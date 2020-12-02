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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:14
flyman написав: foxluck написав: Sidus написав:
Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?
В ВУЗ взрослый ребенок сам ездить может.
А в 6 лет ребенка в школу должны водить родители. И хочется чтобы в хорошую школу. И не тратить на это каждый день час машиной в одну сторону и час в другую.
І що дає "хороша школа" в центрі Києва в порівнні із "менш хорошою" в іпенях?
Як на мене, набагато ефективніше найняти репетитора.
Изобилие для ребенка больше разрушает чем самая хужая школа в городе. Это иллюзия что ребенка отвел в хорошую школу, и он станет успешным... Зачастую все наоборот. Лучше всего ребенка приучать к работе с раннего детства что бы он понимал цену денег.
Очень часто в США в семьях миллионеров, дети работают официантами в кафешках и только у нас псевдо средний класс все на блюдичке приподносит.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:23
xio13 написав: flyman написав: foxluck написав:
В ВУЗ взрослый ребенок сам ездить может.
А в 6 лет ребенка в школу должны водить родители. И хочется чтобы в хорошую школу. И не тратить на это каждый день час машиной в одну сторону и час в другую.
І що дає "хороша школа" в центрі Києва в порівнні із "менш хорошою" в іпенях?
Як на мене, набагато ефективніше найняти репетитора.
Изобилие для ребенка больше разрушает чем самая хужая школа в городе. Это иллюзия что ребенка отвел в хорошую школу, и он станет успешным... Зачастую все наоборот. Лучше всего ребенка приучать к работе с раннего детства что бы он понимал цену денег.
Очень часто в США в семьях миллионеров, дети работают официантами в кафешках и только у нас псевдо средний класс все на блюдичке приподносит.
Так отож.
Краще в школі замість якогось непотібного предмета ввели щось на кшталт "основи фінансової грамотності", де б розказували про те як економити і заробляти на самих простих фінасових інструментах. Як працює податкова система.
Це набагато простіше геометрії чи алгебри із інтегралами та дифрівняннями.
А в житті набагато корисніше чим 95% сміття, яким забивають мізки дітям в школі.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:29
от словосочетания "хорошая школа в центре" моментально подгорело у подкованных по всем вопросам "экспертов", особенно у флая
это так мило
но тема все же о ценах на киевскую недвигу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:39
rjkz написав: airmax78 написав:zРадио
Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок.
Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.
Рынок сам все расставляет по своим местам.
Но везде свои перекосы.
У нас не рынок, у нас-базар. В худших его проявлениях. На примере фекоЛУНа мне уже это пояснил. (Хотя и без этого примера я так давно утверждал)
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:41
sequence написав:
не хватает сырья, физически комбинаты работают на пределе.
Можете назвать какие комбинаты? Может на работу пойду устраиваться
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:42
flyman написав: foxluck написав: Sidus написав:
Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?
В ВУЗ взрослый ребенок сам ездить может.
А в 6 лет ребенка в школу должны водить родители. И хочется чтобы в хорошую школу. И не тратить на это каждый день час машиной в одну сторону и час в другую.
І що дає "хороша школа" в центрі Києва в порівнні із "менш хорошою" в іпенях?
Як на мене, набагато ефективніше найняти репетитора.
Все має право на життя і це вибір кожної людини.
Але по факту десь третина + дітей з іпеней. До Вас в іпеня з центру хтось возить?
Всім процвітання!
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:43
kingkongovets написав:
от словосочетания "хорошая школа в центре" моментально подгорело у подкованных по всем вопросам "экспертов", особенно у флая
это так мило
но тема все же о ценах на киевскую недвигу
Вв США ціна нерухомості "на районі" визначається якраз наявністю "хорошої школи", а оже і навпаки, то механізм взаємодії працює в обидві сторони.
В Києві, "хороша школа", це значить що там "діти иліти".
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:48
sequence написав:
не хватает сырья, физически комбинаты работают на пределе.
Можете назвать какие комбинаты? Может на работу пойду устраиваться
airmax78 написав:
Ипотека - один из фундаментов мировой экономики. И, уверен, вот-вот она появится и в Украине. В длинной гривне. Пусть даже первое время эта длинная гривна будет эмиссионной.
только у этого фундамента должна быть еще судебная система в порядке. Верно?
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