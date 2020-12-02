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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5773577457755776

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Сегодня с удивлением узнал, что Метрополе, оказывается, неплохо продается. 2400 за метр между прочим.
Офигеть.

Ну место там хорошее, высота потолков большая, фасад выглядит солидно, есть много мест в паркинге, прикольные окна с боковыми форточками для проветривания.
Из минусов - что строят уже 10 лет и часть материала газоблок остался со старого проекта, но в основном все таки кирпич.
Наверное его таки достроят в 2021 году - уже на столько готов что как-то не верю что стройку остановят.

Да, там нет "фишек" как в Тетрисе, но Метрополь как-то больше для жизни пригоден, чем например Чикаго централ хаус у которого цена выше Метрополя, а паркинга почти нет и он по дурным (абсолютно) ценам.
Востаннє редагувалось foxluck в Сер 02 гру, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Я лично давно бросил эту гонку за прелестью, очень тяжело скирдовать по 30 куе в год, а на столько растет то что я хотел.

Нифига себе. Что же вы хотите? Что могло подорожать на 120 куе за последние 4 года?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:55

  Proofy написав:
  Vlad442 написав:
  Proofy написав:Разговаривал недавно с инвестором из Харькова, говорит прут цены в долярах вверх. Привел пример, взял по весне квартирку в районе 20т, сейчас в районе 28.

Думаю, он преувеличил.

я вижу объяснение, весной была неопределенность, стоимость низкая квадрата. Осенью пошла активность, вот и имеем немалый рост. Про разные объекты шла с ним речь, в одном ЖК, один 550тыс грн где-то покупка, где-то 780тыс можно сейчас продать. И думаю это тенденция, однако, а не единичный случай.

ще через піроку буде 36, а через рік 44 куе
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж,
23.5Куе

Немішаєва, центр, заходь і живи

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-kvartira-borodyanka-nemeshaevo-17830363.html
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:34

  kingkongovets написав:
  unicdima написав:Зображення
Є в центрі вулиця Ольгінська, як бачим там бруківка ту дуже крутий підйом, а туди втулили велодоріжки. Там велосипедисти в житті не їздили та їздити не будуть.
Як це назвати?


брехней это можно назвать
ездили и ездят там велосипедисты, как впрочем и по всем остальным киевским улицам

Понятно, очередной велосипедный брехун.
Ни разу не видел там велосипедиста, там и пешком напряжно подниматься.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:58

  kingkongovets написав:
  BIGor написав:Ну есть маршрут с Оболони один, и с Троещины один. В осатльных районах абсолютно нет велоинфрастуктуры. Та куда тут, не везде есть заасфальтированный тротуар.


ты точно в киеве живешь?)
кстати лично я не люблю велодорожки и предпочитаю автодороги и выделенные полосы для от, но надо признать шо за последние пару лет велодорожек настроили много, пускай не везде они такие как хотелось бы и многие водятлы и педастриане еще не привыкли, шо их нельзя занимать, но говорить шо в киеве только два веломаршрута - это бред
например проспект бандеры сделали очень неплохо, в следующем году капитально отремонтируют г сталинграда и крещатик с устройством велодорожек и прочими ништяками, полно новых велодорожек в центре, на борщаговской да вообще много где

Совсем обнаглели велосипедники, сперва начните платить транспортный налог, а потом требуйте себе привилегий.
Все эти при*** велосипедные проекты просто попил бабла с бюджета с откатами.
Я прекрасно знаю кто продвигает этот маразм, Самойленко то вообще упоротый на всю голову при.ду.рок.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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