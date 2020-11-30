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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5762576357645765>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.6 5 22
1. Зросли більш, як на 30%
23%
5
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
14%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
9%
2
8. Впали на 20 - 30%
9%
2
9. Впали більш, як на 30%
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:25

  kingkongovets написав:Рыба-сом блин, ну вы снова не желаете посмотреть дальше своего носа, верю-не верю, детский сад
я разве призываю всех пересаживаться на велосипеды? где я такое писал? это ваши фантазии
я лишь отмечаю, что ситуация с пробками, парковками на тротуарах, во дворах и газонах достигла своего предела и скоро у жителей сермили просто не останется другого выхода, кроме как сменить авто на другие средства передвижения - ходить пешком, ездить на общественном транспорте, пользоваться теми же великами и самокатами
выхода у них другого не будет - понимаете? шоп это понять достаточно просто там пройтись
а на прокатных велосипедах и самокатах люди охотно и много ездят даже сейчас, зимой, по запаркованным кривым тротуарам
но запаркованы так они тоже будут не всегда

Нічого не міняється ))) Почни з себе )))

зі. Але, імхо, будуть гризти кактус і плакати = їздити на авто.

ззі. Тут "дві" людини в ОСББ ні до чого домовитись не можуть, а КК досі вважає, що підход почни з себе буде працювати на тисячах?!

зззі. Життя покаже, але імхо ні, не буде працювати.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:я, честно, не верю в такие массовые изменения менталитета состоятельных людей.

Представил я, как ресепшн -герл едет на велике на работу в Тетрис, из которого выходят силиконовые мадам и садятся крутить педали до парикмахерской. А перед этим прокуроры сели в костюмчиках на велик и по +30 покатили в офис защищать законность
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут потерли розлогу відповідь Владу про РРО.

То ще хіба шо вдвох словах:
1. Що це ща спрощенка така, що потрібно повноцінний облік вести/вбивати коди/розумітись на всьому цьому і т. п.?
2. Первинні документи чому вимагати від дрібних ФОПів, а не поставити РРО на всі митниці?
Та і як "обілетити" товар, куплений 5-10р. тому? - Та й, навіть, придбаний цього року?

Фіскалізація має бути, але грамотно створена, а не "по приколу"! ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:40

  kingkongovets написав:Рыба-сом блин, ну вы снова не желаете посмотреть дальше своего носа, верю-не верю, детский сад
я разве призываю всех пересаживаться на велосипеды? где я такое писал? это ваши фантазии
я лишь отмечаю, что ситуация с пробками, парковками на тротуарах, во дворах и газонах достигла своего предела и скоро у жителей сермили просто не останется другого выхода, кроме как сменить авто на другие средства передвижения - ходить пешком, ездить на общественном транспорте, пользоваться теми же великами и самокатами
выхода у них другого не будет - понимаете? шоп это понять достаточно просто там пройтись
а на прокатных велосипедах и самокатах люди охотно и много ездят даже сейчас, зимой, по запаркованным кривым тротуарам
но запаркованы так они тоже будут не всегда

Зачем так нервничать? :)
Про "ситуация достигла предела" я слышу уже касательно транспортной ситуации в Киеве с середины 2000-х. Но всё "пределы" растягиваются и растягиваются.
ПОХ, Троещина - там разве транспортного коллапса нет? И что, какие изменения в сознании и средствах передвижения произошли?
С Филатова и Иоанна Павла ІІ будут 15-20 минут пешочком до метро ходить? Или какой там ещё есть общественный транспорт?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:41

просто напомню еще раз, что еще 5 лет назад даже мало кто из здешних экспертов верил, что промка в районе лыбедской превратится в место компактного проживания обеспеченных людей
в завтрашний день может смотреть не каждый :mrgreen:
считать что так как сейчас будет всегда - удел ограниченных людей, сорри
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:42

  ropeko76 написав:airmax78 Вообще-то на фото это ЖК Silver breeze, лет десять как введен в експлуатацию.

Не может быть!:shock: Не мог я так ошибиться.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:45

Рыба-сом
троя населена публикой, для которой страдание - привычное чувство
а вот население сермили - абсолютно другое дело
да, общественный транспорт там ходить не может, а машины там будут у каждого и не по одной и иного выхода кроме как ходить по району пешком там просто нет
но мне честно говоря уже надоело надцатый раз повторять одно и тоже и играть в верю/не верю
не верьте, епт
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:46

  striped написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Що, Долярек, Зелю гєть?

Удивительные люди. Выбирают президента чтобы жить как в Европе, а потом майданят, когда пытаются накинуть узду на внутреннюю налоговую дыру в виде ЕН с бесконтрольным оборотом.


Влад, давайте может будете про недвижку писать?
Выбирают президента, который презентует свою программу в которой не написано о увеличении фискальной нагрузки на МСБ. После выборов (внезапно) оказывается, что программа это фантик и ответственности за ее невыполнение нет никакой. Что делать с таким президентом?
Чтобы было понятнее - в Вашу арендную квартиру на просмотр пришла девушка-студентка, которая сказала что будет исправно Вам платить арендную плату, поддерживать в квартире порядок и жить одна. После того, как Вы отдали ключи, через неделю Вам позвонили соседи и пожаловались на шум/потоп. Вы пришли, а там - арабы курят кальян в зале и вопрос до арендной платы даже не доходит.

Про внутреннюю налоговую дыру говорить, в принципе, можно, но может для начала поговорим о тех дырах где есть деньги, а не копейки? На валютной ветке уже была картинка, показывающая масштаб трагедии "минимизации налогообложения через ФОПов".
Странно, что человек из бизнеса об этом не имеет даже общего представления.

Камингауты пошли. Но скоро и этого не будет. Спросишь: за кого голосовал? - Не помню (насупившись).
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ще 5 лет назад даже мало кто из здешних экспертов верил, что промка в районе лыбедской превратится в место компактного проживания обеспеченных людей

Не помню я таких дискуссий.Может потому что точно не участвовал в них. Но ради справедливости стоит заметить, что ФК 1 получил документы на строительство в 2013 г. Бульвар фонтанов в 2011-2013. Потому про 5 лет говорить некорректно. Это в 2010 обыватели могли не знать
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:06

Serg-ik
я тут начал писать в 16ом, хоть и читал ветку с самого начала
тогда на сермиле был только домучан престиж, сдана первая очередь бф и фк1, а эйрмакс носил титул предводителя обвалишек)
мне хоть и 50 уже, но с памятью проблем нет, я прекрасно помню своих оппонентов, но из уважения называть их не буду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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