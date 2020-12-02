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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5775577657775778

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 02:39

  airmax78 написав:zРадио Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок.
Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.


Рынок сам все расставляет по своим местам.
Но везде свои перекосы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 02:46

  барабашов написав:rjkz
А именно за чемодан франклинов наверно только дети Эскобара и то у своих же американских соратников, что не будут сразу их на счет ложить?


Чемодан франклинов в США - это очень большая проблема.
Можно залететь даже если невинный аки дитя.
Это сразу подразумевается как уклонение от налогов. Презумпция виновности.
Хуже в принципе ничего нет.
Китайцы пользуются легальными путями, они есть.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 07:47

  airmax78 написав:zРадио Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок.
Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.


не 20 років, а лиш 5
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
А з дешевою іпотекою ціни в КРЖН піднімуться до цін NY і LA
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 08:17

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Я лично давно бросил эту гонку за прелестью, очень тяжело скирдовать по 30 куе в год, а на столько растет то что я хотел.

Нифига себе. Что же вы хотите? Что могло подорожать на 120 куе за последние 4 года?

Сначала нужна была 1к, потом уже 2к и можно и БПС. Теперь выросли доходы, но с такими доходами жить в советском говне или в человейнике не хочется. А в 20 году вся недвижка выросла еще и на 30%. Да и теперь понятно, что поезд ушел и придется искать что-либо в Варшаве.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 08:50

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Я лично давно бросил эту гонку за прелестью, очень тяжело скирдовать по 30 куе в год, а на столько растет то что я хотел.

Нифига себе. Что же вы хотите? Что могло подорожать на 120 куе за последние 4 года?

Сначала нужна была 1к, потом уже 2к и можно и БПС. Теперь выросли доходы, но с такими доходами жить в советском говне или в человейнике не хочется. А в 20 году вся недвижка выросла еще и на 30%. Да и теперь понятно, что поезд ушел и придется искать что-либо в Варшаве.

Живеш в Варшаві шукаєш в Києві?
Чи живеш у Києві, шукаєш у Варшаві?

"Для себе" чи "інвестиція"?

Якщо живеш в Польщі і хочеш інвестувати, то ВРЖН не є оптимальним варіантом.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 09:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей. Назло врагам, выручка Эпицентра осень2020 к осени 2019 выросла примерно на 30%, в чем виновата почему-то не только инфляция, но и физический товарооборот.
У меня картина схожая, но цифры поменьше все-таки - не хватает сырья, физически комбинаты работают на пределе.
Озадаченные коллеги с Австрии заказали маркетинговое исследование, на предмет, сxера у всех всё плохо, но ремонты и мебель делаются, как в последний день Помпеи.
Они назвали это "эффектом Кокона" (я бы сказал, окукливания), когда народ улучшает условия проживания в ожидании жестких карантинов.
Я вовсе не уверен, что этот эффект должен сказываться на продажах бетона, но для меня, до окончания карантина, все выглядит довольно радужно, по меньшей мере, по миру не пойдем.
Берегите себя!
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