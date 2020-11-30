Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав: Кинг судит по мелким объектам под пивнушку-кафе бутик, которыми он владеет, Вы судите по офисным аэродромам.
почему обязательно по мелким? любая комм недвига на первых этажах растет в цене там, где увеличивается пешеходный траффик, особенно если он состоит из платежеспособных людей ну и о том, что недвига у нас все еще очень сильно недооценена относительно уровня реальных доходов тоже уже говорено 100500 раз элементарные же вещи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:барабашов марк2 праворульный) вроде даже говорил
Нее,точно не говорил, я б запомнил. А я даже подумал что как Космос Юрьич Холмогоров кто то взял себе поповозку как у Майкла Джексона. Автомат и кондёр со стеклоподъёмниками в перестройку был жир. А я тогда хотел пикап тойотовский как у МакФлая.
rjkz написав:вы это серьезно? В Киеве центр застроен по самое нимагу, но уплотнять не перестают. Такое себе удоводьствие жить в такой плотности. Мож в Адессе по-другому?
А почему Вы думаете, что многие, даже с деньгами, воспринимают это как проблему? Для одних достаточно будет престижности. Другие, может, вспомнят картинку Манхеттена и подумают "так и нужно". Третьи, особенно если человек взлетел ракетой откуда-то из провинции, вообще подумают, что это классно и модно. Есть люди, которые лифт увидели впервые в жизни, только приехав в Киев. Кто-то, думаю, про обхаянный многократно Мордор думает, что это футуристический современный дом, "здание - космический корабль". Ну, это, конечно, другая по деньгам аудитория, но всё же. Плюс "а какая альтернатива"? Как уже в теме заявлялось, многие, даже имея деньги, в частный дом в пригороде переселяться не хотят. Левый берег - некошерно, сталинки - немодно, совмин - аналогично. Что остаётся?
Вы все верно подметили. Киев захвачен понаехами и застройщиками. Отдан на "грабить и насиловать".
Коренные киевляне (3+ поколения)ищут тихие зеленые нычки в прицентралье, куда не ступил еще сапог завоевателя. Постепенно нас вытесняют к околицам. Переходим в подполье и партизанские отряды. Изматываем врага поднятием аренды, заствляем маневрировать и менять дислокацию. Диверсионная группировка "Киевавтодор" блокирует мосты. Спецгруппа "Риелтор" заманивает понаехов в ЖК с модными МОПами при помощи стеклянных панорамных бус и пирамиды Гордона, чтобы они жили и спаривались с себеподобными, что рано или поздно приведет к мутациям и вымиранию. Ситуацию усугубляют газовые атаки х****** и радиоактивная атака со стороны Чернобыля, где понаехи из Енакиево и Винницы замутили баблеца на хранилище ядерных отходов со всего мира, приводит к мутациям. У кого-то появились фасеточные глаза и хитиновый панцирь, у кого-то эволюция пошла вспять (если она была изначально).
kingkongovets написав:zРадио 1) в чем принципиальное отличие агенств и сайтов типа лун? 2) в чем принципиальная разница между бомбилами и убером? 3) чем закончился звонок в лун?
объяснять в 100500й раз по поводу коммнедвиги в центре тебе смысла больше не вижу - во-первых ты не воспринимаешь элементарных вещей, а во-вторых ты все равно ничего не купишь и не продашь, а кто хотел - все давно понял
на вопросы жду ответов а не очередного хамского блаблабла с прыжком в сторону
В порядке очереди - мяч на твоей стороне. Я не принимаю за ответ твои фантазии об увеличении пешеходного трафика по воле божьей. А вот отсутствие туристов - уже свершившийся факт. Отток офисных работников - тренд, набирающий обороты
kingkongovets написав:недвига у нас все еще очень сильно недооценена относительно уровня реальных доходов
Извиняюсь, а "реальные доходы" ты из какой ноздри выковырял - правой, или левой? Даже ВВП, учитывающий все расходы (а не только доходы), показывает лишь 300 долларов в месяц на душу. Это среднее по больнице, да, но это те самые пешеходы, на трафик которых ты рассчитываешь, рассказывая про "взлет коммерции"...
kingkongovets написав:zРадио 1) в чем принципиальное отличие агенств и сайтов типа лун? 2) в чем принципиальная разница между бомбилами и убером? 3) чем закончился звонок в лун?
объяснять в 100500й раз по поводу коммнедвиги в центре тебе смысла больше не вижу - во-первых ты не воспринимаешь элементарных вещей, а во-вторых ты все равно ничего не купишь и не продашь, а кто хотел - все давно понял
на вопросы жду ответов а не очередного хамского блаблабла с прыжком в сторону
В порядке очереди - мяч на твоей стороне. Я не принимаю за ответ твои фантазии об увеличении пешеходного трафика по воле божьей. А вот отсутствие туристов - уже свершившийся факт. Отток офисных работников - тренд, набирающий обороты
kingkongovets написав:недвига у нас все еще очень сильно недооценена относительно уровня реальных доходов
Извиняюсь, а "реальные доходы" ты из какой ноздри выковырял - правой, или левой? Даже ВВП, учитывающий все расходы (а не только доходы), показывает лишь 300 долларов в месяц на душу. Это среднее по больнице, да, но это те самые пешеходы, на трафик которых ты рассчитываешь, рассказывая про "взлет коммерции"...
что и требовалось доказать в сухом остатке лишь твое пустое блаблабла и предсказуемый прыжок вбок слив засчитан, свободен
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zРадио написав:Извиняюсь, а "реальные доходы" ты из какой ноздри выковырял - правой, или левой? Даже ВВП, учитывающий все расходы (а не только доходы), показывает лишь 300 долларов в месяц на душу. Это среднее по больнице, да, но это те самые пешеходы, на трафик которых ты рассчитываешь, рассказывая про "взлет коммерции"...
Это тот самый офисный планктон, который давал сумасшедшую прибыль суперам своими перекусами, рестикам, нотариусам, стоматологам и частным клиникам?
немного о строительстве в промзонах Киева и навесе
На промтериторіях можна звести великі житлові комплекси загальною площею від 150-200 тис. кв. м з об’єктами інфраструктури, зонами відпочинку та іншим. Але скільки нових квартир потрібно Києву?
На території в 1600 га за 10-15 років можна побудувати до 400 тис. квартир, а це близько 1 млн осіб. Це величезна цифра, яка вочевидь не відповідає потребам міста.
Для порівняння: за минулий рік, за даними Держстату, здали в експлуатацію понад 17,3 тис. квартир. А продано було сукупно на первинному та вторинних ринках нерухомості, за даними Мін’юсту, близько 30 тис. квартир.
Частка "первинки" в структурі продажів становила близько 60%. При цьому наявний на ринку запас, що накопичився ще з 2011 року, становить близько 70 тис. квартир, і це не враховуючи об’єктів, які здали цього року.