Додано: Вів 01 гру, 2020 23:02

Serg-ik написав: Первый написав: Простий приклад. Лун світить діброва 3к від 1560 тис грн. В реальному житті таких квартир не має. Є всього декілька квартир по 1710 тис грн і 1900 при 100% оплаті. Простий приклад. Лун світить діброва 3к від 1560 тис грн. В реальному житті таких квартир не має. Є всього декілька квартир по 1710 тис грн і 1900 при 100% оплаті.

Вывод: застройщики, которые за деньги продвигают свой товар через ЛУН, никак не могут отвыкнуть от банального вранья. Ничем не отличаются от самопровозглашённых риелторов со стандартными фразами "эту вчера продали/сняли, но есть другая, подороже" Вывод: застройщики, которые за деньги продвигают свой товар через ЛУН, никак не могут отвыкнуть от банального вранья. Ничем не отличаются от самопровозглашённых риелторов со стандартными фразами "эту вчера продали/сняли, но есть другая, подороже"

Сержик, не перегибайте. На ЛУН конечно далеко не ангелы, но нужно просто понять схему работы сайта и сможете примерно оценить текущую ситуацию по объекту.1) Цена на ЛУНе правильная только на старте продаж, когда ещё не разобрали самые привлекательные варианты.2) Если написана вилка цен, например 800-1000 дол/метр, ориентироваться нужно на среднее, средне-высокое значение, потому как самая низкая цена за самые неинтересные варианты: большая площадь, неудобная планировка, 1-2 этаж, вид из окон в стену и т.п.3) Цена на ЛУНе обновляется с лагом, бывает в 1-2 недели, то же самое и с наличием планировок.Т.е. если вы нашли что то интересное на ЛУНе, лучший вариант-перезвонить в ОП и уточнить информацию.Та же фигня и например в интернет-магазинах. Вчера звонил в один такой, по интересующему меня товарчику. Результат просто феерический: цены по отдельным позициям, на сайте не меняли с 2008 года!п.с. Говорил же я вам ранее, съездить в Диброву, тогда реально ещё были трёхи с видом на парк на средних этажах за 54-56 куе.