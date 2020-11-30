Який зараз тренд? Здається в 16 було дно, в 2017-2020 все зорстало.
Буде рости у 2021-2025?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:55
Який зараз тренд? Здається в 16 було дно, в 2017-2020 все зорстало.
Буде рости у 2021-2025?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Микитасик не железный, кича - не мазерати , начал сливать
Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд"
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:09
Это онлайн-маркетплейсы. Но ты не напрягайся - все равно не поймешь. Главный предвидец КРН так зациклился на лояльных ему 90-х, что даже не понял, как продажи ушли в интернет
Нит! Эти платформы поощряют работать - делать то, для чего такси и существует, а именно - развозить людей по местам назначения. Хитровыдуманные бездельники там сидят на голодном пайке
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:16
zРадио
так а базы агенств с объявами - это не "маркетплейсы"?)
и те и те зарабатывают на продажах недвиги - разница в чем?
ты думаешь ты единственный, кто умеет черпать инфу в инете, серьезно?)))
так же смешны твои мутные доводы об убере, что они не бомбилы - ляпнул не подумав и отмазки неубедительные лепишь
тебе уже разве шо ленивый на твои ошибки и ограниченность не указал - не позорься и прекращай хамить от бессилия и нехватки аргументов
жалко и убого выглядишь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:21
первый жужик был девяткой или все таки иномаркой?
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:22
барабашов марк2 праворульный)
вроде даже говорил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:25
Микитась в своих глазах -такой бедолага. Обманутый. Как будто он не изымал денег с УБ до середины 2019 г.
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:30
исходя из дискуссии про кластеризацию (геттоизацию) Киева, на этой условной сермиле (не очень понимаю ее точную географию) очевидно живут и будут жить люди, которые не ходят на работу в обычном понимании этого слова. поэтому понятия жить близко к работе носит очень условное. встал - отвел ребенка в школу в 300 м от дома, потом в ресторан - позавтракал, зашел рядом в кинотеатр - блокбастер посмотрел, потом до обеда в бассейн забежал в соседнем доме, потом в ресторан - бизнес ланч с партернами или клиентами в соседнем ресторане, потом поднялся домой - пошел вздремнул, в 16-18 кофе с партнерами клиентами в элитном кафетерии напротив, потом ужин или бизнес уже в ресторане на соседней улице, потом ночной клуб - чисто с клиентами в торгово-развлекательном центре в 500 м от дома.
так и будет проходить жизнь элиты на сермиле. зачем там машины?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:42
Нее,точно не говорил, я б запомнил.
А я даже подумал что как Космос Юрьич Холмогоров кто то взял себе поповозку как у Майкла Джексона.
Автомат и кондёр со стеклоподъёмниками в перестройку был жир.
А я тогда хотел пикап тойотовский как у МакФлая.
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:56
Меня не столько беспокоит судьба "бедных" фопов, как импотенция государства (это касается не только последнего президента). ФОПы это только первый пример. Что мешало сделать это по умному? Сказать "ЕН для мелкого бизнеса, мы вводим кассовые аппараты в виде программы на смартфон только для контроля оборота, можете не программировать весь товар, выбивайте только чеки с суммами и словом "товар_1", чтобы мы видели, что в магазинчике на второй группе действительно оборот 5 млн, а не 50. Никаких документов, учета и контроля сверх этого не будет". Думаю, никто бы не возмутился.
Второй пример маски. Может ли государство называться государством, которое, имея монобольшинство, критические первые полгода не могло принять закон о масках и обеспечить его выполнение? Вместо этого закрытое метро и смешные потуги с штрафом 17 тыс.
Третий это аренда. Десятилетиями сдают в черную. Достаточно принять закон, что платить фиксированную сумму, скажем 100 грн с квартиры с гарантией неизменности этой нормы 5 лет. Если всплывает договор, а оплат не было, квартира под конфискацию. Пара показательных процессов и на следующий день 100% аренды вышло из тени. 100 лучше чем ничего, а через 5 лет можно сделать 500.
Ну и конечно фармацевты (и другие), с видео, которое приводили. Их нужно не доить сбушникам, а ломать схемы и говорить, что уклоняться от налогов нельзя.
То, что ФОПы продавили горлом себе послабления, дело не в ФОПах. За державу обидно. Даже в такой мелочи государство опустили.
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