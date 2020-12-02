Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:drevlyanin лун, домик, бомбер и пр - те же самые рылы, только работающие в онлайне именно поэтому мне всегда так смешно, когда самые рьяные борцы с рылами любят тыкать всем в нос их мусорные индексы и столь же мусорную "аналитику" аналитики, которых мы заслужили, бл
Так в том и дело. Я пытаюсь показать, что подобные агрегаторы лишь, помощник в поиске и притом довольно корявый, и с ними нужно делать нехилую поправку на лень, некомпетентность а зачастую и умышленный обман пользователей. Короче-хочеш иметь результат, научись пользоваться! Но Сержик и некоторые другие, рассчитывают магическим образом получить идеальный инструмент в своих исследованиях КРЖН. Ну йо-моё, как дети, чесно слово.
Vlad442 написав:Тут есть эксперты, которые разбираются в макроэкономических показателях, давайте спросим у них. Сколько валюты зашло в Украину за товары, услуги (в том числе IT и заробитчан) в 2020. Сколько валюты вышло из Украины за товары, услуги. Как соотносятся эти показатели с аналогичным периодом 2019. Тогда можно прогнозировать тренд на 21-25.
Может так оказаться, что металл и зерно покупают как раньше, заробитчане шлют не меньше, при этом импорт авто сократился, турции-египты тоже, потребление (в том числе импорта) упало.
зРадио проигнорировал пост, поэтому задам вопрос снова. Страна больше зарабатывает, или проедает валюты? Все-таки цены на недвигу номинируются в долларах, поэтому их количество у пересичного это важный показатель.
Если мы будем считать в гривне, то 2020 можно назвать годом ракеты. Бурный рост гривневых цен при инфляции 2,7%.
Простите, вас слишком много последние дни.
Страна больше проедает валюты: - торговое сальдо отрицательное; - торговое сальдо плюс переводы заробитчан тоже отрицательное; - торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции снова отрицательное; - положительное лишь торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции плюс увеличение внешнего долга.
Что касается гривны, недвижимость - это отчасти хедж от девальвации. Но, увы, не полностью. Вы, наверно, обратили внимание на то, что я не считаю падение стоимости недвижимости следствием девальвации. Именно здесь и объяснение. Падение стоимости недвижимости - это следствие падения микса доходов и сбережений. У кого-то с девальвацией доходы падают пропорционально, а заначки - непропорционально. Недвижимость в продаже падает не так сильно, как гривна. А у кого-то заначек нет, а доходы все так же падают пропорционально. Недвижимость в аренде падает так же сильно, как гривна...
И замечение напоследок - если пишете про металл, зерно, импорт авто, не фантазируйте, пож-ста, это очень легко взять и посмотреть! Экспорт металлов упал (и в натуралке, и в деньгах), а импорт авто не снизился (ни в натуралке, ни в деньгах). На импорте мы экономим исключительно на углеводородах, и только денежном их выражении за счет временной ценовой конъюнктуры
hume написав:Когда ты не велосипедист, то не замечаешь огромное количество людей на двухколесном транспорте.
Интересно, почему же их хорошо замечаешь в Дрездене и Новгород-Сиверском?
За последние пару лет их количество значительно увеличилось. Дрездена здесь конечно не будет, но нашей урезанной велоинфраструктурой с удовольствием пользуются любители самокатов, колес и прочего велотранспорта
Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д. Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер. Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем. А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д.
Рыба-сом написав:Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д. Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер. Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем. А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д.
Там выше хорошую аналогию запостил Сержик - за последние 6 лет не открыто ни одной станции метро. Зато в планах - больше ста Примерно так же будет развиваться и пешеходное с велосипедным движением
hume написав:Когда ты не велосипедист, то не замечаешь огромное количество людей на двухколесном транспорте.
Интересно, почему же их хорошо замечаешь в Дрездене и Новгород-Сиверском?
За последние пару лет их количество значительно увеличилось. Дрездена здесь конечно не будет, но нашей урезанной велоинфраструктурой с удовольствием пользуются любители самокатов, колес и прочего велотранспорта
щоб було як в Дрезднеі, тре ціни на парковку як в Дрездені і штрафи тим хто не там паркується як в Дрездені, і ціна проїзду в трамваї, як в Дрездені, і розмітка доріг як в Дрездені ... єслі чьо, був у Дрездені (акурт, на занотуй)
Рыба-сом написав:Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д. Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер. Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем. А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д.
маршрут оболонь-центр через труханов - вообще идеален, я уже много раз говорил что сам поражаюсь количеству людей, которые едут там утром на работу, а вечером домой на велосипедах, гироскутерах, колесах и самокатах и многие из них так едут с троещины, воскресенки и лесного кстати в весенний локдаун имхо больше всего заработали владельцы веломагазинов - у них выгребли практически все что можно, тем более что с поставками из китая были известные сложности
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Sidus написав:Согласен, велики и электро минитраспорт это хорошо и нужно туда идти! Но у жителей сермили есть еще один вариант - не жить там А купить что-то побольше в спальном районе, где под боком парк, лес, озера и тд ) Мое ИМХО - жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит
Я вот как раз из пригорода с хорошей природой перебираюсь на Сер.милю так так ребенку нужно ходить в хорошую гимназию/лицей.
Рыба-сом написав:Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д. Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер. Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем. А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д.
маршрут оболонь-центр через труханов - вообще идеален, я уже много раз говорил что сам поражаюсь количеству людей, которые едут там утром на работу, а вечером домой на велосипедах, гироскутерах, колесах и самокатах и многие из них так едут с троещины, воскресенки и лесного кстати в весенний локдаун имхо больше всего заработали владельцы веломагазинов - у них выгребли практически все что можно, тем более что с поставками из китая были известные сложности
Долярчик мав би вже на третю квартиру наторгувати велочастинами