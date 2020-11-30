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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:25
Микитась в своих глазах -такой бедолага. Обманутый. Как будто он не изымал денег с УБ до середины 2019 г.
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Serg-ik
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:30
Serg-ik написав: Sidus написав:
жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит
живут в центре потому, что в городе транспортный коллапс и надо жить близко к работе. если госорганы выселить оттуда-жизнь наладится и цены вниз
исходя из дискуссии про кластеризацию (геттоизацию) Киева, на этой условной сермиле (не очень понимаю ее точную географию) очевидно живут и будут жить люди, которые не ходят на работу в обычном понимании этого слова. поэтому понятия жить близко к работе носит очень условное. встал - отвел ребенка в школу в 300 м от дома, потом в ресторан - позавтракал, зашел рядом в кинотеатр - блокбастер посмотрел, потом до обеда в бассейн забежал в соседнем доме, потом в ресторан - бизнес ланч с партернами или клиентами в соседнем ресторане, потом поднялся домой - пошел вздремнул, в 16-18 кофе с партнерами клиентами в элитном кафетерии напротив, потом ужин или бизнес уже в ресторане на соседней улице, потом ночной клуб - чисто с клиентами в торгово-развлекательном центре в 500 м от дома.
так и будет проходить жизнь элиты на сермиле. зачем там машины?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:42
kingkongovets написав:барабашов
марк2 праворульный)
вроде даже говорил
Нее,точно не говорил, я б запомнил.
А я даже подумал что как Космос Юрьич Холмогоров кто то взял себе поповозку как у Майкла Джексона.
Автомат и кондёр со стеклоподъёмниками в перестройку был жир.
А я тогда хотел пикап тойотовский как у МакФлая.
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барабашов
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:57
насколько я вижу - пик ноября 2019 года по новостройкам мы обновить не смогли (в долл эквиваленте). А вот вторичка - смогла. Что подтверждает гипотезу о том, что вторичка будет более привлекательной в среднесрок.
Но это не означает, что вторичка не будет падать (в долл). Вероятнее, что будет падать, просто медленее новостроек. Насколько нереальный сценарий ?
Востаннє редагувалось baraka
в Сер 02 гру, 2020 15:02, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:04
adeges написав: Serg-ik написав: Sidus написав:
жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит
живут в центре потому, что в городе транспортный коллапс и надо жить близко к работе. если госорганы выселить оттуда-жизнь наладится и цены вниз
исходя из дискуссии про кластеризацию (геттоизацию) Киева, на этой условной сермиле (не очень понимаю ее точную географию) очевидно живут и будут жить люди, которые не ходят на работу в обычном понимании этого слова. поэтому понятия жить близко к работе носит очень условное. встал - отвел ребенка в школу в 300 м от дома, потом в ресторан - позавтракал, зашел рядом в кинотеатр - блокбастер посмотрел, потом до обеда в бассейн забежал в соседнем доме, потом в ресторан - бизнес ланч с партернами или клиентами в соседнем ресторане, потом поднялся домой - пошел вздремнул, в 16-18 кофе с партнерами клиентами в элитном кафетерии напротив, потом ужин или бизнес уже в ресторане на соседней улице, потом ночной клуб - чисто с клиентами в торгово-развлекательном центре в 500 м от дома.
так и будет проходить жизнь элиты на сермиле. зачем там машины?
На сермиле вполне может жить условный Эйрмакс (а может и живёт уже - там всё до сих пор под покровом тайны), он вроде как до описанного уровня благосостояния и бизнес-габитуса ещё не поднялся. И он такой там не один
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:16
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 02 гру, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:17
Vlad442 написав:
Сказать "ЕН для мелкого бизнеса, мы вводим кассовые аппараты в виде программы на смартфон только для контроля оборота, можете не программировать весь товар, выбивайте только чеки с суммами и словом "товар_1", чтобы мы видели, что в магазинчике на второй группе действительно оборот 5 млн, а не 50. Никаких документов, учета и контроля сверх этого не будет". Думаю, никто бы не возмутился.
точка отсчёта, предполагаю, в другом.
Когда таможня способствует контрабанде и 2-3 человека во главе министерств не могут побороть несколько тысяч контрабандистов, государство (ГНС) хочет получить налоги с контрабандного товара, который продаёт ФОП, а на следующем этапе начать спрашивать "откуда этот товар?".
Та же ситуация с риелтором( если вдруг он зарегистрирован как предприниматель-единщик): он получил за продажу квартиры комиссию, а декларировать не будет. По-новому -должен чек выбить, а покупатель может попросить его об этом. Если не дадут-покупан может стукануть в налоговую и получить возврат комиссии с профитом. Соблазнительно же покупателю. И стрёмно риелтору
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:20
zРадио
1) в чем принципиальное отличие агенств и сайтов типа лун?
2) в чем принципиальная разница между бомбилами и убером?
3) чем закончился звонок в лун?
объяснять в 100500й раз по поводу коммнедвиги в центре тебе смысла больше не вижу - во-первых ты не воспринимаешь элементарных вещей, а во-вторых ты все равно ничего не купишь и не продашь, а кто хотел - все давно понял
на вопросы жду ответов а не очередного хамского блаблабла с прыжком в сторону
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:20
zРадио написав:
И будет таки ответ на вопрос по "взлету коммерции в центре" с учетом всех факторов, а не только выдуманных тобой?
Парни, Вы оба правы. Кинг судит по мелким объектам под пивнушку-кафе бутик, которыми он владеет, Вы судите по офисным аэродромам.
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Serg-ik
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:24
tobias написав:
Який зараз тренд? Здається в 16 було дно, в 2017-2020 все зорстало.
Буде рости у 2021-2025?
Тут есть эксперты, которые разбираются в макроэкономических показателях, давайте спросим у них.
Сколько валюты зашло в Украину за товары, услуги (в том числе IT и заробитчан) в 2020. Сколько валюты вышло из Украины за товары, услуги.
Как соотносятся эти показатели с аналогичным периодом 2019.
Тогда можно прогнозировать тренд на 21-25.
Может так оказаться, что металл и зерно покупают как раньше, заробитчане шлют не меньше, при этом импорт авто сократился, турции-египты тоже, потребление (в том числе импорта) упало.
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Vlad442
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