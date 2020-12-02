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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:42
airmax78 написав:
Сегодня с удивлением узнал, что Метрополе, оказывается, неплохо продается. 2400 за метр между прочим.
Офигеть.
Ну место там хорошее, высота потолков большая, фасад выглядит солидно, есть много мест в паркинге, прикольные окна с боковыми форточками для проветривания.
Из минусов - что строят уже 10 лет и часть материала газоблок остался со старого проекта, но в основном все таки кирпич.
Наверное его таки достроят в 2021 году - уже на столько готов что как-то не верю что стройку остановят.
Да, там нет "фишек" как в Тетрисе, но Метрополь как-то больше для жизни пригоден, чем например Чикаго централ хаус у которого цена выше Метрополя, а паркинга почти нет и он по дурным (абсолютно) ценам.
Востаннє редагувалось foxluck
в Сер 02 гру, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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foxluck
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:42
BIGor написав:
Я лично давно бросил эту гонку за прелестью, очень тяжело скирдовать по 30 куе в год, а на столько растет то что я хотел.
Нифига себе. Что же вы хотите? Что могло подорожать на 120 куе за последние 4 года?
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Vlad442
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:55
Proofy написав: Vlad442 написав: Proofy написав:
Разговаривал недавно с инвестором из Харькова, говорит прут цены в долярах вверх. Привел пример, взял по весне квартирку в районе 20т, сейчас в районе 28.
Думаю, он преувеличил.
я вижу объяснение, весной была неопределенность, стоимость низкая квадрата. Осенью пошла активность, вот и имеем немалый рост. Про разные объекты шла с ним речь, в одном ЖК, один 550тыс грн где-то покупка, где-то 780тыс можно сейчас продать. И думаю это тенденция, однако, а не единичный случай.
ще через піроку буде 36, а через рік 44 куе
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flyman
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Додано: Сер 02 гру, 2020 23:00
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flyman
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Додано: Чет 03 гру, 2020 00:07
flyman написав:
ще через піроку буде 36, а через рік 44 куе
Это что же будет со Штатами? или с Украиной, что маловероятно
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Додано: Чет 03 гру, 2020 00:09
foxluck написав: Sidus написав:
Согласен, велики и электро минитраспорт это хорошо и нужно туда идти! Но у жителей сермили есть еще один вариант - не жить там
А купить что-то побольше в спальном районе, где под боком парк, лес, озера и тд )
Мое ИМХО - жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит
Я вот как раз из пригорода с хорошей природой перебираюсь на Сер.милю так так ребенку нужно ходить в хорошую гимназию/лицей.
Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?
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Sidus
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Додано: Чет 03 гру, 2020 00:10
Быстро кинулись вспарывать матрасы, горячий актив.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 00:11
Sidus написав: foxluck написав: Sidus написав:
Согласен, велики и электро минитраспорт это хорошо и нужно туда идти! Но у жителей сермили есть еще один вариант - не жить там
А купить что-то побольше в спальном районе, где под боком парк, лес, озера и тд )
Мое ИМХО - жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит
Я вот как раз из пригорода с хорошей природой перебираюсь на Сер.милю так так ребенку нужно ходить в хорошую гимназию/лицей.
Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?
Что тут странного. Что КПИ что Шевченко все равно будет рукой подать, а вот кататься ежедневно из пригорода - то еще удовольствие
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Faceless
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Додано: Чет 03 гру, 2020 00:15
Sidus написав: foxluck написав: Sidus написав:
Согласен, велики и электро минитраспорт это хорошо и нужно туда идти! Но у жителей сермили есть еще один вариант - не жить там
А купить что-то побольше в спальном районе, где под боком парк, лес, озера и тд )
Мое ИМХО - жить в самом центре это какой-то комплекс садомазо, ничего кроме боли это не приносит
Я вот как раз из пригорода с хорошей природой перебираюсь на Сер.милю так так ребенку нужно ходить в хорошую гимназию/лицей.
Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?
Скорее всего ребенок подрастет и сам будет добираться
Добираться с озер, лесов все-таки утомительно
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Додано: Чет 03 гру, 2020 00:18
airmax78 написав:
И у нас так будет. И так и должно быть. За кэш недвигу только в каких-то диких странах покупают.
Афигеть. Значит вы предпочли бы купить свою прелесть "цивилизовано"-цена х3 (т.е. 600куе
) но зато в потеку на 30 лет? Воистину, мы не знали всей глубины ваших глубин!
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drevlyanin
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