Рыба-сом написав: Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д.

Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер.

Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем.

маршрут оболонь-центр через труханов - вообще идеален, я уже много раз говорил что сам поражаюсь количеству людей, которые едут там утром на работу, а вечером домой на велосипедах, гироскутерах, колесах и самокатах и многие из них так едут с троещины, воскресенки и лесного

кстати в весенний локдаун имхо больше всего заработали владельцы веломагазинов - у них выгребли практически все что можно, тем более что с поставками из китая были известные сложности

