Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У листопаді обвалився попит на нові легкові авто Минулого місяця українці придбали і зареєстрували 7,1 тис. нових легкових авто. Про це повідомляє Укравтопром. В результаті в річному вираженні цей сегмент автомобільного ринку зменшився майже на 17%. Щодо попереднього місяця (жовтня) попит на нові автомобілі впав на 16 відсотків.
Хотя видно что те кто покупает - довольно не экономные покупаны
Бестселером листопада став автомобіль Toyota RAV4 з показником 532 реєстрації.
zРадио написав:Намного более вероятно, что Киев пойдет по пути кластеризации, в рамках которой 90%+ времени жители кластеров будут проводить внутри них, а выезжать за пределы - только по случаю. Внутри кластеров будет полной набор инфраструктуры для получения большинства услуг, а логистика будет радикально перестроена и подчинена on-site философии
Это то, о чём говорил Дубинский, что в Киеве есть не просто админ районы, а старые районы типа Татарка, Виноградарь, Борщаговка и т.д. и именно так надо делить Киев и таким общинам давать полномочия решать что им делать
drevlyanin написав:Сержик, не перегибайте. На ЛУН конечно далеко не ангелы, но нужно просто понять схему работы сайта и сможете примерно оценить текущую ситуацию по объекту. 1) Цена на ЛУНе правильная только на старте продаж, когда ещё не разобрали самые привлекательные варианты. 2) Если написана вилка цен, например 800-1000 дол/метр, ориентироваться нужно на среднее, средне-высокое значение, потому как самая низкая цена за самые неинтересные варианты: большая площадь, неудобная планировка, 1-2 этаж, вид из окон в стену и т.п. 3) Цена на ЛУНе обновляется с лагом, бывает в 1-2 недели, то же самое и с наличием планировок.
При чём здесь ЛУН??? ЛУН-это витрина. Если продавец-застройщик не желает обновлять витрину, то не ЛУН виноват. Или вы считаете что в эпоху цифровых коммуникаций надо 1-2 недели на смену инфо на ЛУНе?
Первый написав:Короче Я рад що нарешті більшість осягнула перспективність срібної милі.
Смотрел нижний Печерск. Шум, гам, загазованность, людей много и все дороже. Люди лучше и развязка. И все. Если и жить, то место надо выбирать очень тщательно там. Наверное, не всем важно "эта жеж Пичерск".