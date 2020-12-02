|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:14
flyman написав: foxluck написав: Sidus написав:
Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?
В ВУЗ взрослый ребенок сам ездить может.
А в 6 лет ребенка в школу должны водить родители. И хочется чтобы в хорошую школу. И не тратить на это каждый день час машиной в одну сторону и час в другую.
І що дає "хороша школа" в центрі Києва в порівнні із "менш хорошою" в іпенях?
Як на мене, набагато ефективніше найняти репетитора.
Изобилие для ребенка больше разрушает чем самая хужая школа в городе. Это иллюзия что ребенка отвел в хорошую школу, и он станет успешным... Зачастую все наоборот. Лучше всего ребенка приучать к работе с раннего детства что бы он понимал цену денег.
Очень часто в США в семьях миллионеров, дети работают официантами в кафешках и только у нас псевдо средний класс все на блюдичке приподносит.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 630
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:23
xio13 написав: flyman написав: foxluck написав:
В ВУЗ взрослый ребенок сам ездить может.
А в 6 лет ребенка в школу должны водить родители. И хочется чтобы в хорошую школу. И не тратить на это каждый день час машиной в одну сторону и час в другую.
І що дає "хороша школа" в центрі Києва в порівнні із "менш хорошою" в іпенях?
Як на мене, набагато ефективніше найняти репетитора.
Изобилие для ребенка больше разрушает чем самая хужая школа в городе. Это иллюзия что ребенка отвел в хорошую школу, и он станет успешным... Зачастую все наоборот. Лучше всего ребенка приучать к работе с раннего детства что бы он понимал цену денег.
Очень часто в США в семьях миллионеров, дети работают официантами в кафешках и только у нас псевдо средний класс все на блюдичке приподносит.
Так отож.
Краще в школі замість якогось непотібного предмета ввели щось на кшталт "основи фінансової грамотності", де б розказували про те як економити і заробляти на самих простих фінасових інструментах. Як працює податкова система.
Це набагато простіше геометрії чи алгебри із інтегралами та дифрівняннями.
А в житті набагато корисніше чим 95% сміття, яким забивають мізки дітям в школі.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22355
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1639 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:29
от словосочетания "хорошая школа в центре" моментально подгорело у подкованных по всем вопросам "экспертов", особенно у флая
это так мило
но тема все же о ценах на киевскую недвигу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7990
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 951 раз.
- Подякували: 1432 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:39
rjkz написав: airmax78 написав:zРадио
Не ожидал. Кепочку на голову и на бгоневичок.
Как-то во всем цивилизованном мире львиная доля недвиги покупается через ипотеку. Но да, это не наш путь. А то, не дай Бог, рылы на этом заработают. Лучше будем 20 лет скирдовать по соточке в месяц, чтобы потом отовариться гостинкой на закате жизни. Зато дешево.
Рынок сам все расставляет по своим местам.
Но везде свои перекосы.
У нас не рынок, у нас-базар. В худших его проявлениях. На примере фекоЛУНа мне уже это пояснил. (Хотя и без этого примера я так давно утверждал)
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11526
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 1125 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:41
sequence написав:
не хватает сырья, физически комбинаты работают на пределе.
Можете назвать какие комбинаты? Может на работу пойду устраиваться
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11526
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 1125 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:42
flyman написав: foxluck написав: Sidus написав:
Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?
В ВУЗ взрослый ребенок сам ездить может.
А в 6 лет ребенка в школу должны водить родители. И хочется чтобы в хорошую школу. И не тратить на это каждый день час машиной в одну сторону и час в другую.
І що дає "хороша школа" в центрі Києва в порівнні із "менш хорошою" в іпенях?
Як на мене, набагато ефективніше найняти репетитора.
Все має право на життя і це вибір кожної людини.
Але по факту десь третина + дітей з іпеней. До Вас в іпеня з центру хтось возить?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15637
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:43
kingkongovets написав:
от словосочетания "хорошая школа в центре" моментально подгорело у подкованных по всем вопросам "экспертов", особенно у флая
это так мило
но тема все же о ценах на киевскую недвигу
Вв США ціна нерухомості "на районі" визначається якраз наявністю "хорошої школи", а оже і навпаки, то механізм взаємодії працює в обидві сторони.
В Києві, "хороша школа", це значить що там "діти иліти".
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22355
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1639 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:48
sequence написав:
не хватает сырья, физически комбинаты работают на пределе.
Можете назвать какие комбинаты? Может на работу пойду устраиваться
airmax78 написав:
Ипотека - один из фундаментов мировой экономики. И, уверен, вот-вот она появится и в Украине. В длинной гривне. Пусть даже первое время эта длинная гривна будет эмиссионной.
только у этого фундамента должна быть еще судебная система в порядке. Верно?
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11526
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 1125 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:57
flyman
как говаривал громыко "мы слава богу не в америке живем"
твои дети в какой школе учатся? сколько на их содержание в месяц тратишь?
об этом лучше думай, "илита" и без тебя разберется где и как учить своих детей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7990
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 951 раз.
- Подякували: 1432 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 11:08
airmax78 написав: drevlyanin написав: airmax78 написав:
И у нас так будет. И так и должно быть. За кэш недвигу только в каких-то диких странах покупают.
Афигеть. Значит вы предпочли бы купить свою прелесть "цивилизовано"-цена х3 (т.е. 600куе
) но зато в потеку на 30 лет? Воистину, мы не знали всей глубины ваших глубин!
Я предпочел бы чтобы недвигу в Украине мог покупать широкий круг людей, а не 10-15% населения (остальные - только через спадщину и/или с напряжением всех родственников и жизненных сил). А без ипотеки это абсолютно нереально. Свою первую квартиру я купил в ипотеку.
PS Как оцениваете шансы Трампа? Еще поборется?
Ну вы то должны понимать, что всё совсем не так шоколадно в ипотеке, как рисуют пересичному.
Влад вроде понятно недавно описал процесс. Или может в США или Европе буквально каждый может жильё в ипотеку взять? Польшу всуе не упоминать, со следующего года им финансирование с ЕС обрезают, вот тогда и посмотрим на результат. И сколько жителей Украины имеет белые доходы, достаточные для получения ипотеки? Сильно больше 10-15%?
И о каком напряжении всех жизненных сил идёт речь?
Что, заработать для старта тридцатку в Киеве или двадцатку в Ирпене (в регионах ещё меньше) для не ленивого человека уже стало сверхзадачей? Ой вей! Посмотрите на Долярчика.
Я вполне согласен с Владом-в ипотеке, в нашей реальности, для пересичного плюсов не сильно много, а вот рост цен для всех не заставит себя ждать. Выиграют застройщики да банки ну и бюджет чуть-чуть.
п.с. Думаю уже имеют место быть подковёрные договорённости. Какие-узнаем через 11 дней.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19578
|3279941
|
Чет 03 гру, 2020 10:37
UA
|
|8
|20249
|
|
|129
|231289
|
|