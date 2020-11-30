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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5759576057615762

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 21
1. Зросли більш, як на 30%
24%
5
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
14%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
10%
2
8. Впали на 20 - 30%
10%
2
9. Впали більш, як на 30%
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто там рассказывал про "рекордные" продажи новых автомобилей?
https://news.finance.ua/ua/news/-/48319 ... gkovi-avto
У листопаді обвалився попит на нові легкові авто
Минулого місяця українці придбали і зареєстрували 7,1 тис. нових легкових авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
В результаті в річному вираженні цей сегмент автомобільного ринку зменшився майже на 17%.
Щодо попереднього місяця (жовтня) попит на нові автомобілі впав на 16 відсотків.

Хотя видно что те кто покупает - довольно не экономные покупаны
Бестселером листопада став автомобіль Toyota RAV4 з показником 532 реєстрації.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Намного более вероятно, что Киев пойдет по пути кластеризации, в рамках которой 90%+ времени жители кластеров будут проводить внутри них, а выезжать за пределы - только по случаю. Внутри кластеров будет полной набор инфраструктуры для получения большинства услуг, а логистика будет радикально перестроена и подчинена on-site философии
Это то, о чём говорил Дубинский, что в Киеве есть не просто админ районы, а старые районы типа Татарка, Виноградарь, Борщаговка и т.д. и именно так надо делить Киев и таким общинам давать полномочия решать что им делать
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:42

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:Ну що лендлорди, трЄппЄщітЄ! :)
Їду з Києва(був на Податковому Майдані)
Тепер я підкований ;)
Оце, вдалечині - Башні Таряна?
А їх не має бути три? Чи ще 1 будують? :)

Ось башти Тарьяна:
Зображення
Всі три одна до одної, як в аптеці.
Що, Долярек, Зелю гєть?

1. То що то за 2 башні на моєму фото?
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Сержик, не перегибайте. На ЛУН конечно далеко не ангелы, но нужно просто понять схему работы сайта и сможете примерно оценить текущую ситуацию по объекту.
1) Цена на ЛУНе правильная только на старте продаж, когда ещё не разобрали самые привлекательные варианты.
2) Если написана вилка цен, например 800-1000 дол/метр, ориентироваться нужно на среднее, средне-высокое значение, потому как самая низкая цена за самые неинтересные варианты: большая площадь, неудобная планировка, 1-2 этаж, вид из окон в стену и т.п.
3) Цена на ЛУНе обновляется с лагом, бывает в 1-2 недели, то же самое и с наличием планировок.

При чём здесь ЛУН??? ЛУН-это витрина. Если продавец-застройщик не желает обновлять витрину, то не ЛУН виноват. Или вы считаете что в эпоху цифровых коммуникаций надо 1-2 недели на смену инфо на ЛУНе?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:03

  Первый написав:Короче Я рад що нарешті більшість осягнула перспективність срібної милі.


Смотрел нижний Печерск. Шум, гам, загазованность, людей много и все дороже. Люди лучше и развязка. И все. Если и жить, то место надо выбирать очень тщательно там. Наверное, не всем важно "эта жеж Пичерск".
Bober
 
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