RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5759576057615762>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 21
1. Зросли більш, як на 30%
24%
5
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
14%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
10%
2
8. Впали на 20 - 30%
10%
2
9. Впали більш, як на 30%
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:02

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Простий приклад. Лун світить діброва 3к від 1560 тис грн. В реальному житті таких квартир не має. Є всього декілька квартир по 1710 тис грн і 1900 при 100% оплаті.

Вывод: застройщики, которые за деньги продвигают свой товар через ЛУН, никак не могут отвыкнуть от банального вранья. Ничем не отличаются от самопровозглашённых риелторов со стандартными фразами "эту вчера продали/сняли, но есть другая, подороже"


Сержик, не перегибайте. На ЛУН конечно далеко не ангелы, но нужно просто понять схему работы сайта и сможете примерно оценить текущую ситуацию по объекту.
1) Цена на ЛУНе правильная только на старте продаж, когда ещё не разобрали самые привлекательные варианты.
2) Если написана вилка цен, например 800-1000 дол/метр, ориентироваться нужно на среднее, средне-высокое значение, потому как самая низкая цена за самые неинтересные варианты: большая площадь, неудобная планировка, 1-2 этаж, вид из окон в стену и т.п.
3) Цена на ЛУНе обновляется с лагом, бывает в 1-2 недели, то же самое и с наличием планировок.
Т.е. если вы нашли что то интересное на ЛУНе, лучший вариант-перезвонить в ОП и уточнить информацию.
Та же фигня и например в интернет-магазинах. Вчера звонил в один такой, по интересующему меня товарчику. Результат просто феерический: цены по отдельным позициям, на сайте не меняли с 2008 года! :mrgreen:
п.с. Говорил же я вам ранее, съездить в Диброву, тогда реально ещё были трёхи с видом на парк на средних этажах за 54-56 куе.
drevlyanin
 
Повідомлень: 273
З нами з: 01.04.20
Подякував: 141 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:07

  Natt написав:Об общепите я и писала, верно. Рестораны? Увольте, как часто офисный планктон ходит по центральным рестикам с центральными ценниками. Ну, в Бочку после работы заскочат, так это не рестик (или уже да?). Супермаркет? Тянуть пакеты в метро? А при наличии авто наоборот стоит поспешить, чтобы в пробку не попасть, так что там тоже супер "на районе". В клиники и стоматологии ходят у дома, предварительно отпросившись с работы.


Представьте себе - офисной планктон состоит и из менеджмента компаний. О понятии бизнес-ланч в ресторанах, вы, поди, не слышали? А вообще не советую ходить по этой узкой тропинкп "низких доходов" - а то конфликтует с другими клише о сверхбогатых не то что офисных работниках, а маникюрщицах, выгребающих бетон в день старта продаж :lol:

В супермаркетах покупают перекусы, или даже полноценную еду в соответствующих отделах.

Ну а по поводу клиник и стоматологий - не смешите. Посмотрите на расположение частных, и вопросы сами отпадут.

PS: я на сегодня все - утомили меня растишки, нападающие роем )
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8572
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1589 раз.
Подякували: 3569 раз.
 
Профіль
10
5
3
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:15

  zРадио написав:Речь вообще не об этом шла! Я очень прошу тех, кто подключается к дискуссии, читать ее с начала. Конг ляпнул о будущем взлете цен на коммерческую недвижимость в центре. А теперь, загнанный в угол, не знает, какими жилыми застройками и пешеходными дорожками сермили крыть свой ляп

Вроде КК "ляпнул" очень конкретно про ком. недвижимость в Сермиле?
Смотрите, много людей имеющих много долларов удалось поселить в пределах одного микрорайона на Сермиле.
Куда эти люди пойдут тратить свои доллары?
Поедут на ПОХ в парикмахерскую?
Или за одеждой на вещевой рынок Троещина?
С уверенностью скажу - Нет.
Эти люди будут тратить свои честно заработанные :mrgreen: доллары в районе своего проживания.
Вы вроде на Оболони живете?
Сравните ставки аренды коммерческой недвижимости в Оазисе и на улице Приречной.
То и то возле воды, всё по честному :D
UA
 
Повідомлень: 5184
З нами з: 19.07.08
Подякував: 741 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:18

  flyman написав:
  kingkongovets написав:UA
или в одессе на дерибасе - там цены ваще пожар

І що можна побачити на Сермілі такого, що нема на Дерибасі?

Адесссита Эйрмакса ходящего от дома к дому и рассматривающего модные МОПы.
UA
 
Повідомлень: 5184
З нами з: 19.07.08
Подякував: 741 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:33

  zРадио написав:Представьте себе - офисной планктон состоит и из менеджмента компаний. О понятии бизнес-ланч в ресторанах, вы, поди, не слышали? А вообще не советую ходить по этой узкой тропинкп "низких доходов" - а то конфликтует с другими клише о сверхбогатых не то что офисных работниках, а маникюрщицах, выгребающих бетон в день старта продаж :lol:

В супермаркетах покупают перекусы, или даже полноценную еду в соответствующих отделах.

Ну а по поводу клиник и стоматологий - не смешите. Посмотрите на расположение частных, и вопросы сами отпадут.

Структура прибыли, сегментация товарооборота, ассортиментная матрица и т.д. - это ж не пустой звук для аналитика вроде бы... Если б суперы выезжали на перекусах, они бы превратились в Пузатые Хаты. Суперы не на перекусах выезжают, это так - попытка утилизировать товар с подходящим сроком годности, еще и заработать на этом. Не будет большого потока офисных работников - товар начнут просто возвращать поставщикам. Суперы в центре зарабатывают на людях, которые там живут.

Бизнес-ланчи - это то, на чем рестики могут хорошо зарабатывать, если они находятся на пути больших потоков людей. Это могут дать туристы, не только офисы. И туристы более предрасположены к трате денег, чем офисный планктон, кстати. ну и бизнес-ланч - это просто комплексный обед в хорошем интерьере, не более...

По поводу частных клиник и стоматологий - они в разных районах столицы находятся. Просто потому, что многим комфортнее из дома туда идти. Ну и иногда после работы, да. Так какой вывод из их места дислокации нужно сделать?
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 09.08.15
Подякував: 422 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:57

  flyman написав:Сєрмілю внесуть в культурну спадщину ЮНЕСКО.

Сермиля уже там. Чего ж СБУшники и щимят Мхитаряна за остутствие согласования с Минкультом.
airmax78
 
Повідомлень: 36748
З нами з: 25.10.12
Подякував: 889 раз.
Подякували: 4380 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 01:00

  UA написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:UA
или в одессе на дерибасе - там цены ваще пожар

І що можна побачити на Сермілі такого, що нема на Дерибасі?

Адесссита Эйрмакса ходящего от дома к дому и рассматривающего модные МОПы.

Пытаетесь заработать орден Ваганыча?
airmax78
 
Повідомлень: 36748
З нами з: 25.10.12
Подякував: 889 раз.
Подякували: 4380 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 07:28

Короче Я рад що нарешті більшість осягнула перспективність срібної милі.

Тепер давайте про інше місце сили срачу.

В рибальскай копають КАНАЛ!!!! І там будуть гондоли і комарі!
А Ви не вірили:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15633
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 08:59

  Первый написав:Короче Я рад що нарешті більшість осягнула перспективність срібної милі.

Тепер давайте про інше місце сили срачу.

В рибальскай копають КАНАЛ!!!! І там будуть гондоли і комарі!
А Ви не вірили:-)

зимою не буде комарів, інфа 146%
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22335
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1637 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:15

  Vlad442 написав:..
Удивительные люди. Выбирают президента чтобы жить как в Европе, а потом майданят, когда пытаются накинуть узду на внутреннюю налоговую дыру в виде ЕН с бесконтрольным оборотом.

Вильнолюдям нельзя ограничивать свободы и устанавливаться правила. Это у нас в крови.
Я долго и старательно объяснял жене, зачем нужен "пожарный" балкончик, но ее довод "мы за это заплатили" в конце концов стал решающим, а балкончик - застекленным, а кондер - на фасаде
sequence
 
Повідомлень: 4211
З нами з: 29.12.15
Подякував: 854 раз.
Подякували: 1074 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5759576057615762>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1956, 1957, 1958
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19576 3278844
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 20:18
Vlad442
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20239
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231213
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26854)
02.12.2020 10:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.