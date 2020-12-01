Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:Громкое заявление! мне казалось, в Польще, Чехии и тд люди больше зарабатывают при сходной цене на недвигу
В Праге точно нет. Убитая социалистическая трёшка где-то на окраине стартует со 160к ойро. В Польше цены адекватнее при +/- схожем уровне доходов и качестве жизни. В Дрездене и то дешевле при том, что это Германия и средняя зп в городе почти в два раза выше. Сказывается туристический бум прошлых лет (22 млн туристо за 2019).
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Сер 02 гру, 2020 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik вот иностранец продает 3 ком 62 м2 за 52 в конце Воскресенки. Посмотрите. Как по мне хороший вариант за свои деньги https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 9/?__cft__[0]=AZUdmshxCn_KCeK30NuoSIhFB7_Xvuw9gykvVkQjmmc25VMx5CIVK8oVxfyrJlKMpq-CcZAETZcHDtpM_qBBmg3b-Lbck7y1CfgGgiBb_2LFLiDK59m_RY0ffRgpujGFfN4Gdy4t8Ix9TMqOqMt9fS-SxB298JX-WlbyDWHZWkbDcLnwydY8f79Lm1cjwpLRuGg&__tn__=-UC%2CP-R
Vlad442 написав:Тут есть эксперты, которые разбираются в макроэкономических показателях, давайте спросим у них. Сколько валюты зашло в Украину за товары, услуги (в том числе IT и заробитчан) в 2020. Сколько валюты вышло из Украины за товары, услуги. Как соотносятся эти показатели с аналогичным периодом 2019. Тогда можно прогнозировать тренд на 21-25.
Может так оказаться, что металл и зерно покупают как раньше, заробитчане шлют не меньше, при этом импорт авто сократился, турции-египты тоже, потребление (в том числе импорта) упало.
зРадио проигнорировал пост, поэтому задам вопрос снова. Страна больше зарабатывает, или проедает валюты? Все-таки цены на недвигу номинируются в долларах, поэтому их количество у пересичного это важный показатель.
Если мы будем считать в гривне, то 2020 можно назвать годом ракеты. Бурный рост гривневых цен при инфляции 2,7%.