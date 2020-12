Додано: Сер 02 гру, 2020 20:19

BIGor написав: Ну есть маршрут с Оболони один, и с Троещины один. В осатльных районах абсолютно нет велоинфрастуктуры. Та куда тут, не везде есть заасфальтированный тротуар.



ты точно в киеве живешь?)

кстати лично я не люблю велодорожки и предпочитаю автодороги и выделенные полосы для от, но надо признать шо за последние пару лет велодорожек настроили много, пускай не везде они такие как хотелось бы и многие водятлы и педастриане еще не привыкли, шо их нельзя занимать, но говорить шо в киеве только два веломаршрута - это бред

ты точно в киеве живешь?)

кстати лично я не люблю велодорожки и предпочитаю автодороги и выделенные полосы для от, но надо признать шо за последние пару лет велодорожек настроили много, пускай не везде они такие как хотелось бы и многие водятлы и педастриане еще не привыкли, шо их нельзя занимать, но говорить шо в киеве только два веломаршрута - это бред

например проспект бандеры сделали очень неплохо, в следующем году капитально отремонтируют г сталинграда и крещатик с устройством велодорожек и прочими ништяками, полно новых велодорожек в центре, на борщаговской да вообще много где

