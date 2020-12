Додано: Сер 02 гру, 2020 16:51

rjkz написав: Киев захвачен понаехами и застройщиками. Отдан на "грабить и насиловать".



Коренные киевляне (3+ поколения)ищут тихие зеленые нычки в прицентралье, куда не ступил еще сапог завоевателя. Постепенно нас вытесняют к околицам. Переходим в подполье и партизанские отряды. Изматываем врага поднятием аренды, заствляем маневрировать и менять дислокацию. Диверсионная группировка "Киевавтодор" блокирует мосты. Спецгруппа "Риелтор" заманивает понаехов в ЖК с модными МОПами при помощи стеклянных панорамных бус и пирамиды Гордона, чтобы они жили и спаривались с себеподобными, что рано или поздно приведет к мутациям и вымиранию.

... но есть, есть в нашем городе герой, который отважно и бескорыстно противостоит силам зла!

днем он прячется под личиной ничем не примечательного и скромного третьего лица в компании по продаже женских прокладок и тампонов с пятимиллиардным оборотом, а ночью надевает костюм супергероя и храбро сражается с шаромыгами, неистово жаждущими дорваться до бюджетной сиськи и свистящими о постоянном дорожае рылами у них на подтанцовке!

безумству храбрых поем мы песТню!

(звучит музыка из к/ф бэтмен)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.