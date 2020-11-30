Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У листопаді обвалився попит на нові легкові авто Минулого місяця українці придбали і зареєстрували 7,1 тис. нових легкових авто. Про це повідомляє Укравтопром. В результаті в річному вираженні цей сегмент автомобільного ринку зменшився майже на 17%. Щодо попереднього місяця (жовтня) попит на нові автомобілі впав на 16 відсотків.
Хотя видно что те кто покупает - довольно не экономные покупаны
Бестселером листопада став автомобіль Toyota RAV4 з показником 532 реєстрації.
zРадио написав:Намного более вероятно, что Киев пойдет по пути кластеризации, в рамках которой 90%+ времени жители кластеров будут проводить внутри них, а выезжать за пределы - только по случаю. Внутри кластеров будет полной набор инфраструктуры для получения большинства услуг, а логистика будет радикально перестроена и подчинена on-site философии
Это то, о чём говорил Дубинский, что в Киеве есть не просто админ районы, а старые районы типа Татарка, Виноградарь, Борщаговка и т.д. и именно так надо делить Киев и таким общинам давать полномочия решать что им делать
drevlyanin написав:Сержик, не перегибайте. На ЛУН конечно далеко не ангелы, но нужно просто понять схему работы сайта и сможете примерно оценить текущую ситуацию по объекту. 1) Цена на ЛУНе правильная только на старте продаж, когда ещё не разобрали самые привлекательные варианты. 2) Если написана вилка цен, например 800-1000 дол/метр, ориентироваться нужно на среднее, средне-высокое значение, потому как самая низкая цена за самые неинтересные варианты: большая площадь, неудобная планировка, 1-2 этаж, вид из окон в стену и т.п. 3) Цена на ЛУНе обновляется с лагом, бывает в 1-2 недели, то же самое и с наличием планировок.
При чём здесь ЛУН??? ЛУН-это витрина. Если продавец-застройщик не желает обновлять витрину, то не ЛУН виноват. Или вы считаете что в эпоху цифровых коммуникаций надо 1-2 недели на смену инфо на ЛУНе?
Первый написав:Короче Я рад що нарешті більшість осягнула перспективність срібної милі.
Смотрел нижний Печерск. Шум, гам, загазованность, людей много и все дороже. Люди лучше и развязка. И все. Если и жить, то место надо выбирать очень тщательно там. Наверное, не всем важно "эта жеж Пичерск".
В ноябре этого года в Киеве проведено 296 операций по аренде недвижимости, что на 9% уступает показателям октября. При этом сумма затрат на съемное жилье составила $290 тыс. Об этом сообщили в агентстве недвижимости "Благовест".
Что касается инвестиций, в ноябре они превысили $29 млн, что на 4% меньше, чем в предыдущем месяце. При этом, говорят риелторы, ценовые предложения во время покупки жилья выросли на 5%.
"В ноябре спрос на аренду объектов нежилого фонда сместился в более доступный ценовой сегмент. Традиционно сделки с коммерческой недвижимостью проходят чаще с дорогими объектами. При этом стали больше арендовать квартир в ценовом сегменте $500-1000, а сделок в самом доступном сегменте, наоборот, стало меньше", – рассказала гендиректор "Благовеста" Елена Биберова.
В зависимости от цены жилья, структура аренды выглядела таким образом:
объекты до $500 в месяц – 37%, в сегменте представлены 1-2-комнатные квартиры, преимущественно в Голосеевском, Шевченковском районах; $500-1000 – 40% операций, фаворитами были 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Печерском районах; от $1000 до $2500 – 20% сделок, преимущественно в Печерском и Шевечнковском районе столицы. от $2500 – 3%, превалировала аренда в Печерском и Голосеевском районах.
Как относиться к выделенному? Народ разбогател и поехал в квартиры подороже или как "мелочь пузатая выдохлась"?
zРадио написав:Намного более вероятно, что Киев пойдет по пути кластеризации, в рамках которой 90%+ времени жители кластеров будут проводить внутри них, а выезжать за пределы - только по случаю. Внутри кластеров будет полной набор инфраструктуры для получения большинства услуг, а логистика будет радикально перестроена и подчинена on-site философии
Это то, о чём говорил Дубинский, что в Киеве есть не просто админ районы, а старые районы типа Татарка, Виноградарь, Борщаговка и т.д. и именно так надо делить Киев и таким общинам давать полномочия решать что им делать
trololo Шария? Не, он скучный, похож на дворового пацана.
Новости Укрбуда
Микитась согласился сдать всех фигурантов, возместить оставшийся ущерб государству в размере 51 миллиона гривен плюс взять обязательства на компенсацию еще 30 миллионов, а также передать государству активы на 750 миллионов гривен в порядке спецконфискации. За это прокуроры будут просить для него более мягкое наказание - но срок все равно получит.
Застройщик и оценщицы дали полные показания обо всех обстоятельствах дела, разоблачив Аллерова и всех, кто пытался в его интересах сфальсифицировать уголовное дело.
"Микитась назвал большое количество людей, но самым сенсационным является факт, что застройщик обвинил в коррупции замглавы Офиса Президента Олега Татарова. Якобы именно Олег Татаров получил от Микитася крупную сумму денег для передачи взятки… судье Высшего антикоррупционного суда Мойсаку - да, тому самому, который выдвинул такой небольшой залог в октябре 2019 года. Якобы именно Татаров передал взятку замглавы экспертного центра МВД Дубоносу за то, чтобы эксперты определили размер ущерба государству от обмена квартир в мизерные семь миллионов гривен. В обмен за решение Дубонос получил в собственность объект недвижимости. В переписке, которая попала в руки следствия, Татаров поторапливает экспертизу потому что дело потребовало НАБУ. Свои слова Микитась подтвердил перепиской в телефоне, присланными ему документами", Источник: https://censor.net/ru/n3234421
Удивительные люди. Выбирают президента чтобы жить как в Европе, а потом майданят, когда пытаются накинуть узду на внутреннюю налоговую дыру в виде ЕН с бесконтрольным оборотом.
Влад, давайте может будете про недвижку писать? Выбирают президента, который презентует свою программу в которой не написано о увеличении фискальной нагрузки на МСБ. После выборов (внезапно) оказывается, что программа это фантик и ответственности за ее невыполнение нет никакой. Что делать с таким президентом? Чтобы было понятнее - в Вашу арендную квартиру на просмотр пришла девушка-студентка, которая сказала что будет исправно Вам платить арендную плату, поддерживать в квартире порядок и жить одна. После того, как Вы отдали ключи, через неделю Вам позвонили соседи и пожаловались на шум/потоп. Вы пришли, а там - арабы курят кальян в зале и вопрос до арендной платы даже не доходит.
Про внутреннюю налоговую дыру говорить, в принципе, можно, но может для начала поговорим о тех дырах где есть деньги, а не копейки? На валютной ветке уже была картинка, показывающая масштаб трагедии "минимизации налогообложения через ФОПов". Странно, что человек из бизнеса об этом не имеет даже общего представления.