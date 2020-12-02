Додано: Чет 03 гру, 2020 09:09

Вести с полей. Назло врагам, выручка Эпицентра осень2020 к осени 2019 выросла примерно на 30%, в чем виновата почему-то не только инфляция, но и физический товарооборот.

У меня картина схожая, но цифры поменьше все-таки - не хватает сырья, физически комбинаты работают на пределе.

Озадаченные коллеги с Австрии заказали маркетинговое исследование, на предмет, сxера у всех всё плохо, но ремонты и мебель делаются, как в последний день Помпеи.

Они назвали это "эффектом Кокона" (я бы сказал, окукливания), когда народ улучшает условия проживания в ожидании жестких карантинов.

Я вовсе не уверен, что этот эффект должен сказываться на продажах бетона, но для меня, до окончания карантина, все выглядит довольно радужно, по меньшей мере, по миру не пойдем.

Берегите себя!