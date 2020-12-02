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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5774577557765777

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 00:18

  Proofy написав:
  Sidus написав:
  foxluck написав:[
Я вот как раз из пригорода с хорошей природой перебираюсь на Сер.милю так так ребенку нужно ходить в хорошую гимназию/лицей.


Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?
Скорее всего ребенок подрастет и сам будет добираться :) Добираться с озер, лесов все-таки утомительно :)

Никто не знает, как будет выглядеть образование через десяток лет, насколько глубоко будет диджитализация, не появится ли новых версий COVID-XX и тд, сликом много неизвестных, но возможно и по-старинке будут учиться и вести дневник бумажный
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 00:24

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:И у нас так будет. И так и должно быть. За кэш недвигу только в каких-то диких странах покупают.


Афигеть. Значит вы предпочли бы купить свою прелесть "цивилизовано"-цена х3 (т.е. 600куе :shock: ) но зато в потеку на 30 лет? Воистину, мы не знали всей глубины ваших глубин!

Я предпочел бы чтобы недвигу в Украине мог покупать широкий круг людей, а не 10-15% населения (остальные - только через спадщину и/или с напряжением всех родственников и жизненных сил). А без ипотеки это абсолютно нереально. Свою первую квартиру я купил в ипотеку.
PS Как оцениваете шансы Трампа? Еще поборется?
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 00:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?

В ВУЗ взрослый ребенок сам ездить может.
А в 6 лет ребенка в школу должны водить родители. И хочется чтобы в хорошую школу. И не тратить на это каждый день час машиной в одну сторону и час в другую.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 00:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я предпочел бы чтобы недвигу в Украине мог покупать широкий круг людей, а не 10-15% населения (остальные - только через спадщину и/или с напряжением всех родственников и жизненных сил). А без ипотеки это абсолютно нереально.

За поребриком сделали ипотеку для поддержки строительной отрасли около 6% годовых на первичку и вначале она была до ноября 2020. Многие ломанулись успеть купить и цены взлетели до совершенно дурных уровней. Недавно продлили до лета 2021. Люди поняли что есть еще время в запасе и наверное не так активно теперь покупать будут.
Но цены уже на столько поднялись, что недвижимость менее доступная чем раньше когда ипотека была под бОльший процент.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 01:03

zРадио Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок.
Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 01:17

  airmax78 написав:zРадио Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок.
Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.


О как - удалили. Вот, чего никак не ожидал я. А по сути твоего перла - во всем цивилизованном мире есть 1) конкуренция застройщиков и 2) регуляторика с целью недопущения манипуляций со спекулятивными активами (особенно сильно она расширилась после 2008-го и его последствий).

Когда это появится у нас, поговорим. Хотя все равно дешевой длинной гривне взяться неоткуда, так что это все теоретизация. А ты ж практик - зачем оно тебе надо :mrgreen: Просто воздух посотрясать?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 01:20

Максим Бахматов
Сьогодні у моєму подкасті Правий Берег Лівий Берег підприємець, засновник девелоперської компанії KAN, колишній перший заступник київського міського голови Віталія Кличка — Ігор Ніконов. Говорили про девелоперський бізнес, УкрБуд Микитася, податки та фіскальну політику, інвестиції, житловий фонд і ще багато чого.
Що всередині:
00:00 Вступ
00:38 про УкрБуд Микитася
02:30 про Фонди Спільного Інвестування
10:42 чому "схлопнувся" УкрБуд Микитася
17:09 як не допустити нових "УкрБудів"
27:08 як лобіювати в парламенті вдалі рішення
31:40 про незаконні будівництва та боротьбу з ними
35:48 про реформу ДАБІ
45:21 про відповідальність уряду
48:02 про приклади іноземних партнерів
55:05 про медицину
1:01:50 про політику фіскалізації
1:09:28 про ревіталізацію старого житла
1:13:39 Ніконов — прем'єр-міністр
1:21:20 про протекціонізм

https://www.youtube.com/watch?v=RlbTVXJ ... KQ&index=2
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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