Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
foxluck написав:[ Я вот как раз из пригорода с хорошей природой перебираюсь на Сер.милю так так ребенку нужно ходить в хорошую гимназию/лицей.
Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?
Скорее всего ребенок подрастет и сам будет добираться Добираться с озер, лесов все-таки утомительно
Никто не знает, как будет выглядеть образование через десяток лет, насколько глубоко будет диджитализация, не появится ли новых версий COVID-XX и тд, сликом много неизвестных, но возможно и по-старинке будут учиться и вести дневник бумажный
airmax78 написав:И у нас так будет. И так и должно быть. За кэш недвигу только в каких-то диких странах покупают.
Афигеть. Значит вы предпочли бы купить свою прелесть "цивилизовано"-цена х3 (т.е. 600куе ) но зато в потеку на 30 лет? Воистину, мы не знали всей глубины ваших глубин!
Я предпочел бы чтобы недвигу в Украине мог покупать широкий круг людей, а не 10-15% населения (остальные - только через спадщину и/или с напряжением всех родственников и жизненных сил). А без ипотеки это абсолютно нереально. Свою первую квартиру я купил в ипотеку. PS Как оцениваете шансы Трампа? Еще поборется?
airmax78 написав:Я предпочел бы чтобы недвигу в Украине мог покупать широкий круг людей, а не 10-15% населения (остальные - только через спадщину и/или с напряжением всех родственников и жизненных сил). А без ипотеки это абсолютно нереально.
За поребриком сделали ипотеку для поддержки строительной отрасли около 6% годовых на первичку и вначале она была до ноября 2020. Многие ломанулись успеть купить и цены взлетели до совершенно дурных уровней. Недавно продлили до лета 2021. Люди поняли что есть еще время в запасе и наверное не так активно теперь покупать будут. Но цены уже на столько поднялись, что недвижимость менее доступная чем раньше когда ипотека была под бОльший процент.
zРадио Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок. Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.
airmax78 написав:zРадио Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок. Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.
О как - удалили. Вот, чего никак не ожидал я. А по сути твоего перла - во всем цивилизованном мире есть 1) конкуренция застройщиков и 2) регуляторика с целью недопущения манипуляций со спекулятивными активами (особенно сильно она расширилась после 2008-го и его последствий).
Когда это появится у нас, поговорим. Хотя все равно дешевой длинной гривне взяться неоткуда, так что это все теоретизация. А ты ж практик - зачем оно тебе надо Просто воздух посотрясать?
Максим Бахматов Сьогодні у моєму подкасті Правий Берег Лівий Берег підприємець, засновник девелоперської компанії KAN, колишній перший заступник київського міського голови Віталія Кличка — Ігор Ніконов. Говорили про девелоперський бізнес, УкрБуд Микитася, податки та фіскальну політику, інвестиції, житловий фонд і ще багато чого. Що всередині: 00:00 Вступ 00:38 про УкрБуд Микитася 02:30 про Фонди Спільного Інвестування 10:42 чому "схлопнувся" УкрБуд Микитася 17:09 як не допустити нових "УкрБудів" 27:08 як лобіювати в парламенті вдалі рішення 31:40 про незаконні будівництва та боротьбу з ними 35:48 про реформу ДАБІ 45:21 про відповідальність уряду 48:02 про приклади іноземних партнерів 55:05 про медицину 1:01:50 про політику фіскалізації 1:09:28 про ревіталізацію старого житла 1:13:39 Ніконов — прем'єр-міністр 1:21:20 про протекціонізм