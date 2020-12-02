Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:zРадио Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок. Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.
Рынок сам все расставляет по своим местам. Но везде свои перекосы.
барабашов написав:rjkz А именно за чемодан франклинов наверно только дети Эскобара и то у своих же американских соратников, что не будут сразу их на счет ложить?
Чемодан франклинов в США - это очень большая проблема. Можно залететь даже если невинный аки дитя. Это сразу подразумевается как уклонение от налогов. Презумпция виновности. Хуже в принципе ничего нет. Китайцы пользуются легальными путями, они есть.
airmax78 написав:zРадио Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок. Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.
BIGor написав:Я лично давно бросил эту гонку за прелестью, очень тяжело скирдовать по 30 куе в год, а на столько растет то что я хотел.
Нифига себе. Что же вы хотите? Что могло подорожать на 120 куе за последние 4 года?
Сначала нужна была 1к, потом уже 2к и можно и БПС. Теперь выросли доходы, но с такими доходами жить в советском говне или в человейнике не хочется. А в 20 году вся недвижка выросла еще и на 30%. Да и теперь понятно, что поезд ушел и придется искать что-либо в Варшаве.
BIGor написав:Я лично давно бросил эту гонку за прелестью, очень тяжело скирдовать по 30 куе в год, а на столько растет то что я хотел.
Нифига себе. Что же вы хотите? Что могло подорожать на 120 куе за последние 4 года?
Сначала нужна была 1к, потом уже 2к и можно и БПС. Теперь выросли доходы, но с такими доходами жить в советском говне или в человейнике не хочется. А в 20 году вся недвижка выросла еще и на 30%. Да и теперь понятно, что поезд ушел и придется искать что-либо в Варшаве.
Живеш в Варшаві шукаєш в Києві? Чи живеш у Києві, шукаєш у Варшаві?
"Для себе" чи "інвестиція"?
Якщо живеш в Польщі і хочеш інвестувати, то ВРЖН не є оптимальним варіантом.
Вести с полей. Назло врагам, выручка Эпицентра осень2020 к осени 2019 выросла примерно на 30%, в чем виновата почему-то не только инфляция, но и физический товарооборот. У меня картина схожая, но цифры поменьше все-таки - не хватает сырья, физически комбинаты работают на пределе. Озадаченные коллеги с Австрии заказали маркетинговое исследование, на предмет, сxера у всех всё плохо, но ремонты и мебель делаются, как в последний день Помпеи. Они назвали это "эффектом Кокона" (я бы сказал, окукливания), когда народ улучшает условия проживания в ожидании жестких карантинов. Я вовсе не уверен, что этот эффект должен сказываться на продажах бетона, но для меня, до окончания карантина, все выглядит довольно радужно, по меньшей мере, по миру не пойдем. Берегите себя!
airmax78 написав:Сегодня с удивлением узнал, что Метрополе, оказывается, неплохо продается. 2400 за метр между прочим. Офигеть.
Ну место там хорошее, высота потолков большая, фасад выглядит солидно, есть много мест в паркинге, прикольные окна с боковыми форточками для проветривания. Из минусов - что строят уже 10 лет и часть материала газоблок остался со старого проекта, но в основном все таки кирпич. Наверное его таки достроят в 2021 году - уже на столько готов что как-то не верю что стройку остановят.
Да, там нет "фишек" как в Тетрисе, но Метрополь как-то больше для жизни пригоден, чем например Чикаго централ хаус у которого цена выше Метрополя, а паркинга почти нет и он по дурным (абсолютно) ценам.
Головна проблема квартир метрополя - сама квартира. Планування не функціональні на фоні конкурентів просто жах.
Та ж сама проблема була в альтер его з 70 метровими 1к паравозіками..
airmax78 написав:zРадио Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок. Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.
О как - удалили. Вот, чего никак не ожидал я. А по сути твоего перла - во всем цивилизованном мире есть 1) конкуренция застройщиков и 2) регуляторика с целью недопущения манипуляций со спекулятивными активами (особенно сильно она расширилась после 2008-го и его последствий).
Когда это появится у нас, поговорим. Хотя все равно дешевой длинной гривне взяться неоткуда, так что это все теоретизация. А ты ж практик - зачем оно тебе надо Просто воздух посотрясать?
Да уж. Наверное именно из-за отсутствия конкуренции КГС начал делать фасады из керамогранита и пытаться лепить модные мопы в своих домах "бизнес"- класса. Ипотека - один из фундаментов мировой экономики. И, уверен, вот-вот она появится и в Украине. В длинной гривне. Пусть даже первое время эта длинная гривна будет эмиссионной.
airmax78 написав:Я предпочел бы чтобы недвигу в Украине мог покупать широкий круг людей, а не 10-15% населения (остальные - только через спадщину и/или с напряжением всех родственников и жизненных сил). А без ипотеки это абсолютно нереально.
За поребриком сделали ипотеку для поддержки строительной отрасли около 6% годовых на первичку и вначале она была до ноября 2020. Многие ломанулись успеть купить и цены взлетели до совершенно дурных уровней. Недавно продлили до лета 2021. Люди поняли что есть еще время в запасе и наверное не так активно теперь покупать будут. Но цены уже на столько поднялись, что недвижимость менее доступная чем раньше когда ипотека была под бОльший процент.
Паребриковчане считают цену недвиги не в деньгах, а рублевой бумаге. Которая знатно к деньгам упала