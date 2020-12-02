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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57695770577157725773>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 28
1. Зросли більш, як на 30%
32%
9
2. Зросли на 20 - 30%
4%
1
3. Зросли на 10 - 20%
4%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
5
6. Впали менш ніж на 10%
4%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
7
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:06

  zРадио написав:
  Рыба-сом написав:Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д.
Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер.
Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем.
А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д. :mrgreen:


Там выше хорошую аналогию запостил Сержик - за последние 6 лет не открыто ни одной станции метро. Зато в планах - больше ста :mrgreen: Примерно так же будет развиваться и пешеходное с велосипедным движением

У соседей в меньшей размером Варшаве за последние 6 лет открыли 13 станций. У нас все деньги уходят на постройку Серебрянной мили.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:07

  zРадио написав:Страна больше проедает валюты:
- торговое сальдо отрицательное;
- торговое сальдо плюс переводы заробитчан тоже отрицательное;
- торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции снова отрицательное;
- положительное лишь торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции плюс увеличение внешнего долга.

Одолжат.
Сейчас деньги вообще ничего не стоят. В смысле ставка около нулевая.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:08

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д.
Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер.
Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем.
А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д. :mrgreen:


маршрут оболонь-центр через труханов - вообще идеален, я уже много раз говорил что сам поражаюсь количеству людей, которые едут там утром на работу, а вечером домой на велосипедах, гироскутерах, колесах и самокатах и многие из них так едут с троещины, воскресенки и лесного
кстати в весенний локдаун имхо больше всего заработали владельцы веломагазинов - у них выгребли практически все что можно, тем более что с поставками из китая были известные сложности

Ну есть маршрут с Оболони один, и с Троещины один. В осатльных районах абсолютно нет велоинфрастуктуры. Та куда тут, не везде есть заасфальтированный тротуар.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:19

  BIGor написав:Ну есть маршрут с Оболони один, и с Троещины один. В осатльных районах абсолютно нет велоинфрастуктуры. Та куда тут, не везде есть заасфальтированный тротуар.


ты точно в киеве живешь?)
кстати лично я не люблю велодорожки и предпочитаю автодороги и выделенные полосы для от, но надо признать шо за последние пару лет велодорожек настроили много, пускай не везде они такие как хотелось бы и многие водятлы и педастриане еще не привыкли, шо их нельзя занимать, но говорить шо в киеве только два веломаршрута - это бред
например проспект бандеры сделали очень неплохо, в следующем году капитально отремонтируют г сталинграда и крещатик с устройством велодорожек и прочими ништяками, полно новых велодорожек в центре, на борщаговской да вообще много где
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:29

  UA написав:
  zРадио написав:Страна больше проедает валюты:
- торговое сальдо отрицательное;
- торговое сальдо плюс переводы заробитчан тоже отрицательное;
- торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции снова отрицательное;
- положительное лишь торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции плюс увеличение внешнего долга.

Одолжат.
Сейчас деньги вообще ничего не стоят. В смысле ставка около нулевая.


Для нас стоимость долга не поменялась - как кредитовались под 7-8% годовых по суверенным бондам, так и кредитуемся. Смотрите, например, здесь:
https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs ... -375-17-32

Связано это с увеличением стоимости страховок от дефолта - т.е. увеличением странового риска Украины. Так что нулевыми ставками ФРС воспользоваться в полной мере нам не суждено.

Стоимость обслуживания долга растет пропорционально размеру долга (+7% с начала года), при этом валютный ВВП уменьшился на 24 млрд долларов (-16%)...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:насколько я вижу - пик ноября 2019 года по новостройкам мы обновить не смогли (в долл эквиваленте). А вот вторичка - смогла. Что подтверждает гипотезу о том, что вторичка будет более привлекательной в среднесрок.

Но это не означает, что вторичка не будет падать (в долл). Вероятнее, что будет падать, просто медленее новостроек. Насколько нереальный сценарий ?
Невозможно с точностью дать прогноз. Экономика, инфляция доллара, пандемия и т.п....

Но точно видно, что в последнее время котлованы выросли сильно, объемы сдачи и запуска новых обьектов так же сильно просели, как и катастрофический рост задержек.

Поэтому ваш прогноз очевидно очень логичен и имеет высокую вероятность случиться.

P.S. Очень занимательно, что единицы процентов сообщений по теме ветки игнорируются в угоду выяснению отношений и разному флуду и т.п.

Хотя про башни Таряна - прикольно :)

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Loft
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  UA написав:
  zРадио написав:Страна больше проедает валюты:
- торговое сальдо отрицательное;
- торговое сальдо плюс переводы заробитчан тоже отрицательное;
- торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции снова отрицательное;
- положительное лишь торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции плюс увеличение внешнего долга.

Одолжат.
Сейчас деньги вообще ничего не стоят. В смысле ставка около нулевая.


Для нас стоимость долга не поменялась - как кредитовались под 7-8% годовых по суверенным бондам, так и кредитуемся. Смотрите, например, здесь:
https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs ... -375-17-32

Связано это с увеличением стоимости страховок от дефолта - т.е. увеличением странового риска Украины. Так что нулевыми ставками ФРС воспользоваться в полной мере нам не суждено.

Стоимость обслуживания долга растет пропорционально размеру долга (+7% с начала года), при этом валютный ВВП уменьшился на 24 млрд долларов (-16%)...
Я вам скажу по своим потребительским настроениям и настроениям моего круга общения (средний класс предпринимателей) - безусловно ваши прогнозы справедливы и экономическая Ж все отчётливее. Но многие потребители боятся печатания денег и мыслят "что я буду делать потом с этими бумажками? А вот недвига всегда в цене". Этот психологический момент существенно держит рынок от пике

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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А тем временем за поребриком супер рост продаж первички и доля ипотеки (преимущественно на 20лет) продолжает расти, надувная пузырь... Доля продаж в ипотеку уже давно перешагнула 50%. Вот тоже был бы классный драйвер рынку - но нужно 6-7% годовых в гривне, не более

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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:37

  kingkongovets написав:
  BIGor написав:Ну есть маршрут с Оболони один, и с Троещины один. В осатльных районах абсолютно нет велоинфрастуктуры. Та куда тут, не везде есть заасфальтированный тротуар.


ты точно в киеве живешь?)
кстати лично я не люблю велодорожки и предпочитаю автодороги и выделенные полосы для от, но надо признать шо за последние пару лет велодорожек настроили много, пускай не везде они такие как хотелось бы и многие водятлы и педастриане еще не привыкли, шо их нельзя занимать, но говорить шо в киеве только два веломаршрута - это бред
например проспект бандеры сделали очень неплохо, в следующем году капитально отремонтируют г сталинграда и крещатик с устройством велодорожек и прочими ништяками, полно новых велодорожек в центре, на борщаговской да вообще много где

Есть где-то карта этих маршрутов? Гугл по Киеву не показывает велодорожки.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:39

  UA написав:
  zРадио написав:Страна больше проедает валюты:
- торговое сальдо отрицательное;
- торговое сальдо плюс переводы заробитчан тоже отрицательное;
- торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции снова отрицательное;
- положительное лишь торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции плюс увеличение внешнего долга.

Одолжат.
Сейчас деньги вообще ничего не стоят. В смысле ставка около нулевая.

Интересно, зачем тогда работать, если можно одолжить?
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