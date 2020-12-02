Додано: Сер 02 гру, 2020 19:45

Vlad442 написав: Vlad442 написав: Тут есть эксперты, которые разбираются в макроэкономических показателях, давайте спросим у них.

Сколько валюты зашло в Украину за товары, услуги (в том числе IT и заробитчан) в 2020. Сколько валюты вышло из Украины за товары, услуги.

Как соотносятся эти показатели с аналогичным периодом 2019.

Тогда можно прогнозировать тренд на 21-25.



Может так оказаться, что металл и зерно покупают как раньше, заробитчане шлют не меньше, при этом импорт авто сократился, турции-египты тоже, потребление (в том числе импорта) упало. Тут есть эксперты, которые разбираются в макроэкономических показателях, давайте спросим у них.Сколько валюты зашло в Украину за товары, услуги (в том числе IT и заробитчан) в 2020. Сколько валюты вышло из Украины за товары, услуги.Как соотносятся эти показатели с аналогичным периодом 2019.Тогда можно прогнозировать тренд на 21-25.Может так оказаться, что металл и зерно покупают как раньше, заробитчане шлют не меньше, при этом импорт авто сократился, турции-египты тоже, потребление (в том числе импорта) упало.

зРадио проигнорировал пост, поэтому задам вопрос снова. Страна больше зарабатывает, или проедает валюты? Все-таки цены на недвигу номинируются в долларах, поэтому их количество у пересичного это важный показатель.



Если мы будем считать в гривне, то 2020 можно назвать годом ракеты. Бурный рост гривневых цен при инфляции 2,7%. зРадио проигнорировал пост, поэтому задам вопрос снова. Страна больше зарабатывает, или проедает валюты? Все-таки цены на недвигу номинируются в долларах, поэтому их количество у пересичного это важный показатель.Если мы будем считать в гривне, то 2020 можно назвать годом ракеты. Бурный рост гривневых цен при инфляции 2,7%.

увеличение внешнего долга

Простите, вас слишком много последние дни.Страна больше проедает валюты:- торговое сальдо отрицательное;- торговое сальдо плюс переводы заробитчан тоже отрицательное;- торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции снова отрицательное;- положительное лишь торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции плюсЧто касается гривны, недвижимость - это отчасти хедж от девальвации. Но, увы, не полностью. Вы, наверно, обратили внимание на то, что я не считаю падение стоимости недвижимости следствием девальвации. Именно здесь и объяснение. Падение стоимости недвижимости - это следствие падения микса доходов и сбережений. У кого-то с девальвацией доходы падают пропорционально, а заначки - непропорционально. Недвижимость в продаже падает не так сильно, как гривна. А у кого-то заначек нет, а доходы все так же падают пропорционально. Недвижимость в аренде падает так же сильно, как гривна...И замечение напоследок - если пишете про металл, зерно, импорт авто, не фантазируйте, пож-ста, это очень легко взять и посмотреть! Экспорт металлов упал (и в натуралке, и в деньгах), а импорт авто не снизился (ни в натуралке, ни в деньгах). На импорте мы экономим исключительно на углеводородах, и только денежном их выражении за счет временной ценовой конъюнктуры