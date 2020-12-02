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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:07
Vlad442 написав: zРадио написав:
Да тоже вроде выше уже объяснил с ВВП и долгом. Но могу перевести и на бытовой уровень:
1) доходы упали с 1000 долларов в месяц до 840;
2) а расходы по кредиту выросли с 300 долларов до 320;
3) располаемый свободный кэш на жизнь снизился с 700 долларов до 520
Это у НБУ и минфина. Они квартиры не покупают.
Бизнес и население в валютном плюсе. Это все, что нужно было знать.
Сорян, но вы неправильно считаете ) Если приведенный документ сложный, можем по средней зарплате в долларах посмотреть. Динамику накоплений это не покажен, но текущих доходов - самый правильный способ
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:08
BIGor написав: Vlad442 написав:
если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе.
Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны.
Такими темпами Украина просто распухнет от денег, притом от валюты. Ну это и видно по ценам на КРЖН. Раскупают даже любой неликвид по конским ценникам...
Именно это я и хотел сказать. Когда теория и цифры совпадают с тем, что видят глаза, ей больше веришь.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:08
Loft написав:
А тем временем за поребриком супер рост продаж первички и доля ипотеки (преимущественно на 20лет) продолжает расти, надувная пузырь... Доля продаж в ипотеку уже давно перешагнула 50%. Вот тоже был бы классный драйвер рынку - но нужно 6-7% годовых в гривне, не более
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И у нас так будет. И так и должно быть. За кэш недвигу только в каких-то диких странах покупают.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:11
airmax78 написав: Loft написав:
А тем временем за поребриком супер рост продаж первички и доля ипотеки (преимущественно на 20лет) продолжает расти, надувная пузырь... Доля продаж в ипотеку уже давно перешагнула 50%. Вот тоже был бы классный драйвер рынку - но нужно 6-7% годовых в гривне, не более
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И у нас так будет. И так и должно быть. За кэш недвигу только в каких-то диких странах покупают.
Кстати да. Сложно представить что в США массово дома покупают за кеш
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:11
Vlad442 написав: BIGor написав: Vlad442 написав:
если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе.
Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны.
Такими темпами Украина просто распухнет от денег, притом от валюты. Ну это и видно по ценам на КРЖН. Раскупают даже любой неликвид по конским ценникам...
Именно это я и хотел сказать. Когда теория и цифры совпадают с тем, что видят глаза, ей больше веришь.
Я промолчу, но смайл здесь просто необходим
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:12
Сегодня с удивлением узнал, что Метрополе, оказывается, неплохо продается. 2400 за метр между прочим.
Офигеть.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:12
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:14
Откройте документы Комарницкого, которые выкладывали в сеть. Там есть себестоимость строительства. Бегло ознакомясь я видел, что маржа застройщика (точнее глобального инвестора) находится на уровне 25% годовых в у.е. Капитальные вложения на старте составляют львиную долю всех расходов (как Влад когда то и писал) и расходы за счёт капитального инвестора. А потом по мере продажи метров идёт заработок инвестора р застройщика.
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:20
zРадио написав: Vlad442 написав: BIGor написав:
Такими темпами Украина просто распухнет от денег, притом от валюты. Ну это и видно по ценам на КРЖН. Раскупают даже любой неликвид по конским ценникам...
Именно это я и хотел сказать. Когда теория и цифры совпадают с тем, что видят глаза, ей больше веришь.
Я промолчу, но смайл здесь просто необходим
Я лично давно бросил эту гонку за прелестью, очень тяжело скирдовать по 30 куе в год, а на столько растет то что я хотел.
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