Додано: Сер 02 гру, 2020 14:56

striped написав: Vlad442 написав: Удивительные люди. Выбирают президента чтобы жить как в Европе, а потом майданят, когда пытаются накинуть узду на внутреннюю налоговую дыру в виде ЕН с бесконтрольным оборотом. Удивительные люди. Выбирают президента чтобы жить как в Европе, а потом майданят, когда пытаются накинуть узду на внутреннюю налоговую дыру в виде ЕН с бесконтрольным оборотом.



Влад, давайте может будете про недвижку писать?

Выбирают президента, который презентует свою программу в которой не написано о увеличении фискальной нагрузки на МСБ. После выборов (внезапно) оказывается, что программа это фантик и ответственности за ее невыполнение нет никакой. Что делать с таким президентом?

Чтобы было понятнее - в Вашу арендную квартиру на просмотр пришла девушка-студентка, которая сказала что будет исправно Вам платить арендную плату, поддерживать в квартире порядок и жить одна. После того, как Вы отдали ключи, через неделю Вам позвонили соседи и пожаловались на шум/потоп. Вы пришли, а там - арабы курят кальян в зале и вопрос до арендной платы даже не доходит.



Про внутреннюю налоговую дыру говорить, в принципе, можно, но может для начала поговорим о тех дырах где есть деньги, а не копейки? На валютной ветке уже была картинка, показывающая масштаб трагедии "минимизации налогообложения через ФОПов".

Странно, что человек из бизнеса об этом не имеет даже общего представления. Влад, давайте может будете про недвижку писать?Выбирают президента, который презентует свою программу в которой не написано о увеличении фискальной нагрузки на МСБ. После выборов (внезапно) оказывается, что программа это фантик и ответственности за ее невыполнение нет никакой. Что делать с таким президентом?Чтобы было понятнее - в Вашу арендную квартиру на просмотр пришла девушка-студентка, которая сказала что будет исправно Вам платить арендную плату, поддерживать в квартире порядок и жить одна. После того, как Вы отдали ключи, через неделю Вам позвонили соседи и пожаловались на шум/потоп. Вы пришли, а там - арабы курят кальян в зале и вопрос до арендной платы даже не доходит.Про внутреннюю налоговую дыру говорить, в принципе, можно, но может для начала поговорим о тех дырах где есть деньги, а не копейки? На валютной ветке уже была картинка, показывающая масштаб трагедии "минимизации налогообложения через ФОПов".Странно, что человек из бизнеса об этом не имеет даже общего представления.

Меня не столько беспокоит судьба "бедных" фопов, как импотенция государства (это касается не только последнего президента). ФОПы это только первый пример. Что мешало сделать это по умному? Сказать "ЕН для мелкого бизнеса, мы вводим кассовые аппараты в виде программы на смартфон только для контроля оборота, можете не программировать весь товар, выбивайте только чеки с суммами и словом "товар_1", чтобы мы видели, что в магазинчике на второй группе действительно оборот 5 млн, а не 50. Никаких документов, учета и контроля сверх этого не будет". Думаю, никто бы не возмутился.Второй пример маски. Может ли государство называться государством, которое, имея монобольшинство, критические первые полгода не могло принять закон о масках и обеспечить его выполнение? Вместо этого закрытое метро и смешные потуги с штрафом 17 тыс.Третий это аренда. Десятилетиями сдают в черную. Достаточно принять закон, что платить фиксированную сумму, скажем 100 грн с квартиры с гарантией неизменности этой нормы 5 лет. Если всплывает договор, а оплат не было, квартира под конфискацию. Пара показательных процессов и на следующий день 100% аренды вышло из тени. 100 лучше чем ничего, а через 5 лет можно сделать 500.Ну и конечно фармацевты (и другие), с видео, которое приводили. Их нужно не доить сбушникам, а ломать схемы и говорить, что уклоняться от налогов нельзя.То, что ФОПы продавили горлом себе послабления, дело не в ФОПах. За державу обидно. Даже в такой мелочи государство опустили.