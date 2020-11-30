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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:32
sequence написав: Vlad442 написав:
..
Удивительные люди. Выбирают президента чтобы жить как в Европе, а потом майданят, когда пытаются накинуть узду на внутреннюю налоговую дыру в виде ЕН с бесконтрольным оборотом.
Вильнолюдям нельзя ограничивать свободы и устанавливаться правила. Это у нас в крови.
Я долго и старательно объяснял жене, зачем нужен "пожарный" балкончик, но ее довод "мы за это заплатили" в конце концов стал решающим, а балкончик - застекленным, а кондер - на фасаде
Стеклили и плакали?
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:34
Serg-ik написав: zРадио написав:
Намного более вероятно, что Киев пойдет по пути кластеризации, в рамках которой 90%+ времени жители кластеров будут проводить внутри них, а выезжать за пределы - только по случаю. Внутри кластеров будет полной набор инфраструктуры для получения большинства услуг, а логистика будет радикально перестроена и подчинена on-site философии
Это то, о чём говорил Дубинский, что в Киеве есть не просто админ районы, а старые районы типа Татарка, Виноградарь, Борщаговка и т.д. и именно так надо делить Киев и таким общинам давать полномочия решать что им делать
Кластеры, перестроенная логистика и он-сайт философия (как и автономные общины) - это хорошо, но ИМнХО не раньше пешеходного центра и тотальной велосипедизации Нижнего Печерска.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:39
Рыба-сом написав: Serg-ik написав: zРадио написав:
Намного более вероятно, что Киев пойдет по пути кластеризации, в рамках которой 90%+ времени жители кластеров будут проводить внутри них, а выезжать за пределы - только по случаю. Внутри кластеров будет полной набор инфраструктуры для получения большинства услуг, а логистика будет радикально перестроена и подчинена on-site философии
Это то, о чём говорил Дубинский, что в Киеве есть не просто админ районы, а старые районы типа Татарка, Виноградарь, Борщаговка и т.д. и именно так надо делить Киев и таким общинам давать полномочия решать что им делать
Кластеры, перестроенная логистика и он-сайт философия (как и автономные общины) - это хорошо, но ИМнХО не раньше пешеходного центра и тотальной велосипедизации Нижнего Печерска.
До ЄВРО 3012!
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:45
Serg-ik написав: drevlyanin написав:
Сержик, не перегибайте. На ЛУН конечно далеко не ангелы, но нужно просто понять схему работы сайта и сможете примерно оценить текущую ситуацию по объекту.
1) Цена на ЛУНе правильная только на старте продаж, когда ещё не разобрали самые привлекательные варианты.
2) Если написана вилка цен, например 800-1000 дол/метр, ориентироваться нужно на среднее, средне-высокое значение, потому как самая низкая цена за самые неинтересные варианты: большая площадь, неудобная планировка, 1-2 этаж, вид из окон в стену и т.п.
3) Цена на ЛУНе обновляется с лагом, бывает в 1-2 недели, то же самое и с наличием планировок.
При чём здесь ЛУН??? ЛУН-это витрина. Если продавец-застройщик не желает обновлять витрину, то не ЛУН виноват. Или вы считаете что в эпоху цифровых коммуникаций надо 1-2 недели на смену инфо на ЛУНе?
Ничего такого я не считаю. Просто объясняю вам фактическое состояние дел.
ЛУН, насколько я знаю, не витрина и не собственность какого то конкретно застройщика или их группы. Это в первую очередь агрегатор, имеющий налаженные связи с застройщиками.
По поводу скорости обновления информации апеллируйте не ко мне, а напишите или позвоните непосредственно на ЛУН.
Не важно какая эпоха на дворе, состояние дел в стране такое , какое есть и не только на набившем оскомину ЛУНе. Я же вам привел свежий пример по интернет магазину! Вы можете или приспособится к этим условиям или нет, но они (условия) сами под вас не подстроятся.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:50
Рыба-сом написав:
Кластеры, перестроенная логистика и он-сайт философия (как и автономные общины) - это хорошо, но ИМнХО не раньше пешеходного центра и тотальной велосипедизации Нижнего Печерска.
вы прежде чем саркастопедировать лучше бы хорошенько подумали о том, что я действительно имел в виду
я не говорил о тотальной велосипедизации и полностью пешеходном центре, я говорил и говорю, что люди постепенно слазят с деревьев, справляются со своими комплексами нищего детства и начинают понимать, что в центре быстрее и удобнее перемещаться без авто
это я вам говорю как человек, купивший свое первую машину в 89ом в 20 лет и до 40ка не мысливший без авто своего существования вообще
и для центра иного выхода нет, это общемировая тенденция и никого она стороной не обойдет
вы ведь тоже в центре никогда не жили и сейчас насколько я понимаю не в киеве живете вообще? понятно, что для жителей окраин, приезжающих в центр только на работу это еще не очевидно, но поверьте - процесс этот давно пошел и иного пути повторяю нет
тот кто раньше всех видит и предугадывает тенденции больше всех и зарабатывает)
именно поэтому я всегда столь скептически отзывался о схеме "куплю в ипенях, зато с мопами, а на сдачу куплю авто и хрен с ним с центром"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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