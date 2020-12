Додано: Сер 02 гру, 2020 11:50

Рыба-сом написав: Кластеры, перестроенная логистика и он-сайт философия (как и автономные общины) - это хорошо, но ИМнХО не раньше пешеходного центра и тотальной велосипедизации Нижнего Печерска. Кластеры, перестроенная логистика и он-сайт философия (как и автономные общины) - это хорошо, но ИМнХО не раньше пешеходного центра и тотальной велосипедизации Нижнего Печерска.



вы прежде чем саркастопедировать лучше бы хорошенько подумали о том, что я действительно имел в виду

я не говорил о тотальной велосипедизации и полностью пешеходном центре, я говорил и говорю, что люди постепенно слазят с деревьев, справляются со своими комплексами нищего детства и начинают понимать, что в центре быстрее и удобнее перемещаться без авто

это я вам говорю как человек, купивший свое первую машину в 89ом в 20 лет и до 40ка не мысливший без авто своего существования вообще

и для центра иного выхода нет, это общемировая тенденция и никого она стороной не обойдет

вы ведь тоже в центре никогда не жили и сейчас насколько я понимаю не в киеве живете вообще? понятно, что для жителей окраин, приезжающих в центр только на работу это еще не очевидно, но поверьте - процесс этот давно пошел и иного пути повторяю нет

тот кто раньше всех видит и предугадывает тенденции больше всех и зарабатывает)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.