Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рыба-сом написав:но даже если массово завтра весь народ "прозреет" и сядет на велики-самокаты, то ездить он будет где? Между стоящими в пробках авто или на запаркованных кривых тротуарах, наезжая на пешеходов?
В начале локдауна серьезно рассматривал покупку велосипеда или электросамоката для передвижения по Киеву. Обдумавши все за и против - бросил эту бредовую идею.
Киев - это не европейский город, даже не азийский - вот африканский - да. Маршрутки и массовая автомобилизация это подтверждают.
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 02 гру, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:Рыба-сом блин, ну вы снова не желаете посмотреть дальше своего носа, верю-не верю, детский сад я разве призываю всех пересаживаться на велосипеды? где я такое писал? это ваши фантазии я лишь отмечаю, что ситуация с пробками, парковками на тротуарах, во дворах и газонах достигла своего предела и скоро у жителей сермили просто не останется другого выхода, кроме как сменить авто на другие средства передвижения - ходить пешком, ездить на общественном транспорте, пользоваться теми же великами и самокатами выхода у них другого не будет - понимаете? шоп это понять достаточно просто там пройтись
Согласен, велики и электро минитраспорт это хорошо и нужно туда идти! Но у жителей сермили есть еще один вариант - не жить там А купить что-то побольше в спальном районе, где под боком парк, лес, озера и тд ) Мое ИМХО - жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит
zРадио написав:Речь вообще не об этом шла! Я очень прошу тех, кто подключается к дискуссии, читать ее с начала. Конг ляпнул о будущем взлете цен на коммерческую недвижимость в центре. А теперь, загнанный в угол, не знает, какими жилыми застройками и пешеходными дорожками сермили крыть свой ляп
Вроде КК "ляпнул" очень конкретно про ком. недвижимость в Сермиле? Смотрите, много людей имеющих много долларов удалось поселить в пределах одного микрорайона на Сермиле. Куда эти люди пойдут тратить свои доллары? Поедут на ПОХ в парикмахерскую? Или за одеждой на вещевой рынок Троещина? С уверенностью скажу - Нет. Эти люди будут тратить свои честно заработанные доллары в районе своего проживания. Вы вроде на Оболони живете? Сравните ставки аренды коммерческой недвижимости в Оазисе и на улице Приречной. То и то возле воды, всё по честному
Вы оба продолжаете игнорировать факты и пытаетесь продать собственные фантазии по цене свершившейся реальности.
На сегодня мы имеем: 1) отток людей из офисов, концентрация которых в центре выше, чем где-либо еще; 2) частичное закрытие хореки в отсутствие туризма.
При этом вы озвучиваете факторы, которые, возможно, будут реализованы в будущем, а, возможно, и нет: 3) создание инфраструктуры для пешеходного движения, которая будет привлекать киевлян из других районов; 4) и большая жилая застройка, которая будет увеличивать количество жителей центра.
Не стану спорить с предположениями о том что 3) и 4) будут реализованы. Пусть так, хотя с 3) и есть большие сомнения. Учтите влияние всех четырех факторов, и ответьте таки на поставленный вопрос - на чем цена коммерции в центре взлетит???