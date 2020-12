Додано: Чет 03 гру, 2020 01:20



Сьогодні у моєму подкасті Правий Берег Лівий Берег підприємець, засновник девелоперської компанії KAN, колишній перший заступник київського міського голови Віталія Кличка — Ігор Ніконов. Говорили про девелоперський бізнес, УкрБуд Микитася, податки та фіскальну політику, інвестиції, житловий фонд і ще багато чого.



