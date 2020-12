Додано: Сер 02 гру, 2020 14:30

Serg-ik написав: Sidus написав: жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит

живут в центре потому, что в городе транспортный коллапс и надо жить близко к работе. если госорганы выселить оттуда-жизнь наладится и цены вниз живут в центре потому, что в городе транспортный коллапс и надо жить близко к работе. если госорганы выселить оттуда-жизнь наладится и цены вниз



исходя из дискуссии про кластеризацию (геттоизацию) Киева, на этой условной сермиле (не очень понимаю ее точную географию) очевидно живут и будут жить люди, которые не ходят на работу в обычном понимании этого слова. поэтому понятия жить близко к работе носит очень условное. встал - отвел ребенка в школу в 300 м от дома, потом в ресторан - позавтракал, зашел рядом в кинотеатр - блокбастер посмотрел, потом до обеда в бассейн забежал в соседнем доме, потом в ресторан - бизнес ланч с партернами или клиентами в соседнем ресторане, потом поднялся домой - пошел вздремнул, в 16-18 кофе с партнерами клиентами в элитном кафетерии напротив, потом ужин или бизнес уже в ресторане на соседней улице, потом ночной клуб - чисто с клиентами в торгово-развлекательном центре в 500 м от дома.



так и будет проходить жизнь элиты на сермиле. зачем там машины? исходя из дискуссии про кластеризацию (геттоизацию) Киева, на этой условной сермиле (не очень понимаю ее точную географию) очевидно живут и будут жить люди, которые не ходят на работу в обычном понимании этого слова. поэтому понятия жить близко к работе носит очень условное. встал - отвел ребенка в школу в 300 м от дома, потом в ресторан - позавтракал, зашел рядом в кинотеатр - блокбастер посмотрел, потом до обеда в бассейн забежал в соседнем доме, потом в ресторан - бизнес ланч с партернами или клиентами в соседнем ресторане, потом поднялся домой - пошел вздремнул, в 16-18 кофе с партнерами клиентами в элитном кафетерии напротив, потом ужин или бизнес уже в ресторане на соседней улице, потом ночной клуб - чисто с клиентами в торгово-развлекательном центре в 500 м от дома.так и будет проходить жизнь элиты на сермиле. зачем там машины?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California