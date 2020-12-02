Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д. Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер. Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем. А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д.
Там выше хорошую аналогию запостил Сержик - за последние 6 лет не открыто ни одной станции метро. Зато в планах - больше ста Примерно так же будет развиваться и пешеходное с велосипедным движением
У соседей в меньшей размером Варшаве за последние 6 лет открыли 13 станций. У нас все деньги уходят на постройку Серебрянной мили.
Рыба-сом написав:Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д. Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер. Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем. А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д.
маршрут оболонь-центр через труханов - вообще идеален, я уже много раз говорил что сам поражаюсь количеству людей, которые едут там утром на работу, а вечером домой на велосипедах, гироскутерах, колесах и самокатах и многие из них так едут с троещины, воскресенки и лесного кстати в весенний локдаун имхо больше всего заработали владельцы веломагазинов - у них выгребли практически все что можно, тем более что с поставками из китая были известные сложности
Ну есть маршрут с Оболони один, и с Троещины один. В осатльных районах абсолютно нет велоинфрастуктуры. Та куда тут, не везде есть заасфальтированный тротуар.
BIGor написав:Ну есть маршрут с Оболони один, и с Троещины один. В осатльных районах абсолютно нет велоинфрастуктуры. Та куда тут, не везде есть заасфальтированный тротуар.
ты точно в киеве живешь?) кстати лично я не люблю велодорожки и предпочитаю автодороги и выделенные полосы для от, но надо признать шо за последние пару лет велодорожек настроили много, пускай не везде они такие как хотелось бы и многие водятлы и педастриане еще не привыкли, шо их нельзя занимать, но говорить шо в киеве только два веломаршрута - это бред например проспект бандеры сделали очень неплохо, в следующем году капитально отремонтируют г сталинграда и крещатик с устройством велодорожек и прочими ништяками, полно новых велодорожек в центре, на борщаговской да вообще много где
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
baraka написав:насколько я вижу - пик ноября 2019 года по новостройкам мы обновить не смогли (в долл эквиваленте). А вот вторичка - смогла. Что подтверждает гипотезу о том, что вторичка будет более привлекательной в среднесрок.
Но это не означает, что вторичка не будет падать (в долл). Вероятнее, что будет падать, просто медленее новостроек. Насколько нереальный сценарий ?
Невозможно с точностью дать прогноз. Экономика, инфляция доллара, пандемия и т.п....
Но точно видно, что в последнее время котлованы выросли сильно, объемы сдачи и запуска новых обьектов так же сильно просели, как и катастрофический рост задержек.
Поэтому ваш прогноз очевидно очень логичен и имеет высокую вероятность случиться.
P.S. Очень занимательно, что единицы процентов сообщений по теме ветки игнорируются в угоду выяснению отношений и разному флуду и т.п.
Связано это с увеличением стоимости страховок от дефолта - т.е. увеличением странового риска Украины. Так что нулевыми ставками ФРС воспользоваться в полной мере нам не суждено.
Стоимость обслуживания долга растет пропорционально размеру долга (+7% с начала года), при этом валютный ВВП уменьшился на 24 млрд долларов (-16%)...
Я вам скажу по своим потребительским настроениям и настроениям моего круга общения (средний класс предпринимателей) - безусловно ваши прогнозы справедливы и экономическая Ж все отчётливее. Но многие потребители боятся печатания денег и мыслят "что я буду делать потом с этими бумажками? А вот недвига всегда в цене". Этот психологический момент существенно держит рынок от пике
А тем временем за поребриком супер рост продаж первички и доля ипотеки (преимущественно на 20лет) продолжает расти, надувная пузырь... Доля продаж в ипотеку уже давно перешагнула 50%. Вот тоже был бы классный драйвер рынку - но нужно 6-7% годовых в гривне, не более
BIGor написав:Ну есть маршрут с Оболони один, и с Троещины один. В осатльных районах абсолютно нет велоинфрастуктуры. Та куда тут, не везде есть заасфальтированный тротуар.
ты точно в киеве живешь?) кстати лично я не люблю велодорожки и предпочитаю автодороги и выделенные полосы для от, но надо признать шо за последние пару лет велодорожек настроили много, пускай не везде они такие как хотелось бы и многие водятлы и педастриане еще не привыкли, шо их нельзя занимать, но говорить шо в киеве только два веломаршрута - это бред например проспект бандеры сделали очень неплохо, в следующем году капитально отремонтируют г сталинграда и крещатик с устройством велодорожек и прочими ништяками, полно новых велодорожек в центре, на борщаговской да вообще много где
Есть где-то карта этих маршрутов? Гугл по Киеву не показывает велодорожки.