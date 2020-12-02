RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57725773577457755776>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 28
1. Зросли більш, як на 30%
32%
9
2. Зросли на 20 - 30%
4%
1
3. Зросли на 10 - 20%
4%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
5
6. Впали менш ніж на 10%
4%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
7
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вот, курите. Результаты за 2020-й есть только за 2 квартала в силу длительной оценки некоторых показателей, в частности, динамики ПИИ, но уже по ним видел размер "перемоги". Ответ на ваш вопрос - это (D - B - кредиты МВФ).

https://index.minfin.com.ua/economy/balance/
https://index.minfin.com.ua/economy/balance/2019/

Это не совсем то, что имелось в виду, но, если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе.
Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны.

Ответ на ваш вопрос - это (D - B - кредиты МВФ).

Кредиты, спекулянты, как это влияет на карман пересичного, который наскирдовал в Польше или Украине на однушку?
Я специально оставлял эти вопросы за скобками, потому что спекулянты бегают туда-сюда, МВФ то дает, то забирает, ЗВР то растут, то падают - на жизнь людей и цены это не оказывает такого влияния. Может в некоторой степени на курс.
Vlad442
 
Повідомлень: 7460
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:44

  Vlad442 написав:
  Proofy написав:Разговаривал недавно с инвестором из Харькова, говорит прут цены в долярах вверх. Привел пример, взял по весне квартирку в районе 20т, сейчас в районе 28.

Думаю, он преувеличил.

я вижу объяснение, весной была неопределенность, стоимость низкая квадрата. Осенью пошла активность, вот и имеем немалый рост. Про разные объекты шла с ним речь, в одном ЖК, один 550тыс грн где-то покупка, где-то 780тыс можно сейчас продать. И думаю это тенденция, однако, а не единичный случай.
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 02 гру, 2020 21:56, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 24.10.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:52

  Vlad442 написав:Это не совсем то, что имелось в виду, но, если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе.
Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны.


В хорошем минусе - баланс покрывает только рост долга. Я не знаю, как еще сделать так, чтобы не нарушить рекомендацию Loft, но заставить вас говорить то, что есть по факту, а не то, что вам хочется - цифры я уже привел, формулу оценки - тоже. Ничего добавить к этому уже нельзя...

  Vlad442 написав:Кредиты, спекулянты, как это влияет на карман пересичного, который наскирдовал в Польше или Украине на однушку? Я специально оставлял эти вопросы за скобками, потому что спекулянты бегают туда-сюда, МВФ то дает, то забирает, ЗВР то растут, то падают - на жизнь людей и цены это не оказывает такого влияния. Может в некоторой степени на курс.


Да тоже вроде выше уже объяснил с ВВП и долгом. Но могу перевести и на бытовой уровень:

1) доходы упали с 1000 долларов в месяц до 840;
2) а расходы по кредиту выросли с 300 долларов до 320;
3) располаемый свободный кэш на жизнь снизился с 700 долларов до 520
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8589
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1594 раз.
Подякували: 3576 раз.
 
Профіль
10
5
3
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:58

zРадио
так а чё там с ЛУНа то вчера телеграфировали?

просто интересно, была такая пафосная презентация сего действа)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11912
З нами з: 05.06.13
Подякував: 594 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:59

  Loft написав:А тем временем за поребриком супер рост продаж первички и доля ипотеки (преимущественно на 20лет) продолжает расти, надувная пузырь... Доля продаж в ипотеку уже давно перешагнула 50%. Вот тоже был бы классный драйвер рынку - но нужно 6-7% годовых в гривне, не более

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

гагага,
йому тре драйвер 6%,
уже не дають і під 10% драйвер
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22341
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:01

  Прохожий написав:zРадио
так а чё там с ЛУНа то вчера телеграфировали?

просто интересно, была такая пафосная презентация сего действа)


Может еще и будет. Не работает уже, но сказал, что передаст
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8589
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1594 раз.
Подякували: 3576 раз.
 
Профіль
10
5
3
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Да тоже вроде выше уже объяснил с ВВП и долгом. Но могу перевести и на бытовой уровень:

1) доходы упали с 1000 долларов в месяц до 840;
2) а расходы по кредиту выросли с 300 долларов до 320;
3) располаемый свободный кэш на жизнь снизился с 700 долларов до 520

Это у НБУ и минфина. Они квартиры не покупают.

Бизнес и население в валютном плюсе. Это все, что нужно было знать.
Vlad442
 
Повідомлень: 7460
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:04

  Первый написав:В Польщі інше. Будує ЄС за бабло ЄС. Варшава має опосередковане відношення як майданчик для будівництва:-) на умовах співфінансування.
Нам таке не світить.

Не світить, тому що вимога, щоб було прозоро, а в наших тре заробити на відкатах, а потім ще більше половини вкрасти.

Міст на Шулявці як приклад.

І метро нв Троєщину міг Китай будувати. Не вийшло, в нас керманичі: ні сам не гам ні комусь не дам.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22341
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе.
Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны.

Такими темпами Украина просто распухнет от денег, притом от валюты. Ну это и видно по ценам на КРЖН. Раскупают даже любой неликвид по конским ценникам...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4143
З нами з: 19.09.10
Подякував: 693 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:06

  Proofy написав:
  Vlad442 написав:
  Proofy написав:Разговаривал недавно с инвестором из Харькова, говорит прут цены в долярах вверх. Привел пример, взял по весне квартирку в районе 20т, сейчас в районе 28.

Думаю, он преувеличил.

я вижу объяснение, весной была неопределенность, стоимость низкая квадрата. Осенью пошла активность, вот и имеем немалый рост. Про разные объекты шла с ним речь, в одном ЖК, один 550тыс грн где-то покупка, где-то 780тыс можно сейчас продать. И думаю это тенденция, однако, а не единичный случай.

Если он вскочил в удачный котлован, а сейчас дом достраивается, тогда может быть, хотя тоже слишком сладкие цифры.
На вторичке таких провалов весной не было. Цены формально не упали, но варианты, которые нужно было раньше выхватывать в первые часы показов и ходить на просмотры с суммой на задаток, висели в рекламе по несколько недель, из-за того, что все затаились.
И еще есть разница между "взял" и сейчас "просят".
Vlad442
 
Повідомлень: 7460
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1490 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 57725773577457755776>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1956, 1957, 1958
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19577 3279362
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2020 19:21
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20247
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231262
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.