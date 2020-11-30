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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5760576157625763>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 21
1. Зросли більш, як на 30%
24%
5
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
14%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
10%
2
8. Впали на 20 - 30%
10%
2
9. Впали більш, як на 30%
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто там рассказывал про "рекордные" продажи новых автомобилей?
https://news.finance.ua/ua/news/-/48319 ... gkovi-avto
У листопаді обвалився попит на нові легкові авто
Минулого місяця українці придбали і зареєстрували 7,1 тис. нових легкових авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
В результаті в річному вираженні цей сегмент автомобільного ринку зменшився майже на 17%.
Щодо попереднього місяця (жовтня) попит на нові автомобілі впав на 16 відсотків.

Хотя видно что те кто покупает - довольно не экономные покупаны
Бестселером листопада став автомобіль Toyota RAV4 з показником 532 реєстрації.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Намного более вероятно, что Киев пойдет по пути кластеризации, в рамках которой 90%+ времени жители кластеров будут проводить внутри них, а выезжать за пределы - только по случаю. Внутри кластеров будет полной набор инфраструктуры для получения большинства услуг, а логистика будет радикально перестроена и подчинена on-site философии
Это то, о чём говорил Дубинский, что в Киеве есть не просто админ районы, а старые районы типа Татарка, Виноградарь, Борщаговка и т.д. и именно так надо делить Киев и таким общинам давать полномочия решать что им делать
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:42

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:Ну що лендлорди, трЄппЄщітЄ! :)
Їду з Києва(був на Податковому Майдані)
Тепер я підкований ;)
Оце, вдалечині - Башні Таряна?
А їх не має бути три? Чи ще 1 будують? :)

Ось башти Тарьяна:
Зображення
Всі три одна до одної, як в аптеці.
Що, Долярек, Зелю гєть?

1. То що то за 2 башні на моєму фото?
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Сержик, не перегибайте. На ЛУН конечно далеко не ангелы, но нужно просто понять схему работы сайта и сможете примерно оценить текущую ситуацию по объекту.
1) Цена на ЛУНе правильная только на старте продаж, когда ещё не разобрали самые привлекательные варианты.
2) Если написана вилка цен, например 800-1000 дол/метр, ориентироваться нужно на среднее, средне-высокое значение, потому как самая низкая цена за самые неинтересные варианты: большая площадь, неудобная планировка, 1-2 этаж, вид из окон в стену и т.п.
3) Цена на ЛУНе обновляется с лагом, бывает в 1-2 недели, то же самое и с наличием планировок.

При чём здесь ЛУН??? ЛУН-это витрина. Если продавец-застройщик не желает обновлять витрину, то не ЛУН виноват. Или вы считаете что в эпоху цифровых коммуникаций надо 1-2 недели на смену инфо на ЛУНе?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:03

  Первый написав:Короче Я рад що нарешті більшість осягнула перспективність срібної милі.


Смотрел нижний Печерск. Шум, гам, загазованность, людей много и все дороже. Люди лучше и развязка. И все. Если и жить, то место надо выбирать очень тщательно там. Наверное, не всем важно "эта жеж Пичерск".
Bober
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:36

  Долярчик написав:1. То що то за 2 башні на моєму фото?

Теперь это просто башни. С ликвидацией застройщика они свое имя потеряли. Сторожат въезд в Печерский район с Броварского направления.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:05

Благовести с полей
https://курс.ком.юа/novost/248759-v-kie ... pnoe-zhile
В ноябре этого года в Киеве проведено 296 операций по аренде недвижимости, что на 9% уступает показателям октября. При этом сумма затрат на съемное жилье составила $290 тыс. Об этом сообщили в агентстве недвижимости "Благовест".

Что касается инвестиций, в ноябре они превысили $29 млн, что на 4% меньше, чем в предыдущем месяце. При этом, говорят риелторы, ценовые предложения во время покупки жилья выросли на 5%.

"В ноябре спрос на аренду объектов нежилого фонда сместился в более доступный ценовой сегмент. Традиционно сделки с коммерческой недвижимостью проходят чаще с дорогими объектами. При этом стали больше арендовать квартир в ценовом сегменте $500-1000, а сделок в самом доступном сегменте, наоборот, стало меньше", – рассказала гендиректор "Благовеста" Елена Биберова.

В зависимости от цены жилья, структура аренды выглядела таким образом:

объекты до $500 в месяц – 37%, в сегменте представлены 1-2-комнатные квартиры, преимущественно в Голосеевском, Шевченковском районах;
$500-1000 – 40% операций, фаворитами были 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Печерском районах;
от $1000 до $2500 – 20% сделок, преимущественно в Печерском и Шевечнковском районе столицы.
от $2500 – 3%, превалировала аренда в Печерском и Голосеевском районах.

Как относиться к выделенному? Народ разбогател и поехал в квартиры подороже или как "мелочь пузатая выдохлась"?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:09

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Намного более вероятно, что Киев пойдет по пути кластеризации, в рамках которой 90%+ времени жители кластеров будут проводить внутри них, а выезжать за пределы - только по случаю. Внутри кластеров будет полной набор инфраструктуры для получения большинства услуг, а логистика будет радикально перестроена и подчинена on-site философии
Это то, о чём говорил Дубинский, что в Киеве есть не просто админ районы, а старые районы типа Татарка, Виноградарь, Борщаговка и т.д. и именно так надо делить Киев и таким общинам давать полномочия решать что им делать



оо небось и шарика посматриваете :?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:20

trololo
Шария?
Не, он скучный, похож на дворового пацана.

Новости Укрбуда
Микитась согласился сдать всех фигурантов, возместить оставшийся ущерб государству в размере 51 миллиона гривен плюс взять обязательства на компенсацию еще 30 миллионов, а также передать государству активы на 750 миллионов гривен в порядке спецконфискации. За это прокуроры будут просить для него более мягкое наказание - но срок все равно получит.

Застройщик и оценщицы дали полные показания обо всех обстоятельствах дела, разоблачив Аллерова и всех, кто пытался в его интересах сфальсифицировать уголовное дело.

"Микитась назвал большое количество людей, но самым сенсационным является факт, что застройщик обвинил в коррупции замглавы Офиса Президента Олега Татарова. Якобы именно Олег Татаров получил от Микитася крупную сумму денег для передачи взятки… судье Высшего антикоррупционного суда Мойсаку - да, тому самому, который выдвинул такой небольшой залог в октябре 2019 года. Якобы именно Татаров передал взятку замглавы экспертного центра МВД Дубоносу за то, чтобы эксперты определили размер ущерба государству от обмена квартир в мизерные семь миллионов гривен. В обмен за решение Дубонос получил в собственность объект недвижимости. В переписке, которая попала в руки следствия, Татаров поторапливает экспертизу потому что дело потребовало НАБУ. Свои слова Микитась подтвердил перепиской в телефоне, присланными ему документами", Источник: https://censor.net/ru/n3234421
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:29

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Що, Долярек, Зелю гєть?

Удивительные люди. Выбирают президента чтобы жить как в Европе, а потом майданят, когда пытаются накинуть узду на внутреннюю налоговую дыру в виде ЕН с бесконтрольным оборотом.


Влад, давайте может будете про недвижку писать?
Выбирают президента, который презентует свою программу в которой не написано о увеличении фискальной нагрузки на МСБ. После выборов (внезапно) оказывается, что программа это фантик и ответственности за ее невыполнение нет никакой. Что делать с таким президентом?
Чтобы было понятнее - в Вашу арендную квартиру на просмотр пришла девушка-студентка, которая сказала что будет исправно Вам платить арендную плату, поддерживать в квартире порядок и жить одна. После того, как Вы отдали ключи, через неделю Вам позвонили соседи и пожаловались на шум/потоп. Вы пришли, а там - арабы курят кальян в зале и вопрос до арендной платы даже не доходит.

Про внутреннюю налоговую дыру говорить, в принципе, можно, но может для начала поговорим о тех дырах где есть деньги, а не копейки? На валютной ветке уже была картинка, показывающая масштаб трагедии "минимизации налогообложения через ФОПов".
Странно, что человек из бизнеса об этом не имеет даже общего представления.
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