rjkz написав: вы это серьезно?

В Киеве центр застроен по самое нимагу, но уплотнять не перестают.

Такое себе удоводьствие жить в такой плотности. Мож в Адессе по-другому? вы это серьезно?В Киеве центр застроен по самое нимагу, но уплотнять не перестают.Такое себе удоводьствие жить в такой плотности. Мож в Адессе по-другому?

А почему Вы думаете, что многие, даже с деньгами, воспринимают это как проблему?Для одних достаточно будет престижности.Другие, может, вспомнят картинку Манхеттена и подумают "так и нужно".Третьи, особенно если человек взлетел ракетой откуда-то из провинции, вообще подумают, что это классно и модно. Есть люди, которые лифт увидели впервые в жизни, только приехав в Киев. Кто-то, думаю, про обхаянный многократно Мордор думает, что это футуристический современный дом, "здание - космический корабль". Ну, это, конечно, другая по деньгам аудитория, но всё же.Плюс "а какая альтернатива"? Как уже в теме заявлялось, многие, даже имея деньги, в частный дом в пригороде переселяться не хотят. Левый берег - некошерно, сталинки - немодно, совмин - аналогично. Что остаётся?