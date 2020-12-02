Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Тут есть эксперты, которые разбираются в макроэкономических показателях, давайте спросим у них. Сколько валюты зашло в Украину за товары, услуги (в том числе IT и заробитчан) в 2020. Сколько валюты вышло из Украины за товары, услуги. Как соотносятся эти показатели с аналогичным периодом 2019. Тогда можно прогнозировать тренд на 21-25.
Может так оказаться, что металл и зерно покупают как раньше, заробитчане шлют не меньше, при этом импорт авто сократился, турции-египты тоже, потребление (в том числе импорта) упало.
зРадио проигнорировал пост, поэтому задам вопрос снова. Страна больше зарабатывает, или проедает валюты? Все-таки цены на недвигу номинируются в долларах, поэтому их количество у пересичного это важный показатель.
Если мы будем считать в гривне, то 2020 можно назвать годом ракеты. Бурный рост гривневых цен при инфляции 2,7%.
Простите, вас слишком много последние дни.
Страна больше проедает валюты: - торговое сальдо отрицательное; - торговое сальдо плюс переводы заробитчан тоже отрицательное; - торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции снова отрицательное; - положительное лишь торговое сальдо плюс переводы заробитчан плюс прямые иностранные инвестиции плюс увеличение внешнего долга.
Либо вы поленились прочитать пост, который цитируете, либо "тут играем, тут рыбу заворачиваем". Когда не нужно, идет куча цифр и графиков, что американцы стали больше платить за аренду с кредитных карт. Когда встал вопрос о цифрах больше ли страна зарабатывает или тратит валюты, начался слив, потому что цифры неудобные могут получиться.
Сколько валюты зашло в Украину за товары, услуги (в том числе IT и заробитчан) в 2020? Сколько валюты вышло из Украины за товары, услуги? Как соотносятся эти показатели с аналогичным периодом 2019?
PS По поводу слишком много, посчитайте количество моих и ваших сообщений в последние дни.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 02 гру, 2020 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Loft написав:Я вам скажу по своим потребительским настроениям и настроениям моего круга общения (средний класс предпринимателей) - безусловно ваши прогнозы справедливы и экономическая Ж все отчётливее. Но многие потребители боятся печатания денег и мыслят "что я буду делать потом с этими бумажками? А вот недвига всегда в цене". Этот психологический момент существенно держит рынок от пике
Возможно. Тем полезней моя аналитика, поскольку вера в гиперинфляцию доллара иррациональна и разгоняется не сама по себе. Здесь как минимум 4 автора публично транслируют глупости, даже не подумав заглянуть в отчет по CPI, или динамике скорости обращения доллара. Они просто так думают Ну а заодно и не стесняются сеять страх в массы.
Собственно, ничего нового - в соцсетях тоже достаточно фриков, распускающих фейки о 5G, вакцинах, или ГМО. Правда, политика многих платформ, в том числе ФБ и ютуба, предполагает маркировку такой отсебятины грифом "информационные помои"...
Рыба-сом написав:Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д. Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер. Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем. А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д.
Там выше хорошую аналогию запостил Сержик - за последние 6 лет не открыто ни одной станции метро. Зато в планах - больше ста Примерно так же будет развиваться и пешеходное с велосипедным движением
У соседей в меньшей размером Варшаве за последние 6 лет открыли 13 станций. У нас все деньги уходят на постройку Серебрянной мили.
В Польщі інше. Будує ЄС за бабло ЄС. Варшава має опосередковане відношення як майданчик для будівництва:-) на умовах співфінансування. Нам таке не світить.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 02 гру, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Там выше хорошую аналогию запостил Сержик - за последние 6 лет не открыто ни одной станции метро. Зато в планах - больше ста Примерно так же будет развиваться и пешеходное с велосипедным движением
Да вот пешеходное как раз может развиваться, ибо капвложений не требует, уже давно "15-20 минут пешкарусом до метро" считается недалеко. Только это кагбэ от проблем с ОТ, а не от хорошей жизни. Но когда подобный сценарий прогнозируется для сермили, то это у меня почему-то мало ассоциируется с элитностью и роскошным образом жизни.