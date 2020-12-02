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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5776577757785779

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:14

  flyman написав:
  foxluck написав:
  Sidus написав:Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?

В ВУЗ взрослый ребенок сам ездить может.
А в 6 лет ребенка в школу должны водить родители. И хочется чтобы в хорошую школу. И не тратить на это каждый день час машиной в одну сторону и час в другую.

І що дає "хороша школа" в центрі Києва в порівнні із "менш хорошою" в іпенях?
Як на мене, набагато ефективніше найняти репетитора.


Изобилие для ребенка больше разрушает чем самая хужая школа в городе. Это иллюзия что ребенка отвел в хорошую школу, и он станет успешным... Зачастую все наоборот. Лучше всего ребенка приучать к работе с раннего детства что бы он понимал цену денег.
Очень часто в США в семьях миллионеров, дети работают официантами в кафешках и только у нас псевдо средний класс все на блюдичке приподносит.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:23

  xio13 написав:
  flyman написав:
  foxluck написав:В ВУЗ взрослый ребенок сам ездить может.
А в 6 лет ребенка в школу должны водить родители. И хочется чтобы в хорошую школу. И не тратить на это каждый день час машиной в одну сторону и час в другую.

І що дає "хороша школа" в центрі Києва в порівнні із "менш хорошою" в іпенях?
Як на мене, набагато ефективніше найняти репетитора.


Изобилие для ребенка больше разрушает чем самая хужая школа в городе. Это иллюзия что ребенка отвел в хорошую школу, и он станет успешным... Зачастую все наоборот. Лучше всего ребенка приучать к работе с раннего детства что бы он понимал цену денег.
Очень часто в США в семьях миллионеров, дети работают официантами в кафешках и только у нас псевдо средний класс все на блюдичке приподносит.

Так отож.
Краще в школі замість якогось непотібного предмета ввели щось на кшталт "основи фінансової грамотності", де б розказували про те як економити і заробляти на самих простих фінасових інструментах. Як працює податкова система.

Це набагато простіше геометрії чи алгебри із інтегралами та дифрівняннями.

А в житті набагато корисніше чим 95% сміття, яким забивають мізки дітям в школі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:29

от словосочетания "хорошая школа в центре" моментально подгорело у подкованных по всем вопросам "экспертов", особенно у флая :mrgreen:
это так мило :mrgreen:
но тема все же о ценах на киевскую недвигу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:39

  rjkz написав:
  airmax78 написав:zРадио Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок.
Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.


Рынок сам все расставляет по своим местам.
Но везде свои перекосы.

У нас не рынок, у нас-базар. В худших его проявлениях. На примере фекоЛУНа мне уже это пояснил. (Хотя и без этого примера я так давно утверждал)
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:не хватает сырья, физически комбинаты работают на пределе.

Можете назвать какие комбинаты? Может на работу пойду устраиваться
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:42

  flyman написав:
  foxluck написав:
  Sidus написав:Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?

В ВУЗ взрослый ребенок сам ездить может.
А в 6 лет ребенка в школу должны водить родители. И хочется чтобы в хорошую школу. И не тратить на это каждый день час машиной в одну сторону и час в другую.

І що дає "хороша школа" в центрі Києва в порівнні із "менш хорошою" в іпенях?
Як на мене, набагато ефективніше найняти репетитора.

Все має право на життя і це вибір кожної людини.
Але по факту десь третина + дітей з іпеней. До Вас в іпеня з центру хтось возить?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:43

  kingkongovets написав:от словосочетания "хорошая школа в центре" моментально подгорело у подкованных по всем вопросам "экспертов", особенно у флая :mrgreen:
это так мило :mrgreen:
но тема все же о ценах на киевскую недвигу

Вв США ціна нерухомості "на районі" визначається якраз наявністю "хорошої школи", а оже і навпаки, то механізм взаємодії працює в обидві сторони.

В Києві, "хороша школа", це значить що там "діти иліти".
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:не хватает сырья, физически комбинаты работают на пределе.

Можете назвать какие комбинаты? Может на работу пойду устраиваться
  airmax78 написав:Ипотека - один из фундаментов мировой экономики. И, уверен, вот-вот она появится и в Украине. В длинной гривне. Пусть даже первое время эта длинная гривна будет эмиссионной.

только у этого фундамента должна быть еще судебная система в порядке. Верно?
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