Додано: Сер 02 гру, 2020 18:32

unicdima написав:

Є в центрі вулиця Ольгінська, як бачим там бруківка ту дуже крутий підйом, а туди втулили велодоріжки. Там велосипедисти в житті не їздили та їздити не будуть.

брехней это можно назвать

брехней это можно назвать

ездили и ездят там велосипедисты, как впрочем и по всем остальным киевским улицам

