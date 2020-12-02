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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 577157725773577457755776>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 28
1. Зросли більш, як на 30%
32%
9
2. Зросли на 20 - 30%
4%
1
3. Зросли на 10 - 20%
4%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
5
6. Впали менш ніж на 10%
4%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
7
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:04

  Первый написав:В Польщі інше. Будує ЄС за бабло ЄС. Варшава має опосередковане відношення як майданчик для будівництва:-) на умовах співфінансування.
Нам таке не світить.

Є пруфи, чи просто видумка?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:05

  Vlad442 написав:Либо вы поленились прочитать пост, который цитируете, либо "тут играем, тут рыбу заворачиваем". Когда не нужно, идет куча цифр и графиков, что американцы стали больше платить за аренду с кредитных карт. Когда встал вопрос о цифрах больше ли страна зарабатывает или тратит валюты, начался слив, потому что цифры неудобные могут получиться.

Сколько валюты зашло в Украину за товары, услуги (в том числе IT и заробитчан) в 2020? Сколько валюты вышло из Украины за товары, услуги?
Как соотносятся эти показатели с аналогичным периодом 2019?

PS По поводу слишком много, посчитайте количество моих и ваших сообщений в последние дни.


Не было этого вопроса! Формируйте грамотно. А еще попуститесь в оценке того, что и когда нужно приводить, а что и когда не нужно. Вы понятия зеленого не имели из чего составляется сводный баланс, пока я вам это не разжевал в прошлом комментарии. Это далеко не только импорт, экспорт и поездки в Египет!

Вот, курите. Результаты за 2020-й есть только за 2 квартала в силу длительной оценки некоторых показателей, в частности, динамики ПИИ, но уже по ним видел размер "перемоги". Ответ на ваш вопрос - это (D - B - кредиты МВФ).

https://index.minfin.com.ua/economy/balance/
https://index.minfin.com.ua/economy/balance/2019/

PS: а "вас" слишком много - это "оппонентов в одночасье", а не "Влада"
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 02 гру, 2020 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:06

  kingkongovets написав:
  BIGor написав:
  kingkongovets написав:BIGor https://itc.ua/news/v-kieve-sozdali-int ... rspektive/

Зображення
Теперь все ясно. Киев просто опутан велосетью...


это ответ на вот это:

  BIGor написав:Ну есть маршрут с Оболони один, и с Троещины один. В осатльных районах абсолютно нет велоинфрастуктуры. Та куда тут, не везде есть заасфальтированный тротуар.

Через мой район проходит оранжевая (уже построенная) "велодорожка" о ее существовании можно догадаться только увидев соответствующий знак :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:09

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д.
Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер.
Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем.
А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д. :mrgreen:


маршрут оболонь-центр через труханов - вообще идеален, я уже много раз говорил что сам поражаюсь количеству людей, которые едут там утром на работу, а вечером домой на велосипедах, гироскутерах, колесах и самокатах и многие из них так едут с троещины, воскресенки и лесного
кстати в весенний локдаун имхо больше всего заработали владельцы веломагазинов - у них выгребли практически все что можно, тем более что с поставками из китая были известные сложности

На работу по схеме "пешкарус-метро" ездил за 30 минут от дверей дома до входа в кабинет. На велике было б явно дольше + взопрел бы на подъёме + велик куда-то нужно пристроить + в дождь, жару, снег гололёд опция отменяется.
Про локдаун и рост спроса знаю, друзья рассказывали.
Повторю, я не утверждаю, что велосипедистов нет, соглашаюсь, что их число растёт постепенно, но мы же говорим о 4-миллионном городе, это ж вся Хорватия, 40% населения Чехии, 60% Болгарии. И соотнося количество велосипедистов на дорогах с общим населением или количеством автомобилей, получаем совсем скромные относительные величины.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вы, наверно, обратили внимание на то, что я не считаю падение стоимости недвижимости следствием девальвации. Именно здесь и объяснение. Падение стоимости недвижимости - это следствие падения микса доходов и сбережений.
Что такое стоимость недвижимости? Это по логике цена застройщика. В гривнах стоимость недвижимости растет.
Разговаривал недавно с инвестором из Харькова, говорит прут цены в долярах вверх. Привел пример, взял по весне квартирку в районе 20т, сейчас в районе 28.
По Киеву, около 1.5КБакс за метр НА, сданный дом.
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 02 гру, 2020 21:54, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:19

  BIGor написав:
  Первый написав:В Польщі інше. Будує ЄС за бабло ЄС. Варшава має опосередковане відношення як майданчик для будівництва:-) на умовах співфінансування.
Нам таке не світить.

Є пруфи, чи просто видумка?

Тю. Прям якось абідно було, що Я можу вводити в оману.


https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 1/7075954/
ЕС профинансирует развитие транспортной системы Варшавы, выделив почти 450 млн евро на строительство второй линии метро в Варшаве.

Польща збудована з бюджету ЄС. Не знав? Дивно:-)
Водоканали, дороги, електрика і газ, сміттєпереробні заводи.... все не на кредитні гроші, а на фінансування з бюджету ЄС. Млрди ойро:-) із самого вступу...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:22

  Proofy написав:
  zРадио написав:Вы, наверно, обратили внимание на то, что я не считаю падение стоимости недвижимости следствием девальвации. Именно здесь и объяснение. Падение стоимости недвижимости - это следствие падения микса доходов и сбережений.
Что такое стоимость недвижимости? Это по логике цена застройщика. В гривнах стоимость недвижимости растет.
Разговаривал недавно с инвестором из Харькова, говорит прут цены в долярах вверх. Привел пример, взял по весне квартирку в районе 20т, сейчас в районе 28.
По Киеву, около 1.5КБакс за метр Британский Квартал, сданный дом.


Что вы хотели сказать этим примеров - в Харькове рост за полгода 40% в долларах? А за год, соответственно, будет 96%? И эти люди запрещают мне пользоваться индексами :lol: Вот наглядный пример того, почему нельзя применять информацию о единичных сделках. Замечу - еще и непроверяемую информацию!

Конги, Влады, Хьюмы - наслаждайтесь, ваш подход во всей красоте :mrgreen:

Что касается себестоимости строительства - есть и такая статистика, можете поискать на сайте ДССУ, берется она из отчетности самих застройщиков. В гривнах за год выросла чуть быстрее инфляции, порядка 4%. В долларах, соответственно, упала на 10%
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Proofy написав:Разговаривал недавно с инвестором из Харькова, говорит прут цены в долярах вверх. Привел пример, взял по весне квартирку в районе 20т, сейчас в районе 28.

Думаю, он преувеличил.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Loft написав:Я вам скажу по своим потребительским настроениям и настроениям моего круга общения (средний класс предпринимателей) - безусловно ваши прогнозы справедливы и экономическая Ж все отчётливее. Но многие потребители боятся печатания денег и мыслят "что я буду делать потом с этими бумажками? А вот недвига всегда в цене". Этот психологический момент существенно держит рынок от пике


Возможно. Тем полезней моя аналитика, поскольку вера в гиперинфляцию доллара иррациональна и разгоняется не сама по себе. Здесь как минимум 4 автора публично транслируют глупости, даже не подумав заглянуть в отчет по CPI, или динамике скорости обращения доллара. Они просто так думают :mrgreen: Ну а заодно и не стесняются сеять страх в массы.

Собственно, ничего нового - в соцсетях тоже достаточно фриков, распускающих фейки о 5G, вакцинах, или ГМО. Правда, политика многих платформ, в том числе ФБ и ютуба, предполагает маркировку такой отсебятины грифом "информационные помои"...
Ваш труд будет более положительно воспринят, если вы станете игнорировать выпады в вашу сторону и не будете переходить на личности. Пусть каждый сам выбирает на сколько глубоко верить вашим выводам

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:30

  zРадио написав:
Что касается себестоимости строительства - есть и такая статистика


Из моего общения со строителями и риелторами, грубо: себестоимость порядка 30% от продажной стоимости; 30% взятки; 30% навар. Понятно, что раз на раз не приходится. 8)
Libo
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