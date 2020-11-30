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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5764576557665767>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 27
1. Зросли більш, як на 30%
33%
9
2. Зросли на 20 - 30%
4%
1
3. Зросли на 10 - 20%
4%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
15%
4
6. Впали менш ніж на 10%
4%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
7
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:25

  Чукча2 написав:Микитасик не железный, кича - не мазерати , начал сливать


Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд"
https://censor.net/ru/news/3234515/miki ... eli_ukrbud

Микитась в своих глазах -такой бедолага. Обманутый. Как будто он не изымал денег с УБ до середины 2019 г.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:30

  Serg-ik написав:
  Sidus написав:жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит

живут в центре потому, что в городе транспортный коллапс и надо жить близко к работе. если госорганы выселить оттуда-жизнь наладится и цены вниз


исходя из дискуссии про кластеризацию (геттоизацию) Киева, на этой условной сермиле (не очень понимаю ее точную географию) очевидно живут и будут жить люди, которые не ходят на работу в обычном понимании этого слова. поэтому понятия жить близко к работе носит очень условное. встал - отвел ребенка в школу в 300 м от дома, потом в ресторан - позавтракал, зашел рядом в кинотеатр - блокбастер посмотрел, потом до обеда в бассейн забежал в соседнем доме, потом в ресторан - бизнес ланч с партернами или клиентами в соседнем ресторане, потом поднялся домой - пошел вздремнул, в 16-18 кофе с партнерами клиентами в элитном кафетерии напротив, потом ужин или бизнес уже в ресторане на соседней улице, потом ночной клуб - чисто с клиентами в торгово-развлекательном центре в 500 м от дома.

так и будет проходить жизнь элиты на сермиле. зачем там машины?
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:42

  kingkongovets написав:барабашов марк2 праворульный)
вроде даже говорил

Нее,точно не говорил, я б запомнил.
А я даже подумал что как Космос Юрьич Холмогоров кто то взял себе поповозку как у Майкла Джексона.
Автомат и кондёр со стеклоподъёмниками в перестройку был жир.
А я тогда хотел пикап тойотовский как у МакФлая.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:57

насколько я вижу - пик ноября 2019 года по новостройкам мы обновить не смогли (в долл эквиваленте). А вот вторичка - смогла. Что подтверждает гипотезу о том, что вторичка будет более привлекательной в среднесрок.

Но это не означает, что вторичка не будет падать (в долл). Вероятнее, что будет падать, просто медленее новостроек. Насколько нереальный сценарий ?
Востаннє редагувалось baraka в Сер 02 гру, 2020 15:02, всього редагувалось 3 разів.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:04

  adeges написав:
  Serg-ik написав:
  Sidus написав:жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит

живут в центре потому, что в городе транспортный коллапс и надо жить близко к работе. если госорганы выселить оттуда-жизнь наладится и цены вниз


исходя из дискуссии про кластеризацию (геттоизацию) Киева, на этой условной сермиле (не очень понимаю ее точную географию) очевидно живут и будут жить люди, которые не ходят на работу в обычном понимании этого слова. поэтому понятия жить близко к работе носит очень условное. встал - отвел ребенка в школу в 300 м от дома, потом в ресторан - позавтракал, зашел рядом в кинотеатр - блокбастер посмотрел, потом до обеда в бассейн забежал в соседнем доме, потом в ресторан - бизнес ланч с партернами или клиентами в соседнем ресторане, потом поднялся домой - пошел вздремнул, в 16-18 кофе с партнерами клиентами в элитном кафетерии напротив, потом ужин или бизнес уже в ресторане на соседней улице, потом ночной клуб - чисто с клиентами в торгово-развлекательном центре в 500 м от дома.

так и будет проходить жизнь элиты на сермиле. зачем там машины?

На сермиле вполне может жить условный Эйрмакс (а может и живёт уже - там всё до сих пор под покровом тайны), он вроде как до описанного уровня благосостояния и бизнес-габитуса ещё не поднялся. И он такой там не один :roll:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:16

хроніки даражая

https://news.finance.ua/ru/news/-/483185/tseny-na-zhile-na-vtorichke-kieva-infografika

Зображення
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 гру, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Сказать "ЕН для мелкого бизнеса, мы вводим кассовые аппараты в виде программы на смартфон только для контроля оборота, можете не программировать весь товар, выбивайте только чеки с суммами и словом "товар_1", чтобы мы видели, что в магазинчике на второй группе действительно оборот 5 млн, а не 50. Никаких документов, учета и контроля сверх этого не будет". Думаю, никто бы не возмутился.

точка отсчёта, предполагаю, в другом.
Когда таможня способствует контрабанде и 2-3 человека во главе министерств не могут побороть несколько тысяч контрабандистов, государство (ГНС) хочет получить налоги с контрабандного товара, который продаёт ФОП, а на следующем этапе начать спрашивать "откуда этот товар?".
Та же ситуация с риелтором( если вдруг он зарегистрирован как предприниматель-единщик): он получил за продажу квартиры комиссию, а декларировать не будет. По-новому -должен чек выбить, а покупатель может попросить его об этом. Если не дадут-покупан может стукануть в налоговую и получить возврат комиссии с профитом. Соблазнительно же покупателю. И стрёмно риелтору
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:20

zРадио
1) в чем принципиальное отличие агенств и сайтов типа лун?
2) в чем принципиальная разница между бомбилами и убером?
3) чем закончился звонок в лун?

объяснять в 100500й раз по поводу коммнедвиги в центре тебе смысла больше не вижу - во-первых ты не воспринимаешь элементарных вещей, а во-вторых ты все равно ничего не купишь и не продашь, а кто хотел - все давно понял

на вопросы жду ответов а не очередного хамского блаблабла с прыжком в сторону
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:И будет таки ответ на вопрос по "взлету коммерции в центре" с учетом всех факторов, а не только выдуманных тобой?

Парни, Вы оба правы. Кинг судит по мелким объектам под пивнушку-кафе бутик, которыми он владеет, Вы судите по офисным аэродромам.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:24

  tobias написав:Який зараз тренд? Здається в 16 було дно, в 2017-2020 все зорстало.
Буде рости у 2021-2025?

Тут есть эксперты, которые разбираются в макроэкономических показателях, давайте спросим у них.
Сколько валюты зашло в Украину за товары, услуги (в том числе IT и заробитчан) в 2020. Сколько валюты вышло из Украины за товары, услуги.
Как соотносятся эти показатели с аналогичным периодом 2019.
Тогда можно прогнозировать тренд на 21-25.

Может так оказаться, что металл и зерно покупают как раньше, заробитчане шлют не меньше, при этом импорт авто сократился, турции-египты тоже, потребление (в том числе импорта) упало.
Vlad442
 
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