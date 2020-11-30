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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:32
sequence написав: Vlad442 написав:
..
Удивительные люди. Выбирают президента чтобы жить как в Европе, а потом майданят, когда пытаются накинуть узду на внутреннюю налоговую дыру в виде ЕН с бесконтрольным оборотом.
Вильнолюдям нельзя ограничивать свободы и устанавливаться правила. Это у нас в крови.
Я долго и старательно объяснял жене, зачем нужен "пожарный" балкончик, но ее довод "мы за это заплатили" в конце концов стал решающим, а балкончик - застекленным, а кондер - на фасаде
Стеклили и плакали?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:34
Serg-ik написав: zРадио написав:
Намного более вероятно, что Киев пойдет по пути кластеризации, в рамках которой 90%+ времени жители кластеров будут проводить внутри них, а выезжать за пределы - только по случаю. Внутри кластеров будет полной набор инфраструктуры для получения большинства услуг, а логистика будет радикально перестроена и подчинена on-site философии
Это то, о чём говорил Дубинский, что в Киеве есть не просто админ районы, а старые районы типа Татарка, Виноградарь, Борщаговка и т.д. и именно так надо делить Киев и таким общинам давать полномочия решать что им делать
Кластеры, перестроенная логистика и он-сайт философия (как и автономные общины) - это хорошо, но ИМнХО не раньше пешеходного центра и тотальной велосипедизации Нижнего Печерска.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:39
Рыба-сом написав: Serg-ik написав: zРадио написав:
Намного более вероятно, что Киев пойдет по пути кластеризации, в рамках которой 90%+ времени жители кластеров будут проводить внутри них, а выезжать за пределы - только по случаю. Внутри кластеров будет полной набор инфраструктуры для получения большинства услуг, а логистика будет радикально перестроена и подчинена on-site философии
Это то, о чём говорил Дубинский, что в Киеве есть не просто админ районы, а старые районы типа Татарка, Виноградарь, Борщаговка и т.д. и именно так надо делить Киев и таким общинам давать полномочия решать что им делать
Кластеры, перестроенная логистика и он-сайт философия (как и автономные общины) - это хорошо, но ИМнХО не раньше пешеходного центра и тотальной велосипедизации Нижнего Печерска.
До ЄВРО 3012!
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:45
Serg-ik написав: drevlyanin написав:
Сержик, не перегибайте. На ЛУН конечно далеко не ангелы, но нужно просто понять схему работы сайта и сможете примерно оценить текущую ситуацию по объекту.
1) Цена на ЛУНе правильная только на старте продаж, когда ещё не разобрали самые привлекательные варианты.
2) Если написана вилка цен, например 800-1000 дол/метр, ориентироваться нужно на среднее, средне-высокое значение, потому как самая низкая цена за самые неинтересные варианты: большая площадь, неудобная планировка, 1-2 этаж, вид из окон в стену и т.п.
3) Цена на ЛУНе обновляется с лагом, бывает в 1-2 недели, то же самое и с наличием планировок.
При чём здесь ЛУН??? ЛУН-это витрина. Если продавец-застройщик не желает обновлять витрину, то не ЛУН виноват. Или вы считаете что в эпоху цифровых коммуникаций надо 1-2 недели на смену инфо на ЛУНе?
Ничего такого я не считаю. Просто объясняю вам фактическое состояние дел.
ЛУН, насколько я знаю, не витрина и не собственность какого то конкретно застройщика или их группы. Это в первую очередь агрегатор, имеющий налаженные связи с застройщиками.
По поводу скорости обновления информации апеллируйте не ко мне, а напишите или позвоните непосредственно на ЛУН.
Не важно какая эпоха на дворе, состояние дел в стране такое , какое есть и не только на набившем оскомину ЛУНе. Я же вам привел свежий пример по интернет магазину! Вы можете или приспособится к этим условиям или нет, но они (условия) сами под вас не подстроятся.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:50
Рыба-сом написав:
Кластеры, перестроенная логистика и он-сайт философия (как и автономные общины) - это хорошо, но ИМнХО не раньше пешеходного центра и тотальной велосипедизации Нижнего Печерска.
вы прежде чем саркастопедировать лучше бы хорошенько подумали о том, что я действительно имел в виду
я не говорил о тотальной велосипедизации и полностью пешеходном центре, я говорил и говорю, что люди постепенно слазят с деревьев, справляются со своими комплексами нищего детства и начинают понимать, что в центре быстрее и удобнее перемещаться без авто
это я вам говорю как человек, купивший свое первую машину в 89ом в 20 лет и до 40ка не мысливший без авто своего существования вообще
и для центра иного выхода нет, это общемировая тенденция и никого она стороной не обойдет
вы ведь тоже в центре никогда не жили и сейчас насколько я понимаю не в киеве живете вообще? понятно, что для жителей окраин, приезжающих в центр только на работу это еще не очевидно, но поверьте - процесс этот давно пошел и иного пути повторяю нет
тот кто раньше всех видит и предугадывает тенденции больше всех и зарабатывает)
именно поэтому я всегда столь скептически отзывался о схеме "куплю в ипенях, зато с мопами, а на сдачу куплю авто и хрен с ним с центром"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:56
дел
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 02 гру, 2020 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:59
drevlyanin
лун, домик, бомбер и пр - те же самые рылы, только работающие в онлайне
именно поэтому мне всегда так смешно, когда самые рьяные борцы с рылами любят тыкать всем в нос их мусорные индексы и столь же мусорную "аналитику"
аналитики, которых мы заслужили, бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 12:09
kingkongovets написав: Рыба-сом написав:
Кластеры, перестроенная логистика и он-сайт философия (как и автономные общины) - это хорошо, но ИМнХО не раньше пешеходного центра и тотальной велосипедизации Нижнего Печерска.
вы прежде чем саркастопедировать лучше бы хорошенько подумали о том, что я действительно имел в виду
я не говорил о тотальной велосипедизации и полностью пешеходном центре, я говорил и говорю, что люди постепенно слазят с деревьев, справляются со своими комплексами нищего детства и начинают понимать, что в центре быстрее и удобнее перемещаться без авто
это я вам говорю как человек, купивший свое первую машину в 89ом в 20 лет и до 40ка не мысливший без авто своего существования вообще
и для центра иного выхода нет, это общемировая тенденция и никого она стороной не обойдет
вы ведь тоже в центре никогда не жили и сейчас насколько я понимаю не в киеве живете вообще? понятно, что для жителей окраин, приезжающих в центр только на работу это еще не очевидно, но поверьте - процесс этот давно пошел и иного пути повторяю нет
тот кто раньше всех видит и предугадывает тенденции больше всех и зарабатывает)
именно поэтому я всегда столь скептически отзывался о схеме "куплю в ипенях, зато с мопами, а на сдачу куплю авто и хрен с ним с центром"
Смотрите, мой сарказм был в первую очередь касательно реалистичности в обозримом будущем в Киеве тех масштабных инфраструктурных изменений, которые необходимы для реализации этого велопешеходного рая.
Касательно велосипедизации, Вы - это позитивный прогрессивный, хоть и редкий пример, за что Вам респект (в хорошем смысле слова
), но даже если массово завтра весь народ "прозреет" и сядет на велики-самокаты, то ездить он будет где? Между стоящими в пробках авто или на запаркованных кривых тротуарах, наезжая на пешеходов?
Ну и, опять же, я, честно, не верю в такие массовые изменения менталитета состоятельных людей. Сейчас, как Вы заметили, живу не в Киеве, а в Праге, в "прицентралье" (типа "пражская Татарка"
), в центре до карантина каждый день был, так вот, велики и самокаты (в т.ч. электрические) - это удел немногих, преимущественно туристов, а так либо общественный транспорт, либо авто.
В Мюнхене, Дрездене - да, куча велосипедистов, но там для этого есть вся инфраструктура, включая механизированные велопарковки и т.д., чего нет даже в Праге. Когда это всё будет в Киеве - вопрос нетривиальный.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Сер 02 гру, 2020 12:19
Рыба-сом блин, ну вы снова не желаете посмотреть дальше своего носа, верю-не верю, детский сад
я разве призываю всех пересаживаться на велосипеды? где я такое писал? это ваши фантазии
я лишь отмечаю, что ситуация с пробками, парковками на тротуарах, во дворах и газонах достигла своего предела и скоро у жителей сермили просто не останется другого выхода, кроме как сменить авто на другие средства передвижения - ходить пешком, ездить на общественном транспорте, пользоваться теми же великами и самокатами
выхода у них другого не будет - понимаете? шоп это понять достаточно просто там пройтись
а на прокатных велосипедах и самокатах люди охотно и много ездят даже сейчас, зимой, по запаркованным кривым тротуарам
но запаркованы так они тоже будут не всегда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 12:20
airmax78 Вообще-то на фото это ЖК Silver breeze, лет десять как введен в експлуатацию.
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