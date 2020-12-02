Додано: Чет 03 гру, 2020 01:17

airmax78 написав: zРадио Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок.

Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево. Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок.Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.

О как - удалили. Вот, чего никак не ожидал я. А по сути твоего перла - во всем цивилизованном мире есть 1) конкуренция застройщиков и 2) регуляторика с целью недопущения манипуляций со спекулятивными активами (особенно сильно она расширилась после 2008-го и его последствий).Когда это появится у нас, поговорим. Хотя все равно дешевой длинной гривне взяться неоткуда, так что это все теоретизация. А ты ж практик - зачем оно тебе надоПросто воздух посотрясать?