Додано: Чет 03 гру, 2020 01:20



Сьогодні у моєму подкасті Правий Берег Лівий Берег підприємець, засновник девелоперської компанії KAN, колишній перший заступник київського міського голови Віталія Кличка — Ігор Ніконов. Говорили про девелоперський бізнес, УкрБуд Микитася, податки та фіскальну політику, інвестиції, житловий фонд і ще багато чого.

Що всередині:

00:00 Вступ

00:38 про УкрБуд Микитася

02:30 про Фонди Спільного Інвестування

10:42 чому "схлопнувся" УкрБуд Микитася

17:09 як не допустити нових "УкрБудів"

27:08 як лобіювати в парламенті вдалі рішення

31:40 про незаконні будівництва та боротьбу з ними

35:48 про реформу ДАБІ

45:21 про відповідальність уряду

48:02 про приклади іноземних партнерів

55:05 про медицину

1:01:50 про політику фіскалізації

1:09:28 про ревіталізацію старого житла

1:13:39 Ніконов — прем'єр-міністр

1:21:20 про протекціонізм



