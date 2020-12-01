Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Вы меня с кем-то путаете, мадам. О сумасшедших прибылях здесь рассказывает Конг и другие растишки. А я говорю лишь об оттоке платежеспособного спроса, соответствующего общему низкому по Киеву уровню
zРадио, вчера какая-то другая учетка была? По выделенному - звучит как оксюморон.
rjkz написав:Киев захвачен понаехами и застройщиками. Отдан на "грабить и насиловать".
Коренные киевляне (3+ поколения)ищут тихие зеленые нычки в прицентралье, куда не ступил еще сапог завоевателя. Постепенно нас вытесняют к околицам. Переходим в подполье и партизанские отряды. Изматываем врага поднятием аренды, заствляем маневрировать и менять дислокацию. Диверсионная группировка "Киевавтодор" блокирует мосты. Спецгруппа "Риелтор" заманивает понаехов в ЖК с модными МОПами при помощи стеклянных панорамных бус и пирамиды Гордона, чтобы они жили и спаривались с себеподобными, что рано или поздно приведет к мутациям и вымиранию. Ситуацию усугубляют газовые атаки х****** и радиоактивная атака со стороны Чернобыля, где понаехи из Енакиево и Винницы замутили баблеца на хранилище ядерных отходов со всего мира, приводит к мутациям. У кого-то появились фасеточные глаза и хитиновый панцирь, у кого-то эволюция пошла вспять (если она была изначально).
... но есть, есть в нашем городе герой, который отважно и бескорыстно противостоит силам зла! днем он прячется под личиной ничем не примечательного и скромного третьего лица в компании по продаже женских прокладок и тампонов с пятимиллиардным оборотом, а ночью надевает костюм супергероя и храбро сражается с шаромыгами, неистово жаждущими дорваться до бюджетной сиськи и свистящими о постоянном дорожае рылами у них на подтанцовке! безумству храбрых поем мы песТню! (звучит музыка из к/ф бэтмен)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 02 гру, 2020 16:53, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Serg-ik написав:Частка "первинки" в структурі продажів становила близько 60%. При цьому наявний на ринку запас, що накопичився ще з 2011 року, становить близько 70 тис. квартир, і це не враховуючи об’єктів, які здали цього року.
В этом году сдали мало - меньше 4 тыс квартир за 9 месяцев, которые погоды не делают. А вот высокий спрос прошлых лет - предпосылка низкого спроса в будущие годы.
Растишки не в состоянии этого понять, потому что мыслят категорями "квартиры порождают квартиры", а "деньги - деньги". Даже вполне себе реальный лорд Конг не способен назвать драйверы роста - отсутствует элементарное понимание процесса создания стоимости на рынке.
Вопросы, какая доля на КРЖН обеспечивается потребительским спросом, какая - инвестиционным, я вообще не знаю, кому задавать. Журналисты, не специализирующиеся на бетоне, глужбе копают, чем эти "практики"
Либо всё, где построят метро, подорожает, либо всё упадёт в цене, поскольку метро будет везде. Скорее второе
В Киеве хотят построить более сотни новых станций метрополитена, для которых понадобится добавить две новых линии. Институт генерального плана города указал основные направления развития транспорта Киева на следующие 20 лет.
Об этом пресс-служба института сообщает на своей странице в Facebook.
Так, основная протяженность киевского метрополитена составит 99,8 км, в то время как сейчас 67,7 км. В перспективе же, длина метро в столице может составить около 130 км.
Начать строительство планируют с Подольско-Выгуровской линии, она будет состоять из 21 одной станции и ее протяженность будет 27 км. "Линия пройдет с юго-западной части города от остановки "Окружная дорога" в районе Жулянского путепровода, далее через центральную часть города и по Подольскому мостовому переходу к жилым районам Воскресенка и Выгуровщина", - отметили авторы проекта.
А вот пятая линия метрополитена будет соединять два берега столицы, но ее строительство пока еще на начальной стадии разработки.
"За следующие 7 лет будет построено 13 новых станций метро и 15 километров новых путей. Проложат линию из Академгородка в микрорайон "Новобеличи", - добавили в сообщении.
Также планируют построить второй вход и выход на станции "Вокзальной". А вот на синей линии появится еще одна станция - "Теремки". В микрорайоне Виноградарь планируется сооружение четырех новых станций, а также новое электродепо. Авторы плана планируют добавить второй пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная".
План строительства метро на следующие 20 лет:
• Святошинско-Броварская линия - достройка второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи"; • Оболонско-Теремковская линия - отделение от станции "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, строительство электродепо "Теремки"; • Сырецко-Печерская линия - запуск станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская; • Подольско-Воскресенская линия - удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь"; • удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина; • удлинение от станции "Радужная" улице Братиславская "(1,4 км, 2 станции).
Хотя...может это вариант спасения строителей? На новостроях доить безломных коренных и понаехов уже не получается, остаётся одна надежда-бюджет.
Serg-ik написав: Кинг судит по мелким объектам под пивнушку-кафе бутик, которыми он владеет, Вы судите по офисным аэродромам.
почему обязательно по мелким? любая комм недвига на первых этажах растет в цене там, где увеличивается пешеходный траффик, особенно если он состоит из платежеспособных людей ну и о том, что недвига у нас все еще очень сильно недооценена относительно уровня реальных доходов тоже уже говорено 100500 раз элементарные же вещи
Громкое заявление! мне казалось, в Польще, Чехии и тд люди больше зарабатывают при сходной цене на недвигу