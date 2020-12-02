Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:zРадио Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок. Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.
Рынок сам все расставляет по своим местам. Но везде свои перекосы.
барабашов написав:rjkz А именно за чемодан франклинов наверно только дети Эскобара и то у своих же американских соратников, что не будут сразу их на счет ложить?
Чемодан франклинов в США - это очень большая проблема. Можно залететь даже если невинный аки дитя. Это сразу подразумевается как уклонение от налогов. Презумпция виновности. Хуже в принципе ничего нет. Китайцы пользуются легальными путями, они есть.
airmax78 написав:zРадио Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок. Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.
BIGor написав:Я лично давно бросил эту гонку за прелестью, очень тяжело скирдовать по 30 куе в год, а на столько растет то что я хотел.
Нифига себе. Что же вы хотите? Что могло подорожать на 120 куе за последние 4 года?
Сначала нужна была 1к, потом уже 2к и можно и БПС. Теперь выросли доходы, но с такими доходами жить в советском говне или в человейнике не хочется. А в 20 году вся недвижка выросла еще и на 30%. Да и теперь понятно, что поезд ушел и придется искать что-либо в Варшаве.
BIGor написав:Я лично давно бросил эту гонку за прелестью, очень тяжело скирдовать по 30 куе в год, а на столько растет то что я хотел.
Нифига себе. Что же вы хотите? Что могло подорожать на 120 куе за последние 4 года?
Сначала нужна была 1к, потом уже 2к и можно и БПС. Теперь выросли доходы, но с такими доходами жить в советском говне или в человейнике не хочется. А в 20 году вся недвижка выросла еще и на 30%. Да и теперь понятно, что поезд ушел и придется искать что-либо в Варшаве.
Живеш в Варшаві шукаєш в Києві? Чи живеш у Києві, шукаєш у Варшаві?
"Для себе" чи "інвестиція"?
Якщо живеш в Польщі і хочеш інвестувати, то ВРЖН не є оптимальним варіантом.
Вести с полей. Назло врагам, выручка Эпицентра осень2020 к осени 2019 выросла примерно на 30%, в чем виновата почему-то не только инфляция, но и физический товарооборот. У меня картина схожая, но цифры поменьше все-таки - не хватает сырья, физически комбинаты работают на пределе. Озадаченные коллеги с Австрии заказали маркетинговое исследование, на предмет, сxера у всех всё плохо, но ремонты и мебель делаются, как в последний день Помпеи. Они назвали это "эффектом Кокона" (я бы сказал, окукливания), когда народ улучшает условия проживания в ожидании жестких карантинов. Я вовсе не уверен, что этот эффект должен сказываться на продажах бетона, но для меня, до окончания карантина, все выглядит довольно радужно, по меньшей мере, по миру не пойдем. Берегите себя!