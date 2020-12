Додано: Чет 03 гру, 2020 11:48

flyman написав: kingkongovets написав: flyman

как говаривал громыко "мы слава богу не в америке живем"

твои дети в какой школе учатся? сколько на их содержание в месяц тратишь?

спиляй мушку!



Моя відповідь була про те, що для того щоб дитина отримала добру освіту, покупка нерухомості на Сєрмілі не потрібна.



І чого тільки не приплетуть растішки і продавани із рилами, щоб проштовхнути товар:

- модні МОПи

- центр без авто і піша доступність всіх благ цивілізації (колись у майбутньому)

- "хороші школи"

- експати

- продажі в Епіцентрі

- ріст ціни нерухомості +30% за 2020 рік

так я тебя и спросил - ТВОИ дети какое образование получают и где?

кто тут, кому и что "проштовхывает"? очнись, муха) тебе что ли с сержиком?

конкретный кейс - человек принял решение купить квартиру в тетрисе по причине того, что ребенку пора в школу и из экологичных ипеней это делать проблематично

включи мозг и подумай - надо ли ему по этому поводу мнение человека, живущего в бучанском подвале и ведущего там курсы "экономного питания"?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.