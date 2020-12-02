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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 28
1. Зросли більш, як на 30%
32%
9
2. Зросли на 20 - 30%
4%
1
3. Зросли на 10 - 20%
4%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
5
6. Впали менш ніж на 10%
4%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
7
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:40

  kingkongovets написав:drevlyanin
лун, домик, бомбер и пр - те же самые рылы, только работающие в онлайне
именно поэтому мне всегда так смешно, когда самые рьяные борцы с рылами любят тыкать всем в нос их мусорные индексы и столь же мусорную "аналитику" :mrgreen:
аналитики, которых мы заслужили, бл


Так в том и дело. Я пытаюсь показать, что подобные агрегаторы лишь, помощник в поиске и притом довольно корявый, и с ними нужно делать нехилую поправку на лень, некомпетентность а зачастую и умышленный обман пользователей. Короче-хочеш иметь результат, научись пользоваться!
Но Сержик и некоторые другие, рассчитывают магическим образом получить идеальный инструмент в своих исследованиях КРЖН. Ну йо-моё, как дети, чесно слово.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:45

  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:Тут есть эксперты, которые разбираются в макроэкономических показателях, давайте спросим у них.
Сколько валюты зашло в Украину за товары, услуги (в том числе IT и заробитчан) в 2020. Сколько валюты вышло из Украины за товары, услуги.
Как соотносятся эти показатели с аналогичным периодом 2019.
Тогда можно прогнозировать тренд на 21-25.

Может так оказаться, что металл и зерно покупают как раньше, заробитчане шлют не меньше, при этом импорт авто сократился, турции-египты тоже, потребление (в том числе импорта) упало.

зРадио проигнорировал пост, поэтому задам вопрос снова. Страна больше зарабатывает, или проедает валюты? Все-таки цены на недвигу номинируются в долларах, поэтому их количество у пересичного это важный показатель.

Если мы будем считать в гривне, то 2020 можно назвать годом ракеты. Бурный рост гривневых цен при инфляции 2,7%.


Простите, вас слишком много последние дни.

Страна больше проедает валюты:
- торговое сальдо отрицательное;
- торговое сальдо плюс переводы заробитчан тоже отрицательное;
- торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции снова отрицательное;
- положительное лишь торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции плюс увеличение внешнего долга.

Что касается гривны, недвижимость - это отчасти хедж от девальвации. Но, увы, не полностью. Вы, наверно, обратили внимание на то, что я не считаю падение стоимости недвижимости следствием девальвации. Именно здесь и объяснение. Падение стоимости недвижимости - это следствие падения микса доходов и сбережений. У кого-то с девальвацией доходы падают пропорционально, а заначки - непропорционально. Недвижимость в продаже падает не так сильно, как гривна. А у кого-то заначек нет, а доходы все так же падают пропорционально. Недвижимость в аренде падает так же сильно, как гривна...

И замечение напоследок - если пишете про металл, зерно, импорт авто, не фантазируйте, пож-ста, это очень легко взять и посмотреть! Экспорт металлов упал (и в натуралке, и в деньгах), а импорт авто не снизился (ни в натуралке, ни в деньгах). На импорте мы экономим исключительно на углеводородах, и только денежном их выражении за счет временной ценовой конъюнктуры
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:51

  Долярчик написав:1. То що то за 2 башні на моєму фото?
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:52

  hume написав:
  Рыба-сом написав:
  hume написав:Когда ты не велосипедист, то не замечаешь огромное количество людей на двухколесном транспорте.

Интересно, почему же их хорошо замечаешь в Дрездене и Новгород-Сиверском? :mrgreen:

За последние пару лет их количество значительно увеличилось. Дрездена здесь конечно не будет, но нашей урезанной велоинфраструктурой с удовольствием пользуются любители самокатов, колес и прочего велотранспорта

Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д.
Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер.
Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем.
А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д. :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:56

  kingkongovets написав:
  Sidus написав:мне казалось, в Польще, Чехии и тд люди больше зарабатывают при сходной цене на недвигу


я не в курсе цен на пражскую и варшавскую недвигу, накидайте примеров с ценами и вместе сравним

Я сравнивал 2 объекта на ветке про заграничную недвижимость:
https://www.otodom.pl/oferta/2-pokoje-z-ogrodkiem-parkingiem-i-piwnica-ID48CAI.html
121 230 $ за 47,24 м2

https://www.olx.ua/obyavlenie/danchenko-sergeya-14-lipinka-IDJUG0f.html
125 000 $ за 53 метра.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:56

  Рыба-сом написав:Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д.
Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер.
Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем.
А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д. :mrgreen:


Там выше хорошую аналогию запостил Сержик - за последние 6 лет не открыто ни одной станции метро. Зато в планах - больше ста :mrgreen: Примерно так же будет развиваться и пешеходное с велосипедным движением
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:58

  hume написав:
  Рыба-сом написав:
  hume написав:Когда ты не велосипедист, то не замечаешь огромное количество людей на двухколесном транспорте.

Интересно, почему же их хорошо замечаешь в Дрездене и Новгород-Сиверском? :mrgreen:

За последние пару лет их количество значительно увеличилось. Дрездена здесь конечно не будет, но нашей урезанной велоинфраструктурой с удовольствием пользуются любители самокатов, колес и прочего велотранспорта

щоб було як в Дрезднеі, тре ціни на парковку як в Дрездені і штрафи тим хто не там паркується як в Дрездені, і ціна проїзду в трамваї, як в Дрездені, і розмітка доріг як в Дрездені ... єслі чьо, був у Дрездені (акурт, на занотуй)
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:59

  Рыба-сом написав:Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д.
Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер.
Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем.
А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д. :mrgreen:


маршрут оболонь-центр через труханов - вообще идеален, я уже много раз говорил что сам поражаюсь количеству людей, которые едут там утром на работу, а вечером домой на велосипедах, гироскутерах, колесах и самокатах и многие из них так едут с троещины, воскресенки и лесного
кстати в весенний локдаун имхо больше всего заработали владельцы веломагазинов - у них выгребли практически все что можно, тем более что с поставками из китая были известные сложности
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Согласен, велики и электро минитраспорт это хорошо и нужно туда идти! Но у жителей сермили есть еще один вариант - не жить там :) А купить что-то побольше в спальном районе, где под боком парк, лес, озера и тд )
Мое ИМХО - жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит

Я вот как раз из пригорода с хорошей природой перебираюсь на Сер.милю так так ребенку нужно ходить в хорошую гимназию/лицей.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:03

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д.
Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер.
Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем.
А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д. :mrgreen:


маршрут оболонь-центр через труханов - вообще идеален, я уже много раз говорил что сам поражаюсь количеству людей, которые едут там утром на работу, а вечером домой на велосипедах, гироскутерах, колесах и самокатах и многие из них так едут с троещины, воскресенки и лесного
кстати в весенний локдаун имхо больше всего заработали владельцы веломагазинов - у них выгребли практически все что можно, тем более что с поставками из китая были известные сложности

Долярчик мав би вже на третю квартиру наторгувати велочастинами
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