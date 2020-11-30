В Киеве хотят построить более сотни новых станций метрополитена, для которых понадобится добавить две новых линии. Институт генерального плана города указал основные направления развития транспорта Киева на следующие 20 лет.



Об этом пресс-служба института сообщает на своей странице в Facebook.



Так, основная протяженность киевского метрополитена составит 99,8 км, в то время как сейчас 67,7 км. В перспективе же, длина метро в столице может составить около 130 км.



Начать строительство планируют с Подольско-Выгуровской линии, она будет состоять из 21 одной станции и ее протяженность будет 27 км. "Линия пройдет с юго-западной части города от остановки "Окружная дорога" в районе Жулянского путепровода, далее через центральную часть города и по Подольскому мостовому переходу к жилым районам Воскресенка и Выгуровщина", - отметили авторы проекта.



А вот пятая линия метрополитена будет соединять два берега столицы, но ее строительство пока еще на начальной стадии разработки.



"За следующие 7 лет будет построено 13 новых станций метро и 15 километров новых путей. Проложат линию из Академгородка в микрорайон "Новобеличи", - добавили в сообщении.



Также планируют построить второй вход и выход на станции "Вокзальной". А вот на синей линии появится еще одна станция - "Теремки". В микрорайоне Виноградарь планируется сооружение четырех новых станций, а также новое электродепо. Авторы плана планируют добавить второй пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная".



План строительства метро на следующие 20 лет:



• Святошинско-Броварская линия - достройка второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";

• Оболонско-Теремковская линия - отделение от станции "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, строительство электродепо "Теремки";

• Сырецко-Печерская линия - запуск станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;

• Подольско-Воскресенская линия - удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";

• удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;

• удлинение от станции "Радужная" улице Братиславская "(1,4 км, 2 станции).