Додано: Вів 01 гру, 2020 23:33

zРадио написав: Представьте себе - офисной планктон состоит и из менеджмента компаний. О понятии бизнес-ланч в ресторанах, вы, поди, не слышали? А вообще не советую ходить по этой узкой тропинкп "низких доходов" - а то конфликтует с другими клише о сверхбогатых не то что офисных работниках, а маникюрщицах, выгребающих бетон в день старта продаж



В супермаркетах покупают перекусы, или даже полноценную еду в соответствующих отделах.



Ну а по поводу клиник и стоматологий - не смешите. Посмотрите на расположение частных, и вопросы сами отпадут. Представьте себе - офисной планктон состоит и из менеджмента компаний. О понятии бизнес-ланч в ресторанах, вы, поди, не слышали? А вообще не советую ходить по этой узкой тропинкп "низких доходов" - а то конфликтует с другими клише о сверхбогатых не то что офисных работниках, а маникюрщицах, выгребающих бетон в день старта продажВ супермаркетах покупают перекусы, или даже полноценную еду в соответствующих отделах.Ну а по поводу клиник и стоматологий - не смешите. Посмотрите на расположение частных, и вопросы сами отпадут.

Структура прибыли, сегментация товарооборота, ассортиментная матрица и т.д. - это ж не пустой звук для аналитика вроде бы... Если б суперы выезжали на перекусах, они бы превратились в Пузатые Хаты. Суперы не на перекусах выезжают, это так - попытка утилизировать товар с подходящим сроком годности, еще и заработать на этом. Не будет большого потока офисных работников - товар начнут просто возвращать поставщикам. Суперы в центре зарабатывают на людях, которые там живут.Бизнес-ланчи - это то, на чем рестики могут хорошо зарабатывать, если они находятся на пути больших потоков людей. Это могут дать туристы, не только офисы. И туристы более предрасположены к трате денег, чем офисный планктон, кстати. ну и бизнес-ланч - это просто комплексный обед в хорошем интерьере, не более...По поводу частных клиник и стоматологий - они в разных районах столицы находятся. Просто потому, что многим комфортнее из дома туда идти. Ну и иногда после работы, да. Так какой вывод из их места дислокации нужно сделать?