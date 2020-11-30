striped написав:

Vlad442 написав: airmax78 написав: Що, Долярек, Зелю гєть? Що, Долярек, Зелю гєть?

Удивительные люди. Выбирают президента чтобы жить как в Европе, а потом майданят, когда пытаются накинуть узду на внутреннюю налоговую дыру в виде ЕН с бесконтрольным оборотом. Удивительные люди. Выбирают президента чтобы жить как в Европе, а потом майданят, когда пытаются накинуть узду на внутреннюю налоговую дыру в виде ЕН с бесконтрольным оборотом.

Влад, давайте может будете про недвижку писать?Выбирают президента, который презентует свою программу в которой не написано о увеличении фискальной нагрузки на МСБ. После выборов (внезапно) оказывается, что программа это фантик и ответственности за ее невыполнение нет никакой. Что делать с таким президентом?Чтобы было понятнее - в Вашу арендную квартиру на просмотр пришла девушка-студентка, которая сказала что будет исправно Вам платить арендную плату, поддерживать в квартире порядок и жить одна. После того, как Вы отдали ключи, через неделю Вам позвонили соседи и пожаловались на шум/потоп. Вы пришли, а там - арабы курят кальян в зале и вопрос до арендной платы даже не доходит.Про внутреннюю налоговую дыру говорить, в принципе, можно, но может для начала поговорим о тех дырах где есть деньги, а не копейки? На валютной ветке уже была картинка, показывающая масштаб трагедии "минимизации налогообложения через ФОПов".Странно, что человек из бизнеса об этом не имеет даже общего представления.