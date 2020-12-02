|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:30
Это не совсем то, что имелось в виду, но, если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе.
Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны.
Ответ на ваш вопрос - это (D - B - кредиты МВФ).
Кредиты, спекулянты, как это влияет на карман пересичного, который наскирдовал в Польше или Украине на однушку?
Я специально оставлял эти вопросы за скобками, потому что спекулянты бегают туда-сюда, МВФ то дает, то забирает, ЗВР то растут, то падают - на жизнь людей и цены это не оказывает такого влияния. Может в некоторой степени на курс.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7460
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1490 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:44
Vlad442 написав: Proofy написав:
Разговаривал недавно с инвестором из Харькова, говорит прут цены в долярах вверх. Привел пример, взял по весне квартирку в районе 20т, сейчас в районе 28.
Думаю, он преувеличил.
я вижу объяснение, весной была неопределенность, стоимость низкая квадрата. Осенью пошла активность, вот и имеем немалый рост. Про разные объекты шла с ним речь, в одном ЖК, один 550тыс грн где-то покупка, где-то 780тыс можно сейчас продать. И думаю это тенденция, однако, а не единичный случай.
Востаннє редагувалось Proofy
в Сер 02 гру, 2020 21:56, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1710
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:52
Vlad442 написав:
Это не совсем то, что имелось в виду, но, если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе
.
Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны.
В хорошем минусе - баланс покрывает только рост долга. Я не знаю, как еще сделать так, чтобы не нарушить рекомендацию Loft
, но заставить вас говорить то, что есть по факту, а не то, что вам хочется - цифры я уже привел, формулу оценки - тоже. Ничего добавить к этому уже нельзя...
Vlad442 написав:
Кредиты, спекулянты, как это влияет на карман пересичного, который наскирдовал в Польше или Украине на однушку? Я специально оставлял эти вопросы за скобками, потому что спекулянты бегают туда-сюда, МВФ то дает, то забирает, ЗВР то растут, то падают - на жизнь людей и цены это не оказывает такого влияния. Может в некоторой степени на курс.
Да тоже вроде выше уже объяснил с ВВП и долгом. Но могу перевести и на бытовой уровень:
1) доходы упали с 1000 долларов в месяц до 840;
2) а расходы по кредиту выросли с 300 долларов до 320;
3) располаемый свободный кэш на жизнь снизился с 700 долларов до 520
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8589
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1594 раз.
- Подякували: 3576 раз.
-
- Профіль
-
10
5
3
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:58
zРадио
так а чё там с ЛУНа то вчера телеграфировали?
просто интересно, была такая пафосная презентация сего действа)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11912
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 594 раз.
- Подякували: 1244 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:59
Loft написав:
А тем временем за поребриком супер рост продаж первички и доля ипотеки (преимущественно на 20лет) продолжает расти, надувная пузырь... Доля продаж в ипотеку уже давно перешагнула 50%. Вот тоже был бы классный драйвер рынку - но нужно 6-7% годовых в гривне, не более
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
гагага,
йому тре драйвер 6%,
уже не дають і під 10% драйвер
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22341
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1638 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:01
Прохожий написав:zРадио
так а чё там с ЛУНа то вчера телеграфировали?
просто интересно, была такая пафосная презентация сего действа)
Может еще и будет. Не работает уже, но сказал, что передаст
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8589
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1594 раз.
- Подякували: 3576 раз.
-
- Профіль
-
10
5
3
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:02
zРадио написав:
Да тоже вроде выше уже объяснил с ВВП и долгом. Но могу перевести и на бытовой уровень:
1) доходы упали с 1000 долларов в месяц до 840;
2) а расходы по кредиту выросли с 300 долларов до 320;
3) располаемый свободный кэш на жизнь снизился с 700 долларов до 520
Это у НБУ и минфина. Они квартиры не покупают.
Бизнес и население в валютном плюсе. Это все, что нужно было знать.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7460
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1490 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:04
Первый написав:
В Польщі інше. Будує ЄС за бабло ЄС. Варшава має опосередковане відношення як майданчик для будівництва:-) на умовах співфінансування.
Нам таке не світить.
Не світить, тому що вимога, щоб було прозоро, а в наших тре заробити на відкатах, а потім ще більше половини вкрасти.
Міст на Шулявці як приклад.
І метро нв Троєщину міг Китай будувати. Не вийшло, в нас керманичі: ні сам не гам ні комусь не дам.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22341
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1638 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:06
Vlad442 написав:
если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе.
Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны.
Такими темпами Украина просто распухнет от денег, притом от валюты. Ну это и видно по ценам на КРЖН. Раскупают даже любой неликвид по конским ценникам...
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4143
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:06
Proofy написав: Vlad442 написав: Proofy написав:
Разговаривал недавно с инвестором из Харькова, говорит прут цены в долярах вверх. Привел пример, взял по весне квартирку в районе 20т, сейчас в районе 28.
Думаю, он преувеличил.
я вижу объяснение, весной была неопределенность, стоимость низкая квадрата. Осенью пошла активность, вот и имеем немалый рост. Про разные объекты шла с ним речь, в одном ЖК, один 550тыс грн где-то покупка, где-то 780тыс можно сейчас продать. И думаю это тенденция, однако, а не единичный случай.
Если он вскочил в удачный котлован, а сейчас дом достраивается, тогда может быть, хотя тоже слишком сладкие цифры.
На вторичке таких провалов весной не было. Цены формально не упали, но варианты, которые нужно было раньше выхватывать в первые часы показов и ходить на просмотры с суммой на задаток, висели в рекламе по несколько недель, из-за того, что все затаились.
И еще есть разница между "взял" и сейчас "просят".
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7460
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1490 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19577
|3279362
|
Сер 02 гру, 2020 19:21
rjkz
|
|8
|20247
|
|
|129
|231262
|
|