RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5764576557665767>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 25
1. Зросли більш, як на 30%
28%
7
2. Зросли на 20 - 30%
4%
1
3. Зросли на 10 - 20%
4%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
4
6. Впали менш ніж на 10%
4%
1
7. Впали на 10 - 20%
8%
2
8. Впали на 20 - 30%
8%
2
9. Впали більш, як на 30%
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:55

Який зараз тренд? Здається в 16 було дно, в 2017-2020 все зорстало.
Буде рости у 2021-2025?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5075
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Микитасик не железный, кича - не мазерати , начал сливать


Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд"
https://censor.net/ru/news/3234515/miki ... eli_ukrbud
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1811
З нами з: 03.12.13
Подякував: 383 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:09

  kingkongovets написав:так ты не согласен, шо домик, бомбер и лун - рылы?)
по твоему это бескорыстные аналитики, из альтруизма открывающие глаза пересичным на истинное положение дел на рынке недвиги?)
какой же ты на самом деле тупэнькый, бгг


Это онлайн-маркетплейсы. Но ты не напрягайся - все равно не поймешь. Главный предвидец КРН так зациклился на лояльных ему 90-х, что даже не понял, как продажи ушли в интернет

  kingkongovets написав:зы: кстати убер и болт - это именно бомбилы, к традиционному такси не имеющие никакого отношения и если они принимают заявки онлайн это не значит, шо они не стоят на фильтре


Нит! Эти платформы поощряют работать - делать то, для чего такси и существует, а именно - развозить людей по местам назначения. Хитровыдуманные бездельники там сидят на голодном пайке
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8575
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 3570 раз.
 
Профіль
10
5
3
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:16

zРадио
так а базы агенств с объявами - это не "маркетплейсы"?)
и те и те зарабатывают на продажах недвиги - разница в чем?
ты думаешь ты единственный, кто умеет черпать инфу в инете, серьезно?)))
так же смешны твои мутные доводы об убере, что они не бомбилы - ляпнул не подумав и отмазки неубедительные лепишь
тебе уже разве шо ленивый на твои ошибки и ограниченность не указал - не позорься и прекращай хамить от бессилия и нехватки аргументов
жалко и убого выглядишь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7975
З нами з: 05.06.16
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:21

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Кластеры, перестроенная логистика и он-сайт философия (как и автономные общины) - это хорошо, но ИМнХО не раньше пешеходного центра и тотальной велосипедизации Нижнего Печерска. :|


вы прежде чем саркастопедировать лучше бы хорошенько подумали о том, что я действительно имел в виду
я не говорил о тотальной велосипедизации и полностью пешеходном центре, я говорил и говорю, что люди постепенно слазят с деревьев, справляются со своими комплексами нищего детства и начинают понимать, что в центре быстрее и удобнее перемещаться без авто
это я вам говорю как человек, купивший свое первую машину в 89ом в 20 лет и до 40ка не мысливший без авто своего существования вообще
и для центра иного выхода нет, это общемировая тенденция и никого она стороной не обойдет
вы ведь тоже в центре никогда не жили и сейчас насколько я понимаю не в киеве живете вообще? понятно, что для жителей окраин, приезжающих в центр только на работу это еще не очевидно, но поверьте - процесс этот давно пошел и иного пути повторяю нет
тот кто раньше всех видит и предугадывает тенденции больше всех и зарабатывает)
именно поэтому я всегда столь скептически отзывался о схеме "куплю в ипенях, зато с мопами, а на сдачу куплю авто и хрен с ним с центром" :mrgreen:

первый жужик был девяткой или все таки иномаркой?
барабашов
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 16.06.15
Подякував: 189 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:22

барабашов марк2 праворульный)
вроде даже говорил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7975
З нами з: 05.06.16
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:25

  Чукча2 написав:Микитасик не железный, кича - не мазерати , начал сливать


Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд"
https://censor.net/ru/news/3234515/miki ... eli_ukrbud

Микитась в своих глазах -такой бедолага. Обманутый. Как будто он не изымал денег с УБ до середины 2019 г.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11515
З нами з: 10.06.11
Подякував: 203 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:30

  Serg-ik написав:
  Sidus написав:жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит

живут в центре потому, что в городе транспортный коллапс и надо жить близко к работе. если госорганы выселить оттуда-жизнь наладится и цены вниз


исходя из дискуссии про кластеризацию (геттоизацию) Киева, на этой условной сермиле (не очень понимаю ее точную географию) очевидно живут и будут жить люди, которые не ходят на работу в обычном понимании этого слова. поэтому понятия жить близко к работе носит очень условное. встал - отвел ребенка в школу в 300 м от дома, потом в ресторан - позавтракал, зашел рядом в кинотеатр - блокбастер посмотрел, потом до обеда в бассейн забежал в соседнем доме, потом в ресторан - бизнес ланч с партернами или клиентами в соседнем ресторане, потом поднялся домой - пошел вздремнул, в 16-18 кофе с партнерами клиентами в элитном кафетерии напротив, потом ужин или бизнес уже в ресторане на соседней улице, потом ночной клуб - чисто с клиентами в торгово-развлекательном центре в 500 м от дома.

так и будет проходить жизнь элиты на сермиле. зачем там машины?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3652
З нами з: 14.03.06
Подякував: 255 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:42

  kingkongovets написав:барабашов марк2 праворульный)
вроде даже говорил

Нее,точно не говорил, я б запомнил.
А я даже подумал что как Космос Юрьич Холмогоров кто то взял себе поповозку как у Майкла Джексона.
Автомат и кондёр со стеклоподъёмниками в перестройку был жир.
А я тогда хотел пикап тойотовский как у МакФлая.
барабашов
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 16.06.15
Подякував: 189 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:56

  striped написав:
  Vlad442 написав:Удивительные люди. Выбирают президента чтобы жить как в Европе, а потом майданят, когда пытаются накинуть узду на внутреннюю налоговую дыру в виде ЕН с бесконтрольным оборотом.


Влад, давайте может будете про недвижку писать?
Выбирают президента, который презентует свою программу в которой не написано о увеличении фискальной нагрузки на МСБ. После выборов (внезапно) оказывается, что программа это фантик и ответственности за ее невыполнение нет никакой. Что делать с таким президентом?
Чтобы было понятнее - в Вашу арендную квартиру на просмотр пришла девушка-студентка, которая сказала что будет исправно Вам платить арендную плату, поддерживать в квартире порядок и жить одна. После того, как Вы отдали ключи, через неделю Вам позвонили соседи и пожаловались на шум/потоп. Вы пришли, а там - арабы курят кальян в зале и вопрос до арендной платы даже не доходит.

Про внутреннюю налоговую дыру говорить, в принципе, можно, но может для начала поговорим о тех дырах где есть деньги, а не копейки? На валютной ветке уже была картинка, показывающая масштаб трагедии "минимизации налогообложения через ФОПов".
Странно, что человек из бизнеса об этом не имеет даже общего представления.

Меня не столько беспокоит судьба "бедных" фопов, как импотенция государства (это касается не только последнего президента). ФОПы это только первый пример. Что мешало сделать это по умному? Сказать "ЕН для мелкого бизнеса, мы вводим кассовые аппараты в виде программы на смартфон только для контроля оборота, можете не программировать весь товар, выбивайте только чеки с суммами и словом "товар_1", чтобы мы видели, что в магазинчике на второй группе действительно оборот 5 млн, а не 50. Никаких документов, учета и контроля сверх этого не будет". Думаю, никто бы не возмутился.
Второй пример маски. Может ли государство называться государством, которое, имея монобольшинство, критические первые полгода не могло принять закон о масках и обеспечить его выполнение? Вместо этого закрытое метро и смешные потуги с штрафом 17 тыс.
Третий это аренда. Десятилетиями сдают в черную. Достаточно принять закон, что платить фиксированную сумму, скажем 100 грн с квартиры с гарантией неизменности этой нормы 5 лет. Если всплывает договор, а оплат не было, квартира под конфискацию. Пара показательных процессов и на следующий день 100% аренды вышло из тени. 100 лучше чем ничего, а через 5 лет можно сделать 500.
Ну и конечно фармацевты (и другие), с видео, которое приводили. Их нужно не доить сбушникам, а ломать схемы и говорить, что уклоняться от налогов нельзя.

То, что ФОПы продавили горлом себе послабления, дело не в ФОПах. За державу обидно. Даже в такой мелочи государство опустили.
Vlad442
 
Повідомлень: 7453
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5764576557665767>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka, Serg-ik, zРадио і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1956, 1957, 1958
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19576 3278976
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 20:18
Vlad442
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20241
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231231
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.