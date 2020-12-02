Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:Либо вы поленились прочитать пост, который цитируете, либо "тут играем, тут рыбу заворачиваем". Когда не нужно, идет куча цифр и графиков, что американцы стали больше платить за аренду с кредитных карт. Когда встал вопрос о цифрах больше ли страна зарабатывает или тратит валюты, начался слив, потому что цифры неудобные могут получиться.
Сколько валюты зашло в Украину за товары, услуги (в том числе IT и заробитчан) в 2020? Сколько валюты вышло из Украины за товары, услуги? Как соотносятся эти показатели с аналогичным периодом 2019?
PS По поводу слишком много, посчитайте количество моих и ваших сообщений в последние дни.
Не было этого вопроса! Формируйте грамотно. А еще попуститесь в оценке того, что и когда нужно приводить, а что и когда не нужно. Вы понятия зеленого не имели из чего составляется сводный баланс, пока я вам это не разжевал в прошлом комментарии. Это далеко не только импорт, экспорт и поездки в Египет!
Вот, курите. Результаты за 2020-й есть только за 2 квартала в силу длительной оценки некоторых показателей, в частности, динамики ПИИ, но уже по ним видел размер "перемоги". Ответ на ваш вопрос - это (D - B - кредиты МВФ).
Рыба-сом написав:Да никто ж не утверждает, что их вообще нет. Я и сам, живя в Киеве, на велосипеде катался. Правда, делал это преимущество ради развлечения (Труханов-Муромец, Десна и т.д.) ибо по городу, особенно если с Оболони в центр - это только ради торжества велоидеи, а не скорости, комфорта, здоровья и т.д. Но в общем и целом речь идёт о том, что из 4 млн населения Киева эти все пользователи велотранспорта как средства передвижения, а не развлечения составляют лишь мизер. Ранее я называл причины, по которым сомневаюсь во взрывном росте из числа даже в центре в обозримом будущем. А вот в каком-то Кролевце поражаешься обширной велопарковке возле проходной элеватора и т.д.
маршрут оболонь-центр через труханов - вообще идеален, я уже много раз говорил что сам поражаюсь количеству людей, которые едут там утром на работу, а вечером домой на велосипедах, гироскутерах, колесах и самокатах и многие из них так едут с троещины, воскресенки и лесного кстати в весенний локдаун имхо больше всего заработали владельцы веломагазинов - у них выгребли практически все что можно, тем более что с поставками из китая были известные сложности
На работу по схеме "пешкарус-метро" ездил за 30 минут от дверей дома до входа в кабинет. На велике было б явно дольше + взопрел бы на подъёме + велик куда-то нужно пристроить + в дождь, жару, снег гололёд опция отменяется. Про локдаун и рост спроса знаю, друзья рассказывали. Повторю, я не утверждаю, что велосипедистов нет, соглашаюсь, что их число растёт постепенно, но мы же говорим о 4-миллионном городе, это ж вся Хорватия, 40% населения Чехии, 60% Болгарии. И соотнося количество велосипедистов на дорогах с общим населением или количеством автомобилей, получаем совсем скромные относительные величины.
zРадио написав:Вы, наверно, обратили внимание на то, что я не считаю падение стоимости недвижимости следствием девальвации. Именно здесь и объяснение. Падение стоимости недвижимости - это следствие падения микса доходов и сбережений.
Что такое стоимость недвижимости? Это по логике цена застройщика. В гривнах стоимость недвижимости растет. Разговаривал недавно с инвестором из Харькова, говорит прут цены в долярах вверх. Привел пример, взял по весне квартирку в районе 20т, сейчас в районе 28. По Киеву, около 1.5КБакс за метр НА, сданный дом.
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 02 гру, 2020 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Польща збудована з бюджету ЄС. Не знав? Дивно:-) Водоканали, дороги, електрика і газ, сміттєпереробні заводи.... все не на кредитні гроші, а на фінансування з бюджету ЄС. Млрди ойро:-) із самого вступу...
zРадио написав:Вы, наверно, обратили внимание на то, что я не считаю падение стоимости недвижимости следствием девальвации. Именно здесь и объяснение. Падение стоимости недвижимости - это следствие падения микса доходов и сбережений.
Что такое стоимость недвижимости? Это по логике цена застройщика. В гривнах стоимость недвижимости растет. Разговаривал недавно с инвестором из Харькова, говорит прут цены в долярах вверх. Привел пример, взял по весне квартирку в районе 20т, сейчас в районе 28. По Киеву, около 1.5КБакс за метр Британский Квартал, сданный дом.
Что вы хотели сказать этим примеров - в Харькове рост за полгода 40% в долларах? А за год, соответственно, будет 96%? И эти люди запрещают мне пользоваться индексами Вот наглядный пример того, почему нельзя применять информацию о единичных сделках. Замечу - еще и непроверяемую информацию!
Конги, Влады, Хьюмы - наслаждайтесь, ваш подход во всей красоте
Что касается себестоимости строительства - есть и такая статистика, можете поискать на сайте ДССУ, берется она из отчетности самих застройщиков. В гривнах за год выросла чуть быстрее инфляции, порядка 4%. В долларах, соответственно, упала на 10%
Loft написав:Я вам скажу по своим потребительским настроениям и настроениям моего круга общения (средний класс предпринимателей) - безусловно ваши прогнозы справедливы и экономическая Ж все отчётливее. Но многие потребители боятся печатания денег и мыслят "что я буду делать потом с этими бумажками? А вот недвига всегда в цене". Этот психологический момент существенно держит рынок от пике
Возможно. Тем полезней моя аналитика, поскольку вера в гиперинфляцию доллара иррациональна и разгоняется не сама по себе. Здесь как минимум 4 автора публично транслируют глупости, даже не подумав заглянуть в отчет по CPI, или динамике скорости обращения доллара. Они просто так думают Ну а заодно и не стесняются сеять страх в массы.
Собственно, ничего нового - в соцсетях тоже достаточно фриков, распускающих фейки о 5G, вакцинах, или ГМО. Правда, политика многих платформ, в том числе ФБ и ютуба, предполагает маркировку такой отсебятины грифом "информационные помои"...
Ваш труд будет более положительно воспринят, если вы станете игнорировать выпады в вашу сторону и не будете переходить на личности. Пусть каждый сам выбирает на сколько глубоко верить вашим выводам