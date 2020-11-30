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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5762576357645765

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.6 5 22
1. Зросли більш, як на 30%
23%
5
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
14%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
9%
2
8. Впали на 20 - 30%
9%
2
9. Впали більш, як на 30%
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:но даже если массово завтра весь народ "прозреет" и сядет на велики-самокаты, то ездить он будет где? Между стоящими в пробках авто или на запаркованных кривых тротуарах, наезжая на пешеходов?

В начале локдауна серьезно рассматривал покупку велосипеда или электросамоката для передвижения по Киеву. Обдумавши все за и против - бросил эту бредовую идею.

Киев - это не европейский город, даже не азийский - вот африканский - да. Маршрутки и массовая автомобилизация это подтверждают.
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 02 гру, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:11

  kingkongovets написав:Рыба-сом блин, ну вы снова не желаете посмотреть дальше своего носа, верю-не верю, детский сад
я разве призываю всех пересаживаться на велосипеды? где я такое писал? это ваши фантазии
я лишь отмечаю, что ситуация с пробками, парковками на тротуарах, во дворах и газонах достигла своего предела и скоро у жителей сермили просто не останется другого выхода, кроме как сменить авто на другие средства передвижения - ходить пешком, ездить на общественном транспорте, пользоваться теми же великами и самокатами
выхода у них другого не будет - понимаете? шоп это понять достаточно просто там пройтись

Согласен, велики и электро минитраспорт это хорошо и нужно туда идти! Но у жителей сермили есть еще один вариант - не жить там :) А купить что-то побольше в спальном районе, где под боком парк, лес, озера и тд )
Мое ИМХО - жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит

живут в центре потому, что в городе транспортный коллапс и надо жить близко к работе. если госорганы выселить оттуда-жизнь наладится и цены вниз
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:22

Продовжую ділитись враженнями від поїздки в Київ!

  Рыба-сом написав:Стеклили и плакали?

Доречі, щось у вас в КиЙові, навіть, в центрі - тих засклених і з виносом балконів, забагато!
В нас таке, хіба що в спальниках, а в центрі - рідкість!

Та й, взагалі, будинки в ценрі якісь "простенькі" - а я думав, що буде "вау, вау!"
Вау-ефект, хіба що будинки-гіганти(30+поверхів) справляють. (отой високий, чорний, з обтесаними кутами - гарний)

А оце на фото - Співоче поле?
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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:23

  UA написав:
  zРадио написав:Речь вообще не об этом шла! Я очень прошу тех, кто подключается к дискуссии, читать ее с начала. Конг ляпнул о будущем взлете цен на коммерческую недвижимость в центре. А теперь, загнанный в угол, не знает, какими жилыми застройками и пешеходными дорожками сермили крыть свой ляп

Вроде КК "ляпнул" очень конкретно про ком. недвижимость в Сермиле?
Смотрите, много людей имеющих много долларов удалось поселить в пределах одного микрорайона на Сермиле.
Куда эти люди пойдут тратить свои доллары?
Поедут на ПОХ в парикмахерскую?
Или за одеждой на вещевой рынок Троещина?
С уверенностью скажу - Нет.
Эти люди будут тратить свои честно заработанные :mrgreen: доллары в районе своего проживания.
Вы вроде на Оболони живете?
Сравните ставки аренды коммерческой недвижимости в Оазисе и на улице Приречной.
То и то возле воды, всё по честному :D


Вы оба продолжаете игнорировать факты и пытаетесь продать собственные фантазии по цене свершившейся реальности.

На сегодня мы имеем:
1) отток людей из офисов, концентрация которых в центре выше, чем где-либо еще;
2) частичное закрытие хореки в отсутствие туризма.

При этом вы озвучиваете факторы, которые, возможно, будут реализованы в будущем, а, возможно, и нет:
3) создание инфраструктуры для пешеходного движения, которая будет привлекать киевлян из других районов;
4) и большая жилая застройка, которая будет увеличивать количество жителей центра.

Не стану спорить с предположениями о том что 3) и 4) будут реализованы. Пусть так, хотя с 3) и есть большие сомнения. Учтите влияние всех четырех факторов, и ответьте таки на поставленный вопрос - на чем цена коммерции в центре взлетит???
zРадио
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