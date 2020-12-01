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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5766576757685769

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 28
1. Зросли більш, як на 30%
32%
9
2. Зросли на 20 - 30%
4%
1
3. Зросли на 10 - 20%
4%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
5
6. Впали менш ніж на 10%
4%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
7
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Громкое заявление! мне казалось, в Польще, Чехии и тд люди больше зарабатывают при сходной цене на недвигу

В Праге точно нет. Убитая социалистическая трёшка где-то на окраине стартует со 160к ойро.
В Польше цены адекватнее при +/- схожем уровне доходов и качестве жизни. В Дрездене и то дешевле при том, что это Германия и средняя зп в городе почти в два раза выше.
Сказывается туристический бум прошлых лет (22 млн туристо за 2019).
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Сер 02 гру, 2020 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:32

  unicdima написав:Зображення
Є в центрі вулиця Ольгінська, як бачим там бруківка ту дуже крутий підйом, а туди втулили велодоріжки. Там велосипедисти в житті не їздили та їздити не будуть.
Як це назвати?


брехней это можно назвать
ездили и ездят там велосипедисты, как впрочем и по всем остальным киевским улицам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:41

Когда ты не велосипедист, то не замечаешь огромное количество людей на двухколесном транспорте.

По поводу схожих цен за границей уже обсуждали. Оказывается при схожей локации и уровне дома цена умножается на два, а то и на три.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:50

  hume написав:Когда ты не велосипедист, то не замечаешь огромное количество людей на двухколесном транспорте.

Интересно, почему же их хорошо замечаешь в Дрездене и Новгород-Сиверском? :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:10

Serg-ik
вот иностранец продает 3 ком 62 м2 за 52 в конце Воскресенки. Посмотрите.
Как по мне хороший вариант за свои деньги https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 9/?__cft__[0]=AZUdmshxCn_KCeK30NuoSIhFB7_Xvuw9gykvVkQjmmc25VMx5CIVK8oVxfyrJlKMpq-CcZAETZcHDtpM_qBBmg3b-Lbck7y1CfgGgiBb_2LFLiDK59m_RY0ffRgpujGFfN4Gdy4t8Ix9TMqOqMt9fS-SxB298JX-WlbyDWHZWkbDcLnwydY8f79Lm1cjwpLRuGg&__tn__=-UC%2CP-R
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Тут есть эксперты, которые разбираются в макроэкономических показателях, давайте спросим у них.
Сколько валюты зашло в Украину за товары, услуги (в том числе IT и заробитчан) в 2020. Сколько валюты вышло из Украины за товары, услуги.
Как соотносятся эти показатели с аналогичным периодом 2019.
Тогда можно прогнозировать тренд на 21-25.

Может так оказаться, что металл и зерно покупают как раньше, заробитчане шлют не меньше, при этом импорт авто сократился, турции-египты тоже, потребление (в том числе импорта) упало.

зРадио проигнорировал пост, поэтому задам вопрос снова. Страна больше зарабатывает, или проедает валюты? Все-таки цены на недвигу номинируются в долларах, поэтому их количество у пересичного это важный показатель.

Если мы будем считать в гривне, то 2020 можно назвать годом ракеты. Бурный рост гривневых цен при инфляции 2,7%.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:21


Яркий пример, доказывающий что эти графики не имеют ничего общего с реальностью. Особенно видно на голосеевском, трешки
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ropeko76 написав:airmax78 Вообще-то на фото это ЖК Silver breeze, лет десять как введен в експлуатацию.

Это Макс так троллит Доллярчика. А ЖК Silver breeze - в эксплуатацию введены 2 дома, а 3 недостроили и не достроят никак много лет.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:32

  airmax78 написав:
  unicdima написав:
  Serg-ik написав:Либо всё, где построят метро, подорожает, либо всё упадёт в цене, поскольку метро будет везде. Скорее второе
В Киеве хотят построить более сотни новых станций метрополитена

Ага, років через сто.
За 5 років при Кличку не побудували ні однієї станції.

Через 7 лет вы карту метрополитена Киева не узнаете. "Ждем метро"(с)

А мені тут недавно писали, що не буде мені метро під боком на Жулянах-2 (ст.м. Крейсера Аврори)
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flyman
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