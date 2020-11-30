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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 01 гру, 2020 23:02
Serg-ik написав: Первый написав:
Простий приклад. Лун світить діброва 3к від 1560 тис грн. В реальному житті таких квартир не має. Є всього декілька квартир по 1710 тис грн і 1900 при 100% оплаті.
Вывод: застройщики, которые за деньги продвигают свой товар через ЛУН, никак не могут отвыкнуть от банального вранья. Ничем не отличаются от самопровозглашённых риелторов со стандартными фразами "эту вчера продали/сняли, но есть другая, подороже"
Сержик, не перегибайте. На ЛУН конечно далеко не ангелы, но нужно просто понять схему работы сайта и сможете примерно оценить текущую ситуацию по объекту.
1) Цена на ЛУНе правильная только на старте продаж, когда ещё не разобрали самые привлекательные варианты.
2) Если написана вилка цен, например 800-1000 дол/метр, ориентироваться нужно на среднее, средне-высокое значение, потому как самая низкая цена за самые неинтересные варианты: большая площадь, неудобная планировка, 1-2 этаж, вид из окон в стену и т.п.
3) Цена на ЛУНе обновляется с лагом, бывает в 1-2 недели, то же самое и с наличием планировок.
Т.е. если вы нашли что то интересное на ЛУНе, лучший вариант-перезвонить в ОП и уточнить информацию.
Та же фигня и например в интернет-магазинах. Вчера звонил в один такой, по интересующему меня товарчику. Результат просто феерический: цены по отдельным позициям, на сайте не меняли с 2008 года!
п.с. Говорил же я вам ранее, съездить в Диброву, тогда реально ещё были трёхи с видом на парк на средних этажах за 54-56 куе.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 23:07
Natt написав:
Об общепите я и писала, верно. Рестораны? Увольте, как часто офисный планктон ходит по центральным рестикам с центральными ценниками. Ну, в Бочку после работы заскочат, так это не рестик (или уже да?). Супермаркет? Тянуть пакеты в метро? А при наличии авто наоборот стоит поспешить, чтобы в пробку не попасть, так что там тоже супер "на районе". В клиники и стоматологии ходят у дома, предварительно отпросившись с работы.
Представьте себе - офисной планктон состоит и из менеджмента компаний. О понятии бизнес-ланч в ресторанах, вы, поди, не слышали? А вообще не советую ходить по этой узкой тропинкп "низких доходов" - а то конфликтует с другими клише о сверхбогатых не то что офисных работниках, а маникюрщицах, выгребающих бетон в день старта продаж
В супермаркетах покупают перекусы, или даже полноценную еду в соответствующих отделах.
Ну а по поводу клиник и стоматологий - не смешите. Посмотрите на расположение частных, и вопросы сами отпадут.
PS: я на сегодня все - утомили меня растишки, нападающие роем )
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zРадио
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Додано: Вів 01 гру, 2020 23:14
дел
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 01 гру, 2020 23:26, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 23:15
zРадио написав:
Речь вообще не об этом шла! Я очень прошу тех, кто подключается к дискуссии, читать ее с начала. Конг ляпнул о будущем взлете цен на коммерческую недвижимость в центре. А теперь, загнанный в угол, не знает, какими жилыми застройками и пешеходными дорожками сермили крыть свой ляп
Вроде КК "ляпнул" очень конкретно про ком. недвижимость в Сермиле?
Смотрите, много людей имеющих много долларов удалось поселить в пределах одного микрорайона на Сермиле.
Куда эти люди пойдут тратить свои доллары?
Поедут на ПОХ в парикмахерскую?
Или за одеждой на вещевой рынок Троещина?
С уверенностью скажу - Нет.
Эти люди будут тратить свои честно заработанные
доллары в районе своего проживания.
Вы вроде на Оболони живете?
Сравните ставки аренды коммерческой недвижимости в Оазисе и на улице Приречной.
То и то возле воды, всё по честному
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Додано: Вів 01 гру, 2020 23:18
flyman написав: kingkongovets написав:UA
или в одессе на дерибасе - там цены ваще пожар
І що можна побачити на Сермілі такого, що нема на Дерибасі?
Адесссита Эйрмакса ходящего от дома к дому и рассматривающего модные МОПы.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 23:33
zРадио написав:
Представьте себе - офисной планктон состоит и из менеджмента компаний. О понятии бизнес-ланч в ресторанах, вы, поди, не слышали? А вообще не советую ходить по этой узкой тропинкп "низких доходов" - а то конфликтует с другими клише о сверхбогатых не то что офисных работниках, а маникюрщицах, выгребающих бетон в день старта продаж
В супермаркетах покупают перекусы, или даже полноценную еду в соответствующих отделах.
Ну а по поводу клиник и стоматологий - не смешите. Посмотрите на расположение частных, и вопросы сами отпадут.
Структура прибыли, сегментация товарооборота, номенклатурная матрица и т.д. - это ж не пустой звук для аналитика вроде бы... Если б суперы выезжали на перекусах, они бы превратились в Пузатые Хаты. Суперы не на перекусах выезжают, это так - попытка утилизировать товар с подходящим сроком годности, еще и заработать на этом. Не будет большого потока офисных работников - товар начнут просто возвращать поставщикам. Суперы в центре зарабатывают на людях, которые там живут.
Бизнес-ланчи - это то, на чем рестики могут хорошо зарабатывать, если они находятся на пути больших потоков людей. Это могут дать туристы, не только офисы. И туристы более предрасположены к трате денег, чем офисный планктон, кстати. ну и бизнес-ланч - это просто комплексный обед в хорошем интерьере, не более...
По поводу частных клиник и стоматологий - они в разных районах столицы находятся. Просто потому, что многим комфортнее из дома туда идти.
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