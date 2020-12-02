Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д.Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер.Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем.А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д.