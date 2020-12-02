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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5773577457755776>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 28
1. Зросли більш, як на 30%
32%
9
2. Зросли на 20 - 30%
4%
1
3. Зросли на 10 - 20%
4%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
5
6. Впали менш ніж на 10%
4%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
7
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:07

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Да тоже вроде выше уже объяснил с ВВП и долгом. Но могу перевести и на бытовой уровень:

1) доходы упали с 1000 долларов в месяц до 840;
2) а расходы по кредиту выросли с 300 долларов до 320;
3) располаемый свободный кэш на жизнь снизился с 700 долларов до 520

Это у НБУ и минфина. Они квартиры не покупают.

Бизнес и население в валютном плюсе. Это все, что нужно было знать.


Сорян, но вы неправильно считаете ) Если приведенный документ сложный, можем по средней зарплате в долларах посмотреть. Динамику накоплений это не покажен, но текущих доходов - самый правильный способ
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:08

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе.
Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны.

Такими темпами Украина просто распухнет от денег, притом от валюты. Ну это и видно по ценам на КРЖН. Раскупают даже любой неликвид по конским ценникам...

Именно это я и хотел сказать. Когда теория и цифры совпадают с тем, что видят глаза, ей больше веришь.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:08

  Loft написав:А тем временем за поребриком супер рост продаж первички и доля ипотеки (преимущественно на 20лет) продолжает расти, надувная пузырь... Доля продаж в ипотеку уже давно перешагнула 50%. Вот тоже был бы классный драйвер рынку - но нужно 6-7% годовых в гривне, не более

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И у нас так будет. И так и должно быть. За кэш недвигу только в каких-то диких странах покупают.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Loft написав:А тем временем за поребриком супер рост продаж первички и доля ипотеки (преимущественно на 20лет) продолжает расти, надувная пузырь... Доля продаж в ипотеку уже давно перешагнула 50%. Вот тоже был бы классный драйвер рынку - но нужно 6-7% годовых в гривне, не более

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И у нас так будет. И так и должно быть. За кэш недвигу только в каких-то диких странах покупают.
Кстати да. Сложно представить что в США массово дома покупают за кеш :(

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Loft
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:11

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе.
Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны.

Такими темпами Украина просто распухнет от денег, притом от валюты. Ну это и видно по ценам на КРЖН. Раскупают даже любой неликвид по конским ценникам...

Именно это я и хотел сказать. Когда теория и цифры совпадают с тем, что видят глаза, ей больше веришь.


Я промолчу, но смайл здесь просто необходим :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня с удивлением узнал, что Метрополе, оказывается, неплохо продается. 2400 за метр между прочим.
Офигеть.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:12

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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Откройте документы Комарницкого, которые выкладывали в сеть. Там есть себестоимость строительства. Бегло ознакомясь я видел, что маржа застройщика (точнее глобального инвестора) находится на уровне 25% годовых в у.е. Капитальные вложения на старте составляют львиную долю всех расходов (как Влад когда то и писал) и расходы за счёт капитального инвестора. А потом по мере продажи метров идёт заработок инвестора р застройщика.

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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:15

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Он пошел на сделку со следствием.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:20

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Такими темпами Украина просто распухнет от денег, притом от валюты. Ну это и видно по ценам на КРЖН. Раскупают даже любой неликвид по конским ценникам...

Именно это я и хотел сказать. Когда теория и цифры совпадают с тем, что видят глаза, ей больше веришь.


Я промолчу, но смайл здесь просто необходим :lol:

Я лично давно бросил эту гонку за прелестью, очень тяжело скирдовать по 30 куе в год, а на столько растет то что я хотел.
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