Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Сегодня с удивлением узнал, что Метрополе, оказывается, неплохо продается. 2400 за метр между прочим. Офигеть.
Ну место там хорошее, высота потолков большая, фасад выглядит солидно, есть много мест в паркинге, прикольные окна с боковыми форточками для проветривания. Из минусов - что строят уже 10 лет и часть материала газоблок остался со старого проекта, но в основном все таки кирпич. Наверное его таки достроят в 2021 году - уже на столько готов что как-то не верю что стройку остановят.
Да, там нет "фишек" как в Тетрисе, но Метрополь как-то больше для жизни пригоден, чем например Чикаго централ хаус у которого цена выше Метрополя, а паркинга почти нет и он по дурным (абсолютно) ценам.
Востаннє редагувалось foxluck в Сер 02 гру, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Proofy написав:Разговаривал недавно с инвестором из Харькова, говорит прут цены в долярах вверх. Привел пример, взял по весне квартирку в районе 20т, сейчас в районе 28.
Думаю, он преувеличил.
я вижу объяснение, весной была неопределенность, стоимость низкая квадрата. Осенью пошла активность, вот и имеем немалый рост. Про разные объекты шла с ним речь, в одном ЖК, один 550тыс грн где-то покупка, где-то 780тыс можно сейчас продать. И думаю это тенденция, однако, а не единичный случай.
BIGor написав:Ну есть маршрут с Оболони один, и с Троещины один. В осатльных районах абсолютно нет велоинфрастуктуры. Та куда тут, не везде есть заасфальтированный тротуар.
ты точно в киеве живешь?) кстати лично я не люблю велодорожки и предпочитаю автодороги и выделенные полосы для от, но надо признать шо за последние пару лет велодорожек настроили много, пускай не везде они такие как хотелось бы и многие водятлы и педастриане еще не привыкли, шо их нельзя занимать, но говорить шо в киеве только два веломаршрута - это бред например проспект бандеры сделали очень неплохо, в следующем году капитально отремонтируют г сталинграда и крещатик с устройством велодорожек и прочими ништяками, полно новых велодорожек в центре, на борщаговской да вообще много где
Совсем обнаглели велосипедники, сперва начните платить транспортный налог, а потом требуйте себе привилегий. Все эти при*** велосипедные проекты просто попил бабла с бюджета с откатами. Я прекрасно знаю кто продвигает этот маразм, Самойленко то вообще упоротый на всю голову при.ду.рок.
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